Baljós jelzés jött Kínától - Ez történik a tőzsdéken
A befektetők ma is elsősorban az iráni háború friss fejleményeire fókuszálnak, illetve az amerikai-kínai kereskedelmi találkozóra; Hszi Csin-ping kínai elnök arra figyelmeztetett, hogy a Tajvan körüli feszültségek „összecsapásokat, sőt akár konfliktusokat” is kiválthatnak az Egyesült Államok és Kína között. Donald Trump amerikai elnök szeptember 24-re meghívta Hszi elnököt a Fehér Házba, ami arra utal, hogy a tárgyalások túlmutatnak az e heti, kétnapos pekingi csúcstalálkozón. Gazdasági adatok tekintetében ma nemzetközi fronton délután 14:30-kor az amerikai áprilisi ipari termelés zárja a heti tengerentúli konjunktúraképet.

Az ázsiai tőzsdéken esést láthattunk, Európában is borongósan indut a nap. A hazai piacon is bőven vannak izgalmak, hiszen ma hajnalban tette közzé legfrissebb gyorsjelentését az OTP: a bank újra megverte az elemzői profitvárakozásokat, de első ránézésre nem tűnik erősnek a negyedév, hiszen a profit alaposan visszaesett, főként a rekordközeli adóterhek miatt.
Nagy forgalommal esik a 4iG

Tovább esik a 4iG árfolyama, több mint 6 százalékos mínuszban áll a papír ma reggel, a nyitást követő percekben. A mélyrepülést az indíthatta el, hogy Magyar Péter tegnap közölte: felülvizsgálja a kormány az 1300 milliárd forintos honvédelmi keretszerződést, amit a HVG értesülései szerint még az előző kormány kötött a 4iG-vel.

Bencsik László: a veszélyhelyzet megszűnt, bízunk benne, hogy az extraprofit adó is megszűnik

Bencsik László, az OTP vezérigazgató-helyettese értékelte a ma hajnalban közzétett első negyedéves beszámoló számait a ma reggeli sajtótájékoztatón.

Nyomott a hangulat Európa piacain

Jelentős eséssel kezdik a napot a vezető európai tőzsdék: a DAX 1 százalékkal került lejjebb, a FTSE 100 és a CAC 0,8 százalékos mínuszban áll.

Esik a magyar tőzsde

A BUX index jelenleg 0,6 százalékos mínuszban van; ehhez elsősorban az OTP teljesítménye tesz hozá, a nagybank árfolyama már 1,1 százalékkal került lejjebb.

Bemondta Jim Cramer: Ezért kell most Nvidiát venni

Jim Cramer, a CNBC Mad Money című műsorának vezetője amellett érvelt, hogy az Nvidiának engedélyezni kellene a mesterséges intelligencia chipek exportját Kínába. Szerinte az Egyesült Államoknak jobban megéri, ha a kínai vállalatok az amerikai technológiától függenek, mintha saját fejlesztésekre kényszerülnének - írta meg a Cnbc.

Kisebb eséssel nyit az OTP

0,6 százalékos mínuszban indítja a napot az OTP részvénye a ma hajnali gyorsjelentést követően. Összességében felemásra sikeredett számokat emésztenek a befektetők: bár a bank megverte az elemzői profitvárakozásokat, de a profit így is visszaesett, az alapfolyamatok viszont nagyon erősek, szépen nőnek az állományok, kúsznak felfelé a marzsok, egészséges a hitelportfólió.

Mi lesz a NER-es cégekkel, akiket kitömtek a példátlan magyar program százmilliárdjaival?

Budapesten jártak a napokban a Scope hitelminősítő szakértői, így személyesen informálódhattunk a Növekedési Kötvényprogram (NKP) általuk minősített mintegy 80 kibocsátójának a pénzügyi helyzetéről. A Magyar Nemzeti Bank 2019–2022 között futó programja a hazai vállalati kötvénypiac élénkítését célozta, a résztvevők között ugyanakkor több olyan cég is megjelent, amelyet a közbeszéd a távozó kormányhoz közelállónak tart, így most az érdeklődés középpontjába kerülnek. A NER-es cégek kockázatai mellett a kötvényportfólió ellenállóképességéről, az erős forint pénzügyi hatásairól és a minősítési kilátásokról is kérdeztük a Scope szakértőit.

Saját részvényeket vett a Magyar Telekom

A Magyar Telekom a 2026. február 25-én és 2026. május 13-án közzétett rendkívüli tájékoztatásaival összhangban bejelenti, hogy a részvényesek javadalmazása céljából, a társaság 2026. május 14-én a Budapesti Értéktőzsdén napi kereskedés keretében 318 258 darab Magyar Telekom törzsrészvényt vásárolt 2505,89 forint/darab átlagáron az Erste Befektetési Zrt., mint befektetési szolgáltató közreműködésével. A tranzakciót követően a Társaság tulajdonában lévő saját részvények száma 53 176 186 darab.

Esés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,8 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,7 százalékot emelkedett.

  • Japánban a Nikkei 225 index 1,1%-kal csökkent, a Topix pedig 0,13%-ot veszített értékéből. Ausztráliában az S&P/ASX 200 lényegében nem változott. Hongkongban a Hang Seng index 0,89%-kal esett, miközben a CSI 300 stagnált. Indiában a Nifty 50 0,2%-kal emelkedett.

  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 1 százalékot eshet, a CAC 1,1 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,6 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,43 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,73 százalékot eshet, míg a Nasdaq 1,25 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma a hét zárásaként idehaza nincs adatközlés. Nemzetközi fronton délután 14:30-kor az amerikai áprilisi ipari termelés zárja a heti tengerentúli konjunktúraképet.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 24,5 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 6,4 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 40,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 19,8 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 82,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 50 063,46 0,7% 0,9% 3,1% 4,2% 19,1% 45,6%
S&P 500 7 501,24 0,8% 2,2% 7,7% 9,6% 27,3% 79,7%
Nasdaq 29 580,3 0,7% 3,6% 14,5% 17,2% 38,7% 120,9%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 62 654,05 -1,0% -0,3% 8,3% 24,5% 64,3% 123,1%
Hang Seng 26 389,04 0,0% -0,9% 2,0% 3,0% 11,6% -5,8%
CSI 300 4 914,6 -1,7% 0,3% 4,5% 6,1% 24,6% -3,8%
Európai részvényindexek              
DAX 24 456,26 1,3% -0,8% 1,7% -0,1% 3,9% 58,6%
CAC 8 082,27 0,9% -1,5% -2,9% -0,8% 3,1% 26,6%
FTSE 10 372,93 0,5% 0,9% -2,2% 4,4% 20,8% 47,3%
FTSE MIB 50 050,27 1,2% 1,5% 3,9% 11,4% 24,0% 102,1%
IBEX 17 809,2 0,9% -1,4% -2,6% 2,9% 28,7% 94,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 132 426,7 1,0% -2,0% -4,7% 19,3% 38,7% 191,5%
ATX 5 921,8 0,6% -0,3% 0,4% 11,2% 33,2% 73,0%
PX 2 513,31 0,8% -0,9% -6,1% -6,4% 15,4% 124,0%
Magyar blue chipek              
OTP 42 050 2,6% -0,9% -4,4% 19,8% 51,5% 188,0%
Mol 3 870 -2,8% -6,8% -12,0% 31,6% 23,6% 69,4%
Richter 12 630 2,0% -2,5% -2,6% 28,0% 20,9% 49,6%
Magyar Telekom 2 522 1,7% -1,1% 7,3% 40,7% 47,5% 510,7%
Nyersanyagok              
WTI 104,66 0,1% 6,4% 12,5% 82,8% 62,3% 60,1%
Brent 105,8 0,1% 5,7% 11,3% 73,9% 60,0% 53,9%
Arany 4 685 -0,1% -1,5% -2,3% 8,3% 47,3% 155,0%
Devizák              
EURHUF 357,2750 -0,2% 0,5% -1,8% -6,9% -11,5% 0,5%
USDHUF 305,8861 0,1% 1,3% -0,7% -6,4% -15,0% 4,4%
GBPHUF 411,0400 -0,6% -0,5% -1,7% -6,7% -14,1% -0,3%
EURUSD 1,1680 -0,2% -0,8% -1,1% -0,5% 4,2% -3,7%
USDJPY 157,8650 0,0% 1,0% -0,6% 0,7% 7,9% 44,3%
GBPUSD 1,3485 -0,2% -1,1% -0,8% 0,3% 1,3% -4,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 81 075 2,3% 1,3% 9,3% -8,6% -21,7% 62,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,47 0,2% 1,8% 5,2% 7,4% -1,1% 174,5%
10 éves német állampapírhozam 3,02 -2,0% 1,8% 0,8% 5,6% 12,2% -2 556,1%
10 éves magyar állampapírhozam 5,57 -3,8% -6,4% -10,3% -18,9% -20,9% 77,4%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

