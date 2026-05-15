Komolyabb esés volt az amerikai tőzsdéken

Az ázsiai tőzsdéken esést láthattunk, Európában is borongósan zajlik a nap. A hazai piacon is bőven vannak izgalmak, hiszen ma hajnalban tette közzé legfrissebb gyorsjelentését az OTP: a bank újra megverte az elemzői profitvárakozásokat, de első ránézésre nem tűnik erősnek a negyedév, hiszen a profit alaposan visszaesett, főként a rekordközeli adóterhek miatt. Eközben pedig a 4iG árfolyama is nagy nyomás alá került.
Az amerikai kötvényhozamok emelkednek, ami nem kedvez a tőzsdéknek, az amerikai tőzsdék komolyabb eséssel zárták a napot.
Eséssel zárt az amerikai tőzsde
Érzékelhető mínuszban zárták a mai kereskedést az amerikai tőzsdék: mindhárom fontosabb részvényindex markánsan negatívba fordult. Több tényező is bizonytalnaságot okoz most: a kötvényhozamok vészesen nőnek, az infláció kezd aggasztó mértékeket ölteni, a Fed emelhet hamarosan az irányadó kamatokon, közben az iráni háború bármikor folytatódhat, tovább rontva az eleve komoly energiapiaci sokkot.
A mai kereskedés során
- a Dow Jones 1,07%-ot,
- az S&P 500 1,24%-ot
- a Nasdaq pedig 1,54%-ot esett.
Kiderült, pontosan milyen részvényekbe fektet be Donald Trump
Donald Trump amerikai elnök 2026 első három hónapjában több mint 3700 pénzügyi tranzakciót bonyolított le. Ezek összértéke a becslések szerint 220 millió és 750 millió dollár között mozog. Mindez az amerikai Kormányzati Etikai Hivatal (OGE) számára benyújtott, csütörtökön nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozatából derült ki - tudósított a Cnbc, arról is beszámolva, Trump pontosan mibe fektetett.
Valószínűleg mínuszos zárás lesz Amerikában
A tőzsdezáráshoz közelítve kitartanak a mínuszok, bár hatalmas esés továbbra sem látható.
A Dow Jones 0,91%-os, az S&P 500 0,77%-os, a Nasdaq 0,88%-os mínuszt mutat. A techrészvények kezdenek magukra találni, miután kiderült, hogy Donald Trump maga is dinamikusan invesztál nagy kapitalizációjú techpapírokba, mint a Meta, Microsoft vagy Nvidia.
Kongatják a vészharangot a szakértők: olyat mutat a piac, amire az 1929-es nagy összeomlás előtt sem volt példa
A mesterséges intelligenciához kötődő tőzsdei rali történelmi mértéket öltött. Az elemzők a jelenlegi piaci helyzetet már a korábbi nagy tőzsdei összeomlásokat megelőző időszakokhoz hasonlítják - írta meg a Cnbc.
Egy picit visszakorrigáltak a piacok, de nem rózsás a hangulat
Továbbra sem rózsás a hangulat az amerikai tőzsdéken, de komolyabb pánikhangulatnak egyelőre nincs jele. A volatilitást jelző VIX index is csökkent, a Dow és az S&P napi változása visszakorrigált.
Magyar idő szerint kicsivel 7 óra után
- a Dow 0,8%-os,
- az S&P 500 0,87%-os,
- a Nasdaq pedig 1,14%-os mínuszt mutat.
Komoly esés kezd kialakulni Amerikában
Nem éppen rózsás a hangulat az amerikai tőzsdéken: a befektetők az emelkedő kötvényhozamok, a várható inflációs kockázatok és az iráni háború kiújulásának veszélye miatt adják a részvényeket. Mindhárom fontosabb részvényindex markáns, 1% fölötti mínuszban van.
- A Dow Jones 1%,
- az S&P 500 1,02%,
- a Nasdaq 1,3% mínuszban van a mai kereskedésben.
Eséssel zárt a magyar tőzsde
A BUX index végül 0,5 százalékos mínuszban zárta a napot.
Egyre lejjebb Európa
Egyre rosszabb a hangulat az európai tőzsdéken: a DAX 1,9 százalékos esése mellett a CAC 1,4 százalékkal, a FTSE 100 pedig 1,7 százalékkal került lejjebb.
Szépen növekszik a Duna House olasz leányvállalata
A Duna House olasz leányvállalata, a Credipass a piaci folyamatok ellenére növekszik: több mint 450 millió euró hitelt közvetített 2026 első negyedévében – áll a Duna House közleményében.
Eséssel nyitott Amerika
Esnek az amerikai tőzsdék a nyitást követően, az emelkedő kötvényhozamokra reagálva, leginkább a technológiai részvényeket ütik, a Nasdaq 1,4 százalékkal, a Dow 0,8 százalékkal, az S&P 500 1 százalékkal került lejjebb.
Húzzák az OTP-t
A 2 százalék feletti esésből mindössze 0,7 százalékos mínusz maradt péntek délutánra az OTP-nél. A bankpapír árfolyamát az alapvetően kedvezőtlen nemzetközi hangulat mellett a péntek hajnalban publikált gyorsjelentés is negatívan befolyásolta.
Minden válságot ugyanúgy nézett be a részvénypiac - ezeket a jeleket keresd az esés előtt
Az Egyesült Államok és Irán háborúban áll Brent 110 dollár felett, a 30 éves amerikai hozam 5% felett, az S&P 500 mégis május közepén minden idők legmagasabb szintjén zárt. Ez első ránézésre feloldhatatlan ellentmondás és tiszta irracionalitás. Valójában a piac legrégebbi, leggyakrabban ismétlődő mintázata. Hat évtized adatait átnézve kiderül: éppen ez a helyzet a szabály, nem a kivétel. És épp ezért aggasztó, ha a minta folytatódik.
Tépik a Molt
A kereskedési idő felénél a Mol a legjobban teljesítő hazai blue chip, miután Szerbia a nap végéig benyújtja a NIS olajvállalattal kapcsolatos ajánlatát a vállalatnak. Eközben az OTP a gyorsjelentés után nyomás alá kerül, és erős eladói nyomás alatt van a 4iG is.
Megenyhült Donald Trump
Donald Trump az előző percekben úgy fogalmazott, hogy rendben lenne számára, ha Irán 20 évre felfüggesztené a nukleáris programját, de ennek „valódi” kötelezettségvállalásnak kell lennie az elnök szerint.
A hírek hatására esik az olaj, emelkednek a fémek, és a tőzsdéken is kisebb fordulat látszik kibontakozni.
Leminősített egy elemző egy hazai blue chipet!
Javában zajlik itthon az első negyedéves gyorsjelentési szezon, az OTP ma hajnali gyorsjelentésével már mindegyik magyar blue chip közzétette számait. Az elemzők is reagálnak a friss számokra a napokban.
Nagy esésben a 4iG
A 4iG árfolyama már 12,3 százalékos mínuszban van.
A 4iG részvényeivel már több mint 758 millió forint értékben cseréltek gazdát a pénteki kereskedésben, ami már most jóval magasabb az elmúlt 30 kereskedési nap 644,3 millió forintos átlagához képest.
A Waberer's megszólalt a kormányváltásról
A Waberer's csütörtökön tette közzé első negyedéves gyorsjelentését, melyet a mai befektetői nap keretében a menedzsment értékelt. A vállalat vezetői részletesen beszéltek az idei tervszámokról, a futó projektekről, a tervekről, és a cég rebrandingjéről. Külön említették a magyarországi politikai helyzet változását, illetve ennek a vállalatra gyakorolt hatásait.
Tovább esik a 4iG
Tovább esik a 4iG árfolyama, a részvény 8,5 százalékos mínuszban áll és a második legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en az OTP után.
Alig pár óra kellett neki, máris kitört ez a magyar részvény
Csütörtök délután előfizetőink figyelmébe ajánlottunk egy magyar részvényt, ami éppen kitörésre készült. A várt mozgás végül meg is történt, ezáltal pedig régóta nem látott árfolyamszintek kerülhetnek a befektetők célkeresztjébe.
Nagy forgalommal esik a 4iG
Tovább esik a 4iG árfolyama, több mint 6 százalékos mínuszban áll a papír ma reggel, a nyitást követő percekben. A mélyrepülést az indíthatta el, hogy Magyar Péter tegnap közölte: felülvizsgálja a kormány az 1300 milliárd forintos honvédelmi keretszerződést, amit a HVG értesülései szerint még az előző kormány kötött a 4iG-vel.
Bencsik László: a veszélyhelyzet megszűnt, bízunk benne, hogy az extraprofit adó is megszűnik
Bencsik László, az OTP vezérigazgató-helyettese értékelte a ma hajnalban közzétett első negyedéves beszámoló számait a ma reggeli sajtótájékoztatón.
Nyomott a hangulat Európa piacain
Jelentős eséssel kezdik a napot a vezető európai tőzsdék: a DAX 1 százalékkal került lejjebb, a FTSE 100 és a CAC 0,8 százalékos mínuszban áll.
Esik a magyar tőzsde
A BUX index jelenleg 0,6 százalékos mínuszban van; ehhez elsősorban az OTP teljesítménye tesz hozá, a nagybank árfolyama már 1,1 százalékkal került lejjebb.
Bemondta Jim Cramer: Ezért kell most Nvidiát venni
Jim Cramer, a CNBC Mad Money című műsorának vezetője amellett érvelt, hogy az Nvidiának engedélyezni kellene a mesterséges intelligencia chipek exportját Kínába. Szerinte az Egyesült Államoknak jobban megéri, ha a kínai vállalatok az amerikai technológiától függenek, mintha saját fejlesztésekre kényszerülnének - írta meg a Cnbc.
Kisebb eséssel nyit az OTP
0,6 százalékos mínuszban indítja a napot az OTP részvénye a ma hajnali gyorsjelentést követően. Összességében felemásra sikeredett számokat emésztenek a befektetők: bár a bank megverte az elemzői profitvárakozásokat, de a profit így is visszaesett, az alapfolyamatok viszont nagyon erősek, szépen nőnek az állományok, kúsznak felfelé a marzsok, egészséges a hitelportfólió.
Mi lesz a NER-es cégekkel, akiket kitömtek a példátlan magyar program százmilliárdjaival?
Budapesten jártak a napokban a Scope hitelminősítő szakértői, így személyesen informálódhattunk a Növekedési Kötvényprogram (NKP) általuk minősített mintegy 80 kibocsátójának a pénzügyi helyzetéről. A Magyar Nemzeti Bank 2019–2022 között futó programja a hazai vállalati kötvénypiac élénkítését célozta, a résztvevők között ugyanakkor több olyan cég is megjelent, amelyet a közbeszéd a távozó kormányhoz közelállónak tart, így most az érdeklődés középpontjába kerülnek. A NER-es cégek kockázatai mellett a kötvényportfólió ellenállóképességéről, az erős forint pénzügyi hatásairól és a minősítési kilátásokról is kérdeztük a Scope szakértőit.
Saját részvényeket vett a Magyar Telekom
A Magyar Telekom a 2026. február 25-én és 2026. május 13-án közzétett rendkívüli tájékoztatásaival összhangban bejelenti, hogy a részvényesek javadalmazása céljából, a társaság 2026. május 14-én a Budapesti Értéktőzsdén napi kereskedés keretében 318 258 darab Magyar Telekom törzsrészvényt vásárolt 2505,89 forint/darab átlagáron az Erste Befektetési Zrt., mint befektetési szolgáltató közreműködésével. A tranzakciót követően a Társaság tulajdonában lévő saját részvények száma 53 176 186 darab.
Esés jöhet Európában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,7 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,8 százalék pluszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,7 százalékot emelkedett.
Japánban a Nikkei 225 index 1,1%-kal csökkent, a Topix pedig 0,13%-ot veszített értékéből. Ausztráliában az S&P/ASX 200 lényegében nem változott. Hongkongban a Hang Seng index 0,89%-kal esett, miközben a CSI 300 stagnált. Indiában a Nifty 50 0,2%-kal emelkedett.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 1 százalékot eshet, a CAC 1,1 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,6 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,43 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,73 százalékot eshet, míg a Nasdaq 1,25 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma a hét zárásaként idehaza nincs adatközlés. Nemzetközi fronton délután 14:30-kor az amerikai áprilisi ipari termelés zárja a heti tengerentúli konjunktúraképet.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 24,5 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 6,4 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 40,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 19,8 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 82,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|50 063,46
|0,7%
|0,9%
|3,1%
|4,2%
|19,1%
|45,6%
|S&P 500
|7 501,24
|0,8%
|2,2%
|7,7%
|9,6%
|27,3%
|79,7%
|Nasdaq
|29 580,3
|0,7%
|3,6%
|14,5%
|17,2%
|38,7%
|120,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|62 654,05
|-1,0%
|-0,3%
|8,3%
|24,5%
|64,3%
|123,1%
|Hang Seng
|26 389,04
|0,0%
|-0,9%
|2,0%
|3,0%
|11,6%
|-5,8%
|CSI 300
|4 914,6
|-1,7%
|0,3%
|4,5%
|6,1%
|24,6%
|-3,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 456,26
|1,3%
|-0,8%
|1,7%
|-0,1%
|3,9%
|58,6%
|CAC
|8 082,27
|0,9%
|-1,5%
|-2,9%
|-0,8%
|3,1%
|26,6%
|FTSE
|10 372,93
|0,5%
|0,9%
|-2,2%
|4,4%
|20,8%
|47,3%
|FTSE MIB
|50 050,27
|1,2%
|1,5%
|3,9%
|11,4%
|24,0%
|102,1%
|IBEX
|17 809,2
|0,9%
|-1,4%
|-2,6%
|2,9%
|28,7%
|94,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|132 426,7
|1,0%
|-2,0%
|-4,7%
|19,3%
|38,7%
|191,5%
|ATX
|5 921,8
|0,6%
|-0,3%
|0,4%
|11,2%
|33,2%
|73,0%
|PX
|2 513,31
|0,8%
|-0,9%
|-6,1%
|-6,4%
|15,4%
|124,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|42 050
|2,6%
|-0,9%
|-4,4%
|19,8%
|51,5%
|188,0%
|Mol
|3 870
|-2,8%
|-6,8%
|-12,0%
|31,6%
|23,6%
|69,4%
|Richter
|12 630
|2,0%
|-2,5%
|-2,6%
|28,0%
|20,9%
|49,6%
|Magyar Telekom
|2 522
|1,7%
|-1,1%
|7,3%
|40,7%
|47,5%
|510,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|104,66
|0,1%
|6,4%
|12,5%
|82,8%
|62,3%
|60,1%
|Brent
|105,8
|0,1%
|5,7%
|11,3%
|73,9%
|60,0%
|53,9%
|Arany
|4 685
|-0,1%
|-1,5%
|-2,3%
|8,3%
|47,3%
|155,0%
|Devizák
|EURHUF
|357,2750
|-0,2%
|0,5%
|-1,8%
|-6,9%
|-11,5%
|0,5%
|USDHUF
|305,8861
|0,1%
|1,3%
|-0,7%
|-6,4%
|-15,0%
|4,4%
|GBPHUF
|411,0400
|-0,6%
|-0,5%
|-1,7%
|-6,7%
|-14,1%
|-0,3%
|EURUSD
|1,1680
|-0,2%
|-0,8%
|-1,1%
|-0,5%
|4,2%
|-3,7%
|USDJPY
|157,8650
|0,0%
|1,0%
|-0,6%
|0,7%
|7,9%
|44,3%
|GBPUSD
|1,3485
|-0,2%
|-1,1%
|-0,8%
|0,3%
|1,3%
|-4,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|81 075
|2,3%
|1,3%
|9,3%
|-8,6%
|-21,7%
|62,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,47
|0,2%
|1,8%
|5,2%
|7,4%
|-1,1%
|174,5%
|10 éves német állampapírhozam
|3,02
|-2,0%
|1,8%
|0,8%
|5,6%
|12,2%
|-2 556,1%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,57
|-3,8%
|-6,4%
|-10,3%
|-18,9%
|-20,9%
|77,4%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
