Véleményt mondott a Graphisoft Parkról a Wood

A Wood emlékeztetett arra, hogy a Graphisoft Park részvénye a 2020 őszén kiadott vételi ajánlás óta több mint 160 százalékos teljes hozamot ért el, évesítve ez nagyjából 19 százaléknak felel meg. Az idei évben a déli terület értékesítéséből származó bevétel dobja meg érdemben az osztalékot, miközben a részvény a közelmúltbeli emelkedés után már nagyjából a nettó eszközértéke környékén forog.
Az elemzőház szerint a társaság működése továbbra is stabil képet mutat. A kihasználtság nem romlott érdemben, a nettó bérleti díjbevétel éves alapon mintegy 4 százalékkal nőtt, az FFO I pedig lényegében stagnált. A menedzsment közben kismértékben javította az idei FFO-várakozását, miután a bérbeadási megállapodások terén kedvezőbb folyamatok látszanak. A Wood szerint a nagyjából 0,3 millió eurós javítás önmagában nem mozgatja meg érdemben a sztorit, de pozitív jelzés a befektetők felé.
Az osztalék különösen látványos. A közgyűlés részvényenként 1,83 eurós osztalékról döntött, ami összesen 18,5 millió eurós kifizetést jelent a törzsrészvények után, ehhez jön még 0,1 millió euró a dolgozói részvényekre. A kifizetés május 28-án indul, az osztalékra azok jogosultak, akik május 18-án szerepeltek a részvénykönyvben.
A Wood számítása szerint a jelenlegi árfolyam mellett ez 10,8 százalékos osztalékhozamot jelent.
A portfólió értékelése közben nem változott érdemben az év végéhez képest, a meglévő ingatlanok értéke 204 millió euró körül alakult. Ez a jelenlegi bérleti díjbevétel alapján nagyjából 9 százalékos hozamot jelent, ami jóval magasabb a Wood által idézett 7 százalékos budapesti prime irodapiaci hozamnál. Az elemzőház szerint ez részben azt mutatja, hogy a Graphisoft Park ingatlanjai konzervatívan vannak értékelve, miközben a társaság eladósodottsága továbbra is visszafogott, az LTV a 20 százalék körüli sávban van.
A legnagyobb felértékelődési lehetőséget továbbra is az északi terület jelentheti. A szennyezett fejlesztési terület ügye régóta húzódik, a jogi eljárások pedig továbbra is folyamatban vannak. A Wood szerint a magyarországi politikai környezet változása akár kedvezőbb helyzetet teremthet a kármentesítés ügyében, de az elemzőház hangsúlyozza, hogy a bizonytalanság továbbra is jelentős. A legutóbbi fejlemény szerint a Fővárosi Törvényszék az Alkotmánybírósághoz fordult az ügyben.
A kockázati oldalon elsősorban a magasabb inflációt és kamatkörnyezetet emeli ki a Wood, amely az európai ingatlanszektor egészére nyomást helyezhet. A budapesti irodapiacon az üresedési ráta továbbra is magas, az első negyedév végén 12 százalékon állt, bár éves alapon nagyjából 2 százalékponttal csökkent. A következő hónapokban az is fontos lehet, hogy a magyarországi hozamkörnyezetben látszik-e tartós javulás, miután a választási eredmény után csökkentek a kötvényhozamok és erősödött a forint.
Összességében a Wood elemzése alapján a Graphisoft Park befektetési sztorija jelenleg kevésbé az azonnali árfolyamfelértékelődésről, sokkal inkább a stabil cash flow-ról, a kiemelkedő idei osztalékról és az északi területben rejlő hosszabb távú értékteremtési lehetőségről szól. Az árfolyam már sokat ment, de a társaság konzervatív mérlege és a magas FFO-hozam miatt az elemzőház továbbra is lát fantáziát a papírban.
A célár változatlanul 15 euró, az ajánlás pedig vétel.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
