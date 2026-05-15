Kongatják a vészharangot a szakértők: olyat mutat a piac, amire az 1929-es nagy összeomlás előtt sem volt példa

Michael Hartnett, a Bank of America stratégája rámutatott, hogy a SOX félvezetőindex csúcsértéke 62 százalékkal haladja meg a 200 napos mozgóátlagot.

Ez az eltérés több mint kétszerese annak, amit a Dow Jones ipari index az 1987-es Fekete Hétfő, illetve az 1929-es Fekete Kedd előtt mutatott.

Ez az érték már közelít a Nasdaq 2000-es dotkomlufi kipukkanása előtti 55 százalékos eltéréséhez. Sőt, az 1720-as Mississippi-buborék idején mért 73 százalékos francia tőzsdeindex-eltérés tartományába is belefér.

Az MI-részvények március végén kezdtek parabolikus emelkedésbe, ami rendkívül szokatlan árfolyamminta az értékpapírok esetében. A Micron, az AMD, az SK Hynix, a Marvell és az Intel részvényei egyaránt ezt a trendet mutatják. Hartnett szerint az exponenciális áremelkedés, a piaci koncentráció és a beszűkülő volatilitás együttesen klasszikus jelei a pánikszerű vételi hullámnak, amit a befektetők "melt-up" jelenségnek neveznek.

Egyes közgazdászok határozottan buboréknak tartják a jelenlegi helyzetet.

Ann Pettifor, a PRIME kutatóintézet igazgatója szerint az MI-befektetések egyértelműen buborékot alkotnak. Ezek volumene több Wall Street-i bank becslése alapján jövőre már meghaladhatja az egybillió dollárt. Mások viszont relativizálják a jelenséget. Robin Wigglesworth, a Financial Times szerkesztője egy JPMorgan-elemzésre hivatkozva hívta fel a figyelmet a történelmi arányokra. Kiemelte, hogy az 1860-as évek vasútépítési lázához képest az MI-beruházások a GDP arányában még mindig elenyészők.

Vannak, akik elismerik a buborék kialakulásának valószínűségét, de ezt nem tartják tragikusnak.

Derek Thompson író – akire Howard Marks, az Oaktree Capital társalapítója is hivatkozott – emlékeztetett rá, hogy a vasút, a villamosság és az 1990-es évek végén a széles sávú internethálózatok kiépítése mind buborékot képeztek. Ezek a lufik végül mégis gyökeresen átalakították az amerikai gazdaságot. Szerinte valószínűtlen, hogy a mesterséges intelligencia lenne az első olyan paradigmaváltó technológia, amelyet nem követ túlberuházás és egy fájdalmas piaci korrekció.

A buborékra utaló jelektől függetlenül a mesterséges intelligenciához kapcsolódó bevételek már valóban realizálódnak. Az Alphabet felhőszolgáltatásokból származó bevétele az első negyedévben éves szinten 63 százalékkal ugrott meg. Az Amazon AWS-részlege 28 százalékos növekedéssel 37,59 milliárd dolláros árbevételt ért el. A Microsoft felhős bevétele pedig 40 százalékkal nőtt, így az Azure-t is magában foglaló üzletág 34,68 milliárd dollárt hozott a harmadik pénzügyi negyedévben. Ezek a kiváló eredmények enyhítették a befektetők aggodalmait. A piaci nyereség azonban egyre szűkebb részvénykörre koncentrálódik. A Piper Sandler elemzése rávilágít: bár az S&P 500 index sorra dönti a csúcsokat, az emelkedő és az eső részvények aránya egyre romlik. Ez egyértelműen arra utal, hogy a tőzsdei rali alapjai meglehetősen törékenyek lehetnek.

