Durván belenyúlnak a munkatársak bérébe a McKinsey-nél, az AI-korszakra készülnek

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!

A Project Acorn kódnéven futó átalakítás értelmében a partnerek úgynevezett "kiegészítő juttatásából", vagyis az éves nyereségrészesedésükből

a becslések szerint 3-5 százalékponttal többet irányítanak át részvényjuttatásba.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy partner a korábbi nagyjából 95 százalék helyett például már csak 90 százalékot kap készpénzben. Az arány évről évre változhat a vállalat aktuális tőkeigényétől függően. Egyes partnereknél ez a változás akár több tízezer dolláros különbséget is eredményezhet.

A reform hátterében az áll, hogy az ügyfelek egyre inkább az eredményalapú díjazást preferálják. A tanácsadói honoráriumot így az elért megtakarításokhoz vagy a teljesítmény javulásához kötik. Ezt a tendenciát a mesterséges intelligencia térhódítása is felgyorsítja.

Az AI ugyanis egyre inkább átveszi azoknak a junior tanácsadóknak a feladatait, akik hagyományosan óradíjas alapon dolgoztak.

Az eredményalapú árazás miatt a McKinsey bevételei ingadozóbbá és kiszámíthatatlanabbá válhatnak. A projektek teljes díjazására esetenként éveket is várni kell, a kitűzött célok elmaradása esetén pedig a cég eleve kevesebb bevételhez jut.

Az új rendszer a fiatalabb partnerek számára kifejezetten előnyös. A korábbi, meglehetősen bonyolult és többéves kifizetési struktúrát leegyszerűsítik. Bizonyos juttatásokat előrehoznak, amelyekre korábban akár évekig is várniuk kellett volna. A régi modell komoly versenyhátrányt jelenthetett a tehetségek megtartásában. Ez különösen az eredményalapú projekteknél okozott problémát, ahol az újonnan kinevezett partnerek csak hosszú idő után jutottak hozzá a díjazásukhoz.

A több mint két évig tartó belső viták során a terv sokat finomodott. Egy korábbi verzió, a Project Oak a legmagasabb rangú partnerektől még jóval nagyobb tőkehozzájárulást követelt volna meg. A végleges változatban viszont már felső határt szabtak a részvényjuttatásba átirányítható hányadnak. A vállalat vezetése hangsúlyozta, hogy az alapelvek nem változtak, mindössze a kifizetések ütemezését alakították át.

Az átalakítás egyúttal nagyobb mozgásteret biztosít a McKinsey vezetésének ahhoz, hogy a jövőben több forrást fordítson technológiai beruházásokra. A cég eddig "aránytalanul" sokat támaszkodott az AI-vállalatokkal kötött stratégiai szövetségekre, ahelyett, hogy saját technológiát fejlesztett vagy vásárolt volna fel. Ez a megközelítés azonban a reform nyomán gyökeresen megváltozhat.

Financial IT 2026 AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt! Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Shutterstock