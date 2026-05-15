Durván belenyúlnak a munkatársak bérébe a McKinsey-nél, az AI-korszakra készülnek

A Project Acorn kódnéven futó átalakítás értelmében a partnerek úgynevezett "kiegészítő juttatásából", vagyis az éves nyereségrészesedésükből
a becslések szerint 3-5 százalékponttal többet irányítanak át részvényjuttatásba.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy partner a korábbi nagyjából 95 százalék helyett például már csak 90 százalékot kap készpénzben. Az arány évről évre változhat a vállalat aktuális tőkeigényétől függően. Egyes partnereknél ez a változás akár több tízezer dolláros különbséget is eredményezhet.
A reform hátterében az áll, hogy az ügyfelek egyre inkább az eredményalapú díjazást preferálják. A tanácsadói honoráriumot így az elért megtakarításokhoz vagy a teljesítmény javulásához kötik. Ezt a tendenciát a mesterséges intelligencia térhódítása is felgyorsítja.
Az AI ugyanis egyre inkább átveszi azoknak a junior tanácsadóknak a feladatait, akik hagyományosan óradíjas alapon dolgoztak.
Az eredményalapú árazás miatt a McKinsey bevételei ingadozóbbá és kiszámíthatatlanabbá válhatnak. A projektek teljes díjazására esetenként éveket is várni kell, a kitűzött célok elmaradása esetén pedig a cég eleve kevesebb bevételhez jut.
Az új rendszer a fiatalabb partnerek számára kifejezetten előnyös. A korábbi, meglehetősen bonyolult és többéves kifizetési struktúrát leegyszerűsítik. Bizonyos juttatásokat előrehoznak, amelyekre korábban akár évekig is várniuk kellett volna. A régi modell komoly versenyhátrányt jelenthetett a tehetségek megtartásában. Ez különösen az eredményalapú projekteknél okozott problémát, ahol az újonnan kinevezett partnerek csak hosszú idő után jutottak hozzá a díjazásukhoz.
A több mint két évig tartó belső viták során a terv sokat finomodott. Egy korábbi verzió, a Project Oak a legmagasabb rangú partnerektől még jóval nagyobb tőkehozzájárulást követelt volna meg. A végleges változatban viszont már felső határt szabtak a részvényjuttatásba átirányítható hányadnak. A vállalat vezetése hangsúlyozta, hogy az alapelvek nem változtak, mindössze a kifizetések ütemezését alakították át.
Az átalakítás egyúttal nagyobb mozgásteret biztosít a McKinsey vezetésének ahhoz, hogy a jövőben több forrást fordítson technológiai beruházásokra. A cég eddig "aránytalanul" sokat támaszkodott az AI-vállalatokkal kötött stratégiai szövetségekre, ahelyett, hogy saját technológiát fejlesztett vagy vásárolt volna fel. Ez a megközelítés azonban a reform nyomán gyökeresen megváltozhat.
