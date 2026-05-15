A Waberer's csütörtökön tette közzé első negyedéves gyorsjelentését, melyet a mai befektetői nap keretében a menedzsment értékelt. A vállalat vezetői részletesen beszéltek az idei tervszámokról, a futó projektekről, a tervekről, és a cég rebrandingjéről. Külön említették a magyarországi politikai helyzet változását, illetve ennek a vállalatra gyakorolt hatásait.

A negyedéves számok értékelése

A Waberer’s Csoport az elmúlt években látványosan átalakult, a korábbi, döntően közúti fuvarozásra épülő működés helyett ma már egy egyre diverzifikáltabb logisztikai, biztosítási és ingatlanfejlesztési portfólió rajzolódik ki. A társaság befektetői napi prezentációja alapján a menedzsment továbbra is abban gondolkodik, hogy a Waberer’s középtávon a közép- és kelet-európai régió egyik meghatározó komplex logisztikai szolgáltatója legyen, miközben a biztosítási üzletágban is piacvezető magyar tulajdonú szereplővé válna.

Az idei első negyedév visszafogottabb, de összességében stabil képet mutatott. A csoport árbevétele 194 millió euróról 208 millió euróra nőtt, vagyis 7 százalékos bővülést ért el a Waberer’s. Az EBIT 11 millió euró körül alakult, lényegében megfelelve a tavalyi bázisnak, míg az adózott eredmény 7,5 millió euróról 7,7 millió euróra emelkedett. A menedzsment értékelése szerint a makrogazdasági kihívások ellenére sikerült hozni a bázisidőszak eredményszintjét, ami azért fontos, mert az első negyedév szezonálisan egyébként sem a legerősebb időszak a cég életében.

Az volt a célunk ebben az időszakban, hogy a társaság stabilitását a diverzifikált portfóliónknak köszönhetően biztosítsuk

- mondta Tóth Szabolcs, a vállalat stratégiai vezérigazgató-helyettese.

Szegmensszinten vegyesebb a kép. A logisztikai üzletág árbevétele 4 százalékkal, 162 millió euróra nőtt, az EBIT pedig 1,6 millió euróra emelkedett. A bevételnövekedést részben a korábbi akvizíciók, így a Pannonbusz és az MDI teljes bekonszolidálása támogatta, miközben a szegmensnek már úgy kellett tartania az eredményszintet, hogy a harmadik feles raktárfejlesztési tevékenység tavaly év végén kifutott. A biztosítási üzletágban az árbevétel 19 százalékkal nőtt, de az EBIT kismértékben, 9,5 millió euróra csökkent, mivel az alaptevékenység javulását az alacsonyabb befektetési és pénzügyi eredmény ellensúlyozta.

A makrokörnyezet ugyanakkor nem lett egyszerűbb.

A menedzsment külön kiemelte az üzemanyagárak emelkedésével, az esetleges üzemanyaghiánnyal, a forint erősödésével, az európai ipari és fogyasztási trendekkel, valamint a magyar gazdaságpolitikai környezet esetleges változásaival kapcsolatos kockázatokat. A Waberer’s szerint a fuvarozás költségszerkezetében az üzemanyag nagyjából egyharmados súlyt képvisel, az ármozgások kezelését azonban hagyományosan támogatják a szerződéses üzemanyagklauzulák. A társaság portfóliójában körülbelül 90 százalékra emelte a szerződött, hosszú távú együttműködéssel rendelkező partnerek arányát, akikkel üzemanyag-klauzulák alapján egy hónapon belül indexálhatók az árak. A társaság azt is kiemelte, hogy az árkorrekciós mechanizmus átfutási idejét több ügyfélnél sikerült a korábbi 1-2 hónapról 2-4 hétre csökkenteni.

A forint erősödése kétoldalú hatással jár a cégnél. Az euróalapú elszámolású fuvarozási területen a forintban fizetett költségek, döntően a bérek, euróban számolva emelkednek, ami nyomást helyezhet a marzsokra. Ezzel szemben a forintos elszámolású cégek euróban kimutatott eredménye nő, a devizahitel-állomány átértékelése pedig nem realizált pénzügyi nyereséget eredményezhet. A társaság jelezte, hogy az iráni konfliktus által okozott átmeneti forintgyengülést kihasználva, 400 forint körüli euróárfolyam mellett az idei árfolyamkockázat döntő részét fedezeti ügyletekkel kezelte.

A kormányváltás hatásai

A politikai környezet változásával kapcsolatban a menedzsment elmondta, hogy a partnerekkel való tárgyalásokban már érzékelhető ennek hatása, beszámolójuk szerint javul a bizalom a magyar vállalatokkal szemben. Hozzátették azt is, hogy az állami megrendelések aránya nagyjából 1 százalékát adja a forgalomnak, 99 százalékban multinacionális vagy regionális cégektől kapnak megrendeléseket.

Erdélyi Barna, a Waberer's igazgatósági tagja elmondta, hogy az elmúlt évtizedekben több tulajdonosi struktúra mellett dolgoztak, de a mendzsment dolga, hogy a legjobb tudása szerint vezesse a céget. Tiborcz István jelenleg hozzávetőlegesen 55 százalékos tulajdonrészt birtokol a cégben különböző érdekeltségein keresztül.

Aki azt mondja, hogy a mostani választások nem befolyásolják a jövőt az nem mond igazat. Látnunk kell a gazdasági programot, az intézkedéseket, és a mögöttük lévő részleteket, hogy reagálni tudjunk

- mondta Erdélyi Barna.

Előrejelzés

A befektetői nap egyik legfontosabb üzenete,

hogy a Waberer’s menedzsmentje 2026-ban is a tavalyi rekordközeli eredményszint fenntartásával számol.

A várakozás szerint a csoportszintű EBIT 55 és 62 millió euró között alakulhat, vagyis a társaság alapforgatókönyve szerint nem érdemi visszaesésre, hanem inkább stabilizálódásra lehet számítani. A logisztikai szegmensben 33-35 millió eurós, a biztosítási üzletágban 22-27 millió eurós EBIT-tel számol a cég. A menedzsment ugyanakkor jelezte, hogy a külső kockázatok, elsősorban az európai logisztikai kereslet változása és az esetleges munkaerőhiány nagyjából 3 millió eurós pozitív vagy negatív eltérést is okozhatnak.

Finanszírozás és projektek

A finanszírozási oldalon a menedzsment szerint továbbra is van tér a növekedési beruházásokra. A csoport bruttó adósságállománya 435 millió euró, az átlagos finanszírozási költség nagyjából 4 százalék, döntően euróalapú konstrukciók mellett. A finanszírozási szerkezetben jelentős súlyt képviselnek a kötvények, a flottalízingek és a raktárbérleti kötelezettségek, ugyanakkor a menedzsment szerint a beruházási célú külső finanszírozási termékeknél 2032-ig nem merül fel érdemi refinanszírozási igény. Ez fontos mozgásteret ad a társaságnak akkor, amikor több nagyobb üzletfejlesztési projekt is fut egyszerre.

Ezek közül kiemelkedik

a magyarországi autóipari központok logisztikai kiszolgálása.

Debrecenben a Waberer’s a BMW szomszédságában felépült 22 ezer négyzetméteres raktárra építve kínálna értéknövelt logisztikai szolgáltatásokat autóipari beszállítóknak, miközben 2026 első negyedévében elindult a készautók vasúti szállítása Debrecen és Belgium között. A menedzsment szerint öt év alatt akár 200 ezer darabot meghaladó járműmennyiség elszállítására nyílhat lehetőség, ami 50 millió eurót jelentősen meghaladó addicionális árbevételt hozhat.

Szegeden a BYD-gyár környezetében építene pozíciókat a társaság.

Megbízást kötöttek 10 ezer konténer szállítására a Szeged mellett épülő autógyár építéséhez kapcsolódóan 2026 májusától. A Waberer’s emellett 2026 első negyedévében 12 hektáros területet vásárolt, további 5 hektárra pedig vételi opcióval rendelkezik a meglévő vasúti terminál mellett, az épülő autógyár közelében. A menedzsment szerint jelenleg egyedül a Waberer’s rendelkezik vasúti terminál-üzemeltetési joggal az épülő üzem közelében, ami stratégiai előnyt jelenthet a konténerszállításban, később pedig akár az alkatrészek és készautók mozgatásában is.

A társaság régiós ambíciói sem állnak meg Magyarországnál. Szerbiában az MDI-re építve modern raktárlogisztikai kapacitásokkal és bővülő értékesítési képességekkel erősítene a cég, középtávon pedig regionális piacvezető logisztikai szolgáltatói pozíciót céloz. Emellett a Waberer’s egyre hangsúlyosabban próbál bekapcsolódni a globális ellátási láncokba is, elsősorban távol-keleti, közel-keleti és közép-ázsiai partnerekkel. Ebben a társaság hozzáadott értékét az európai lefedettség, a vasúti és közúti szállítási képesség, valamint a kritikus regionális infrastruktúrához való hozzáférés adhatja.

A biztosítási üzletágban szintén egyértelműen növekedési sztorit akar építeni a Waberer’s. A cél Magyarország vezető, magyar tulajdonban lévő, diverzifikált biztosítói csoportjának kialakítása. A Magyar Posta Biztosító kisebbségi tulajdonosának kivásárlása lehetőséget adhat a Gránit Biztosítóval való mélyebb integrációra, miközben a nem-életbiztosítási oldalon vagyon- és egészségbiztosítási termékekkel, az életbiztosítási oldalon pedig unit-linked fókuszú értékesítéssel számol a menedzsment.

A társaság arra készül, hogy a fragmentált magyar biztosítási piacon középtávon konszolidáció indulhat, amelyben a Waberer’s aktív szereplő lenne.

Rebranding

A prezentáció végén a csoportszerkezet átalakítása és a rebranding is hangsúlyos szerepet kapott. A Waberer’s az elmúlt évek akvizíciói és üzletfejlesztései miatt jóval komplexebb vállalatcsoport lett, ezért a menedzsment holdingstruktúra kialakítását tervezi. A holdingközpont feladata a stratégiai irányok meghatározása, az erőforrás-allokáció optimalizálása és a támogató funkciók biztosítása lenne, miközben az üzletágak önálló döntéshozatallal és teljes P&L-felelősséggel működnének. A rebranding várhatóan 2026 második felében jöhet, a cél pedig az, hogy a cég neve jobban kifejezze a diverzifikált tevékenységi portfóliót, miközben a szolgáltatási márkák nem változnának.

A rebrandinggel kapcsolatban a menedzsment egyik záróüzenete, hogy a Waberer's már egészen más cég, mint 10 évvel ezelőtt. A vállalat egyre inkább több lábon álló, logisztikai infrastruktúrára, vasúti és multimodális képességekre, autóipari beruházásokra, biztosítási integrációra és régiós terjeszkedésre építő vállalatcsoportként pozicionálja magát.

A következő időszak kulcskérdése az lesz, hogy a menedzsment a nagyra nyitott üzletfejlesztési csatornákból mennyit tud ténylegesen eredményesen megvalósítani, miközben a cégnek egy gyengébb európai ipari-, makrokörnyezetben kell tartania a tavalyi rekordközeli profitabilitást.

A Waberer's árfolyama ma 0,2 százalékot esett, míg idén 11 százalékos mínuszban van.

