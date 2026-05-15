Baljós jelzés jött Kínától - Ez történik a tőzsdéken

Az ázsiai tőzsdéken esést láthattunk, Európában is borongósan indut a nap. A hazai piacon is bőven vannak izgalmak, hiszen ma hajnalban tette közzé legfrissebb gyorsjelentését az OTP: a bank újra megverte az elemzői profitvárakozásokat, de első ránézésre nem tűnik erősnek a negyedév, hiszen a profit alaposan visszaesett, főként a rekordközeli adóterhek miatt.
Nagy forgalommal esik a 4iG
Tovább esik a 4iG árfolyama, több mint 6 százalékos mínuszban áll a papír ma reggel, a nyitást követő percekben. A mélyrepülést az indíthatta el, hogy Magyar Péter tegnap közölte: felülvizsgálja a kormány az 1300 milliárd forintos honvédelmi keretszerződést, amit a HVG értesülései szerint még az előző kormány kötött a 4iG-vel.
Bencsik László: a veszélyhelyzet megszűnt, bízunk benne, hogy az extraprofit adó is megszűnik
Bencsik László, az OTP vezérigazgató-helyettese értékelte a ma hajnalban közzétett első negyedéves beszámoló számait a ma reggeli sajtótájékoztatón.
Nyomott a hangulat Európa piacain
Jelentős eséssel kezdik a napot a vezető európai tőzsdék: a DAX 1 százalékkal került lejjebb, a FTSE 100 és a CAC 0,8 százalékos mínuszban áll.
Esik a magyar tőzsde
A BUX index jelenleg 0,6 százalékos mínuszban van; ehhez elsősorban az OTP teljesítménye tesz hozá, a nagybank árfolyama már 1,1 százalékkal került lejjebb.
Bemondta Jim Cramer: Ezért kell most Nvidiát venni
Jim Cramer, a CNBC Mad Money című műsorának vezetője amellett érvelt, hogy az Nvidiának engedélyezni kellene a mesterséges intelligencia chipek exportját Kínába. Szerinte az Egyesült Államoknak jobban megéri, ha a kínai vállalatok az amerikai technológiától függenek, mintha saját fejlesztésekre kényszerülnének - írta meg a Cnbc.
Kisebb eséssel nyit az OTP
0,6 százalékos mínuszban indítja a napot az OTP részvénye a ma hajnali gyorsjelentést követően. Összességében felemásra sikeredett számokat emésztenek a befektetők: bár a bank megverte az elemzői profitvárakozásokat, de a profit így is visszaesett, az alapfolyamatok viszont nagyon erősek, szépen nőnek az állományok, kúsznak felfelé a marzsok, egészséges a hitelportfólió.
Mi lesz a NER-es cégekkel, akiket kitömtek a példátlan magyar program százmilliárdjaival?
Budapesten jártak a napokban a Scope hitelminősítő szakértői, így személyesen informálódhattunk a Növekedési Kötvényprogram (NKP) általuk minősített mintegy 80 kibocsátójának a pénzügyi helyzetéről. A Magyar Nemzeti Bank 2019–2022 között futó programja a hazai vállalati kötvénypiac élénkítését célozta, a résztvevők között ugyanakkor több olyan cég is megjelent, amelyet a közbeszéd a távozó kormányhoz közelállónak tart, így most az érdeklődés középpontjába kerülnek. A NER-es cégek kockázatai mellett a kötvényportfólió ellenállóképességéről, az erős forint pénzügyi hatásairól és a minősítési kilátásokról is kérdeztük a Scope szakértőit.
Saját részvényeket vett a Magyar Telekom
A Magyar Telekom a 2026. február 25-én és 2026. május 13-án közzétett rendkívüli tájékoztatásaival összhangban bejelenti, hogy a részvényesek javadalmazása céljából, a társaság 2026. május 14-én a Budapesti Értéktőzsdén napi kereskedés keretében 318 258 darab Magyar Telekom törzsrészvényt vásárolt 2505,89 forint/darab átlagáron az Erste Befektetési Zrt., mint befektetési szolgáltató közreműködésével. A tranzakciót követően a Társaság tulajdonában lévő saját részvények száma 53 176 186 darab.
Esés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,8 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,7 százalékot emelkedett.
Japánban a Nikkei 225 index 1,1%-kal csökkent, a Topix pedig 0,13%-ot veszített értékéből. Ausztráliában az S&P/ASX 200 lényegében nem változott. Hongkongban a Hang Seng index 0,89%-kal esett, miközben a CSI 300 stagnált. Indiában a Nifty 50 0,2%-kal emelkedett.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 1 százalékot eshet, a CAC 1,1 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,6 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,43 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,73 százalékot eshet, míg a Nasdaq 1,25 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma a hét zárásaként idehaza nincs adatközlés. Nemzetközi fronton délután 14:30-kor az amerikai áprilisi ipari termelés zárja a heti tengerentúli konjunktúraképet.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 24,5 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 6,4 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 40,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 19,8 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 82,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|50 063,46
|0,7%
|0,9%
|3,1%
|4,2%
|19,1%
|45,6%
|S&P 500
|7 501,24
|0,8%
|2,2%
|7,7%
|9,6%
|27,3%
|79,7%
|Nasdaq
|29 580,3
|0,7%
|3,6%
|14,5%
|17,2%
|38,7%
|120,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|62 654,05
|-1,0%
|-0,3%
|8,3%
|24,5%
|64,3%
|123,1%
|Hang Seng
|26 389,04
|0,0%
|-0,9%
|2,0%
|3,0%
|11,6%
|-5,8%
|CSI 300
|4 914,6
|-1,7%
|0,3%
|4,5%
|6,1%
|24,6%
|-3,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 456,26
|1,3%
|-0,8%
|1,7%
|-0,1%
|3,9%
|58,6%
|CAC
|8 082,27
|0,9%
|-1,5%
|-2,9%
|-0,8%
|3,1%
|26,6%
|FTSE
|10 372,93
|0,5%
|0,9%
|-2,2%
|4,4%
|20,8%
|47,3%
|FTSE MIB
|50 050,27
|1,2%
|1,5%
|3,9%
|11,4%
|24,0%
|102,1%
|IBEX
|17 809,2
|0,9%
|-1,4%
|-2,6%
|2,9%
|28,7%
|94,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|132 426,7
|1,0%
|-2,0%
|-4,7%
|19,3%
|38,7%
|191,5%
|ATX
|5 921,8
|0,6%
|-0,3%
|0,4%
|11,2%
|33,2%
|73,0%
|PX
|2 513,31
|0,8%
|-0,9%
|-6,1%
|-6,4%
|15,4%
|124,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|42 050
|2,6%
|-0,9%
|-4,4%
|19,8%
|51,5%
|188,0%
|Mol
|3 870
|-2,8%
|-6,8%
|-12,0%
|31,6%
|23,6%
|69,4%
|Richter
|12 630
|2,0%
|-2,5%
|-2,6%
|28,0%
|20,9%
|49,6%
|Magyar Telekom
|2 522
|1,7%
|-1,1%
|7,3%
|40,7%
|47,5%
|510,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|104,66
|0,1%
|6,4%
|12,5%
|82,8%
|62,3%
|60,1%
|Brent
|105,8
|0,1%
|5,7%
|11,3%
|73,9%
|60,0%
|53,9%
|Arany
|4 685
|-0,1%
|-1,5%
|-2,3%
|8,3%
|47,3%
|155,0%
|Devizák
|EURHUF
|357,2750
|-0,2%
|0,5%
|-1,8%
|-6,9%
|-11,5%
|0,5%
|USDHUF
|305,8861
|0,1%
|1,3%
|-0,7%
|-6,4%
|-15,0%
|4,4%
|GBPHUF
|411,0400
|-0,6%
|-0,5%
|-1,7%
|-6,7%
|-14,1%
|-0,3%
|EURUSD
|1,1680
|-0,2%
|-0,8%
|-1,1%
|-0,5%
|4,2%
|-3,7%
|USDJPY
|157,8650
|0,0%
|1,0%
|-0,6%
|0,7%
|7,9%
|44,3%
|GBPUSD
|1,3485
|-0,2%
|-1,1%
|-0,8%
|0,3%
|1,3%
|-4,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|81 075
|2,3%
|1,3%
|9,3%
|-8,6%
|-21,7%
|62,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,47
|0,2%
|1,8%
|5,2%
|7,4%
|-1,1%
|174,5%
|10 éves német állampapírhozam
|3,02
|-2,0%
|1,8%
|0,8%
|5,6%
|12,2%
|-2 556,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,57
|-3,8%
|-6,4%
|-10,3%
|-18,9%
|-20,9%
|77,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Alan Schein Photography
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
