Megszólalt Donald Trump - Azonnal reagálnak a piacok

Donald Trump az előző percekben úgy fogalmazott, hogy rendben lenne számára, ha Irán 20 évre felfüggesztené a nukleáris programját, de ennek „valódi” kötelezettségvállalásnak kell lennie az elnök szerint.

A hírek hatására esik az olaj, emelkednek a fémek, és a tőzsdéken is kisebb fordulat látszik kibontakozni.

