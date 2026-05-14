Történelmi csúcson az amerikai tőzsdék, húzzák a bitcoint is

Nagyot megy a Ford
Két nap alatt közel 20 százalékot emelkedett a Ford Motor Company árfolyama, miután a befektetők elkezdték AI- és adatközponti sztoriként árazni a vállalat energiatárolási üzletágát. A Morgan Stanley szerint a Ford akkumulátoros energiatároló rendszerei akár a nagy technológiai cégek adatközponti beruházásainál is szerepet kaphatnak.
Nagy lépést tett Amerika a kriptók szabályozása felé - Ugrik a bitcoin
Fontos akadályt vett az amerikai kriptoszektor számára kulcsfontosságú Clarity Act törvényjavaslat. A digitális eszközök szabályozását rendezni kívánó jogszabály átment az amerikai szenátus bankbizottságán, ami növeli annak esélyét, hogy még az év második fele előtt elfogadhatják.
Őrület
Nemrég számoltunk be arról, hogy óriási érdeklődés mellett megy tőzsdére egy amerikai chipgyártó cég, a Cerebras, ami az Nvidia nagy kihívója lehet. A nagy érdeklődést jól mutatja, hogy közel hússzoros volt a túljegyzés. Most pedig már el is indult a kereskedés, a részvények 89 százalékkal az IPO ár fölött nyitottak.
Őrületes érdeklődés mellett jön az év legnagyobb tőzsdei kibocsátása
Erős nyitása készül a Nasdaqon a mesterséges intelligenciára specializálódott chipgyártó Cerebras Systems részvénye. Az Nvidia egyik legizgalmasabb kihívójának tartott vállalat papírjai a tőzsdei nyitás előtt közel kétszeres áron forogtak az IPO-árazáshoz képest.
Elképesztő a Nasdaq
Az amerikai tőzsdéken is kifejezetten jó a hangulat. A vezető amerikai részvényindexek közül kettő is új történelmi csúcsra emelkedett, a Nasdaq egészen elképesztő és meredek menetelés után új történelmi csúcson van, de szintén ott van az S&P 500 részvényindex is, ami története során ma először 7500 pont fölé emelkedett. A Dow Jones index is 50 000 pont fölött áll, abban ma még nincsen meg a történelmi csúcs.
Emelkedett a magyar tőzsde
1 százalék pluszban zárt csütörtökön a BUX index. A négy blue chip közül az OTP, a Richter és a Magyar Telekom árfolyama is emelkedett, a magyar részvénypiacot a Mol húzta vissza 2,8 százalékos esésével.
Az energiaválság óta nem történt ilyen a magyar kötvénypiacon
Hatalmasat estek ma a magyar államkötvényhozamok, miközben az amerikai és japán kötvénypiac csak szenved. Olyan mértékű hozam esést látunk a magyar kötvénypiacon, ami évek óta példátlan.
Pozitív felütéssel indul a nap Amerikában
Mindhárom vezető amerikai részvényindex emelkedéssel kezdi a napot: a Dow 0,6 százalékos plusza mellett az S&P 500 és a Nasdaq is 0,4 százalékkal került feljebb.
Nincs egyszerű helyzetben a Waberer's - Kiderült, hogyan hat az erős forint és az elszálló üzemanyagár a cégre
Stabil első negyedévet zárt a Waberer’s, a cégcsoport árbevétele érdemben nőtt, az EBIT gyakorlatilag a tavalyi szinten maradt, a nettó eredmény pedig enyhén javult. A számokból továbbra is az látszik, hogy a biztosítási üzletág adja a profit döntő részét, miközben a logisztikai szegmensben az üzemanyagárak emelkedése, a forint erősödése és a gyenge európai ipari környezet is nyomást gyakorol az eredményességre. A menedzsment ennek ellenére nem változtatott az idei várakozáson, 2026-ra a tavalyival megegyező, 58 millió eurós konszolidált EBIT-et vár.
Nagyot megy a Masterplast a gyorsjelentés után
Már 3,7 százalékos raliban van a Masterplast árfolyama, a befektetők a ma megjelent negyedéves gyorsjelentésre reagálnak: a vállalat bevételei több mint 70 százalékkal nőttek év/év alapon, a javuló kapacitáskihasználtságnak és erősödő forgalomnak köszönhetően pedig szép eredményt termelt a cég az EBITDA szintjén is.
A sorozatos veszteséges negyedévek után az adózott eredmény is nyereségbe fordult.
Itt a jelzés: nagy kitörés készül ebben a magyar részvényben!
Miközben a magyar tőzsdén a befektetők a hazai nagyágyúk gyorsjelentésére figyelnek, szép csendben izgalmas befektetési lehetőségek bontakoznak ki a kisebb kapitalizációjú magyar részvényekben is. Mostani elemzésünkben is egy ilyen, éppen nagy kitörés előtt álló részvénnyel fogunk foglalkozni.
Megindult az OTP
Már 2,2 százalékos emelkedésben van az OTP árfolyama, eközben a BUX index is bőven pluszban van, jelenleg 1,1 százalékos az emelkedés mértéke.
Egyre csúnyább, ami a Mol árfolyamával történik
A Mol részvényárfolyama 3,5 százalékos eséssel lóg ki a hazai blue chipek közül, miközben a forgalom is kiemelkedően magas a papírban. Vállalat-specifikus hír nem jelent ma meg, de a befektetők reagálhatnak arra, hogy a kormány fenntartaná a hatósági üzemanyagárat, illetve a Tisza-kormány bekérette az orosz nagykövetet a Kárpátalját ért dróntámadások miatt; utóbbi éles fordulatot jelent a korábbi magyar diplomáciai gyakorlathoz képest. A makrokörnyezet ugyanakkor nem indokolja az esést: az olajár stagnál, a régiós olajcégek árfolyamai sem gyengülnek.
Tibor Dávid: felfoghatatlan mennyiségű energiát pazarol el Magyarország, nagy árat fizethetünk érte
Befektetői napot tartott ma a Masterplast, amelyen a cég vezetői beszéltek a lezárt negyedév eredményeiről, a kilátásokról, a 2026-2030-as stratégiáról és arról is, hogy az új kormány tervei milyen lehetőséget jelentenek a szigetelőanyag-gyártóknak. Elmondták azt is, hogy a közel-keleti háború hogyan hatott az ellátási láncokra és az alapanyagárakra, és hogy a Masterplast ezt hogy kezeli.
Itt a váratlan bejelentés: amerikai olajat vehet Kína!
Hszi Csinping kínai elnök növelné az amerikai kőolajimportot, hogy ezzel is csökkentse országa kitettségét a Hormuzi-szorosnál. Mindez a Fehér Ház csütörtöki tájékoztatásából derült ki a Reuters beszámolója szerint; a kínai állami média beszámolói azonban mélyen hallgatnak az esetleges üzletről.
Esik a Mol árfolyama
2,3 százalékos esésben van a Mol árfolyama, ezzel kilóg a hazai blue chipek sorából a magyar olajcég. Vállalat-specifikus hír nem látott ma napvilágot, esetleg arra reagálhatnak a befektetők, hogy a tegnapi kormányülés alapján maradhat a védett ár az üzemnyagpiacon, az új kormány vállalja ugyanis, hogy a jogszabályi kereteket biztosítja hozzá. A makrokörnyezet nem indokolja a Mol mai esését; az olajár egyelőre oldalazik, a régiós olajcégek sem esnek.
Tisza és tőzsde – Ezt várja a piac Magyar Péteréktől
A hazai tőkepiac jövőjéről, a Tisza lehetséges gazdaságpolitikai irányairól és a Budapesti Értéktőzsde fejlesztési lehetőségeiről kérdeztünk több piaci szereplőt. Eddig nem sok konkrétum ismert a Tisza esetleges tőkepiaci terveiről, ezért piaci szakértőket kérdeztünk arról, milyen irányokra számítanak, mely jelenlegi tőkepiaci eszközöket tartaná érdemesnek a szakma megtartani, valamint milyen kormányzati és BÉT-intézkedésekre lenne szükség a hazai tőkepiac fejlesztéséhez. A témában megszólalt Horváth István, a K&H Értékpapír ügyvezető igazgatója, Pintér András, a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő befektetési vezetője, Gyurcsik Attila, az Accorde Alapkezelő vezérigazgatója, Szécsényi Bálint, az Equilor Befektetési Zrt. elnök-vezérigazgatója, és Oszkó Péter, az O3 Partners vezérigazgatója.
Jó hangulatban indul a kereskedés Európában
Emelkedéssel indul a nap a kontinens tőzsdéin: a DAX 1,1 százalékkal került feljebb, a CAC eközben fél, a DTSE 100 pedig 0,1 százalékos pluszban van.
Jelentett a Shopper Park Plus: nagyot ugrott a profit, eurós kötvényprogram jöhet
Az SPP Csoport 2026 első negyedévében 27,9 millió euró adózott eredményt ért el, ami 17,3 millió euróval haladta meg az egy évvel korábbi értéket, köszönhetően elsősorban a nyolc lengyel bevásárlópark portfolióba kerülésének. A bérleti díj bevétel 42,9 százalékkal, 10 millió euróra nőtt, miközben a magyarországi bérleti bevételek is 12,3 százalékkal emelkedtek. A csoport a további terjeszkedés finanszírozására a következő két évben euróban denominált kötvényprogramot tervez, 2026-ra 40-50 millió eurós kibocsátási volumennel.
Kirobbanó formában kezdi a napot a magyar tőzsde
Mind a 4 hazai blue chip árfolyama emelkedik a piacnyitást követően.
Teljesen új mobilszolgáltatót indít Észak-Macedóniában a 4iG
Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója Szkopjéban folytatott tárgyalásokat Hristijan Mickoski észak-macedón miniszterelnökkel, valamint Aleksandar Nikoloski miniszterelnök-helyettessel a vállalatcsoport észak-macedóniai stratégiai beruházásairól és hosszú távú fejlesztési terveiről.
Rekordütemben apad a világ olajkészlete, brutális áringadozás várható a nyáron
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) a fokozódó olajpiaci ingadozásokra figyelmeztetett, ezzel párhuzamosan az OPEC csökkentette az idei évre vonatkozó keresletnövekedési előrejelzését. Mindkét szervezet értékelésében meghatározó szerepet játszik az iráni háború kínálatra gyakorolt hatása - írta meg a Cnbc.
Erős negyedévet zárt a Masterplast, de új kockázat jelent meg a láthatáron
A Hitelesített Energiamegtakarítások értékesítése az első negyedévben is lendületet adott a Masterplastnak, a vállalat bevételei több mint 70 százalékkal nőttek év/év alapon, a javuló kapacitáskihasználtságnak és erősödő forgalomnak köszönhetően pedig szép eredményt termelt a cég az EBITDA szintjén. A sorozatos veszteséges negyedévek után az adózott eredmény is nyereségbe fordult. A közel-keleti konfliktus azonban ellátási zavarokat és az alapanyagok árának emelkedését hozta, ennek ellenére erős második negyedévi eredményességben bízik a társaság - derül ki a Masterplast ma reggel publikált negyedéves jelentéséből.
Iránykereséssel indulhat a nap
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,1 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,6 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 1 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a japán Nikkei 225 0,27%-kal emelkedett, a dél-koreai Kospi 0,38%-os pluszban zárt, a hongkongi Hang Seng Index 1,32%-kal került feljebb, míg a kínai CSI 300 0,27%-ot erősödött.
- Vegyes nyitás várható az európai tőzsdéken is: a DAX 0,4 százalékkal, a CAC pedig 0,2 százalékkal feljebb kerülhet, a FTSE 100 azonban 0,4 százalékkal eshet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,26 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,18 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,31 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma a hazai naptár üres, hajnalban azonban Kínából áprilisi hitelezési adatok érkeznek (új banki hitelek, total social financing, M2), amelyek a kínai gazdaságélénkítő intézkedések hatékonyságát mutatják. Reggel 8 órakor jön a brit első negyedéves GDP előzetes becslése, ami a fontot és a Bank of England kamatvárakozásokat mozgathatja. 11:15-kor Lagarde második heti beszéde, majd délután 14:30-kor az amerikai áprilisi kiskereskedelmi forgalom és export-import árindex egészíti ki a tengerentúli képet, az előbbi a fogyasztói kereslet erejét, az utóbbi az importon keresztüli inflációs nyomást méri.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 25,7 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 7,1 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 38,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 16,7 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 82,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 693,2
|-0,1%
|-0,4%
|3,1%
|3,4%
|17,9%
|46,1%
|S&P 500
|7 444,25
|0,6%
|1,1%
|8,1%
|8,7%
|26,5%
|81,0%
|Nasdaq
|29 366,94
|1,0%
|2,7%
|15,7%
|16,3%
|38,5%
|124,0%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|63 272,11
|0,8%
|6,3%
|12,0%
|25,7%
|65,7%
|130,5%
|Hang Seng
|26 388,44
|0,2%
|0,7%
|2,8%
|3,0%
|14,2%
|-4,8%
|CSI 300
|4 998,34
|1,0%
|2,5%
|7,6%
|8,0%
|28,3%
|0,1%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 136,81
|0,8%
|-3,1%
|1,7%
|-1,4%
|2,1%
|58,8%
|CAC
|8 007,97
|0,4%
|-3,5%
|-2,8%
|-1,7%
|1,7%
|27,3%
|FTSE
|10 325,35
|0,6%
|-1,1%
|-2,4%
|4,0%
|20,0%
|48,3%
|FTSE MIB
|49 480,7
|1,0%
|-0,4%
|4,1%
|10,1%
|23,5%
|102,1%
|IBEX
|17 654,9
|0,5%
|-2,5%
|-2,0%
|2,0%
|28,2%
|96,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|131 071,3
|-1,1%
|-3,6%
|-6,0%
|18,0%
|39,2%
|191,4%
|ATX
|5 886,54
|0,6%
|-1,4%
|1,5%
|10,5%
|33,9%
|75,1%
|PX
|2 494,57
|-0,3%
|-1,3%
|-5,8%
|-7,1%
|15,2%
|125,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 970
|-1,7%
|-4,2%
|-8,4%
|16,7%
|50,3%
|184,5%
|Mol
|3 980
|-2,9%
|-5,2%
|-9,1%
|35,4%
|29,2%
|76,1%
|Richter
|12 380
|0,1%
|-4,7%
|-4,8%
|25,5%
|17,3%
|47,6%
|Magyar Telekom
|2 480
|2,6%
|-1,6%
|4,0%
|38,4%
|51,2%
|498,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|104,52
|-1,2%
|5,8%
|3,8%
|82,5%
|60,7%
|63,8%
|Brent
|105,69
|-2,1%
|4,2%
|6,2%
|73,7%
|58,5%
|57,5%
|Arany
|4 687,53
|0,5%
|-0,2%
|-0,4%
|8,4%
|44,4%
|157,3%
|Devizák
|EURHUF
|357,9250
|0,0%
|-0,2%
|-1,6%
|-6,8%
|-11,5%
|0,3%
|USDHUF
|305,6968
|0,2%
|0,2%
|-1,6%
|-6,5%
|-15,6%
|3,4%
|GBPHUF
|413,5601
|0,2%
|-0,2%
|-0,9%
|-6,1%
|-13,9%
|-0,4%
|EURUSD
|1,1709
|-0,2%
|-0,4%
|0,0%
|-0,3%
|4,9%
|-3,0%
|USDJPY
|157,6250
|0,0%
|0,9%
|-1,2%
|0,6%
|6,6%
|43,8%
|GBPUSD
|1,3515
|-0,1%
|-0,7%
|0,4%
|0,5%
|1,9%
|-3,8%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|79 284
|-1,5%
|-2,7%
|6,5%
|-10,6%
|-23,9%
|59,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,46
|0,0%
|2,5%
|4,0%
|7,2%
|-0,3%
|168,4%
|10 éves német állampapírhozam
|3,08
|0,5%
|4,0%
|0,7%
|7,7%
|15,2%
|-2 780,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,79
|0,7%
|-2,7%
|-8,2%
|-15,7%
|-17,2%
|83,2%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
