Mi lesz a NER-es cégekkel, akiket kitömtek a példátlan magyar program százmilliárdjaival?

Hogy is volt az NKP?

Mintegy 90 hazai cég vette igénybe a magyar gazdaságtörténet egyetlen valamire való, széleskörű vállalati kötvényprogramját, amelyből mintegy 80-at a berlini székhelyű Scope minősít ma is. 2019 közepétől 2022 elejéig összesen 1550 milliárdnyi jegybanki, és nagyjából ugyanennyi banki forrást vontak be a vállalatok. Az MNB adatai szerint még most is mintegy 1300 milliárd forintnyi kötvénykitettség található a jegybank mérlegében (a kereskedelmi bankok 2200 milliárdos kötvényállománya nem NKP-s kötvényeket is tartalmaz), miután a papírok másodpiaca az eredeti elképzelésekkel ellentétben máig nem fejlődött ki.

A 3000 milliárd forintos Növekedési Kötvényprogramban

2019 júliusa és 2022 februárja között összesen 1550 milliárd forint értékben vásárolt az MNB olyan kötvényeket, amelyeket a feltételeknek megfelelő cégek újonnan bocsátottak ki valamely tevékenységük finanszírozására,

az MNB egy kibocsátásban legfeljebb 70% erejéig vett részt, általában 50%-ban az elsődleges, 20%-ban a másodlagos piacon (ez utóbbi piac ezt követően nem mutatott érdemi aktivitást, holott ez is a célkitűzések között szerepelt),

, a konzorciális hitelekhez hasonlóan sok esetben több bank egyidejű részvételével, a résztvevő vállalatok számára a program igazi értékét az jelentette, hogy ingatlanfedezet nélkül, relatíve alacsony (általában 2-5%-os) kamatlábbal lehetett forráshoz jutni, ráadásul bullet vagy balloon finanszírozással, vagyis a tőkét egészben vagy részben csak a futamidő végén kell visszafizetni,

lehetett forráshoz jutni, ráadásul finanszírozással, vagyis a tőkét egészben vagy részben csak a futamidő végén kell visszafizetni, forrásaink szerint a program kezdetén kibocsátott kötvényeknél a kizárólag lejárat végi tőketörlesztés alkalmazása volt a jellemző, később viszont elterjedtek az 5-9. évben a tőke évi 10%-át, majd a 10. év végi lejáratkor 50%-át törlesztő kötvények is,

A programban való részvételhez

minimum B+ kötvényminősítésre volt szükség.

A kibocsátók évente legalább kétszer jelentenek pénzügyi és működési helyzetükről a hitelminősítő felé, utóbbi pedig minimum évente egyszer vizsgálja felül a besorolásukat (a kritikus esetekben gyakrabban).

Fókuszban a visszafizetési képesség

Ha minden jól megy, a kötvények visszafizetése önmagában is egyre nagyobb jelentőségű ügy az NKP-s cégek számára, függően a törlesztés bullet vagy balloon jellegétől. A Scope által követett cégeknek

a 2025-ös 46 milliárd forint után

2026-ban mintegy 189 milliárd forintot,

a 2031-es csúcson már 876 milliárd forintot kell,

jórészt részleges vagy teljes tőketörlesztés formájában visszafizetniük.

Ha viszont egy kibocsátó pénzügyi helyzete megrendül, és kötvényének a minősítése a B+ besorolás alá kerül, akkor korai beváltásra is sor kerülhet. Az esetek többségében ilyenkor egy kétéves türelmi időszak (grace period) kezdődik, mielőtt a hitelezők követelhetnék az adósság egyösszegű megfizetését a kibocsátótól. Ha sikerül visszakapaszkodni B+ kategóriába, azzal elmúlik az egyösszegű visszafizetés kockázata is.

Ha viszont B- kategória alá is beesik egy kötvény minősítése, akkor az adósság 15-90 munkanapon belüli visszafizetése válik esedékessé, ha csak meg nem sikerül egyezni a befektetővel.

Jellemzően 10 évre adósodtak el a kötvénykibocsátók, de már kezdetben sejteni lehetett, hogy nem mindegyük számára lesz fáklyásmenet az adósságtörlesztés, ráadásul időközben egy több mint három évig tartó, növekedés nélküli időszakon is átesett a magyar gazdaság.

Sebastian Zank, a Scope vállalati minősítésekért felelős társvezetője és Braun István, a Scope elemzője a Portfolio-nak erről elmondta: bár az elmúlt néhány év energiaköltség-, kamat- és keresleti sokkot egyaránt hozott a magyar vállalati szféra számára, az NKP-ban résztvevő és általuk minősített vállalati kör helyzete összességében megnyugtatónak mondható. Ismertetése szerint

a ratingek jelenlegi B+ és BB- közötti átlaga nem „kiemelkedően jó”, de a programban részt vevő vállalatok profilját tekintve szilárdnak és kielégítőnek nevezhető,

a program 2019-es kezdete óta négy esetben fordult elő részleges vagy teljes nemteljesítés,

előfordultak olyan esetek is, amikor a cégek sikeresen tértek vissza a türelmi időszakból,

két-három esetben viszont már sor került a tartozás visszafizetésére is.

Bár előfordul látványos romlás egy-egy cég pénzügyi helyzetében, jelenleg a problémásnak mondható esetek aránya nem több 10 százaléknál.

Beszélgetésünkben négy visszatérő kockázat került elő ennek kapcsán:

Ügyfélkoncentráció: amikor egy cég kevés nagy szerződésre építi növekedését - különösen az építőiparban illetve egyes vállalati szolgáltatásoknál fordul ez elő. Niche piacra pozicionált termékek: főleg fogyasztási cikkeket gyártó és/vagy forgalmazó cégeknél fordul elő, hogy termékportfóliójuk nem elléggé diverzifikált, így bevételeik megsínylik a gyengébb időszakokat, Túl kockázatos növekedési stratégia: néhány az NKP-forrásokból új üzleti területekre lépett, de végül beruházási kudarcokkal szembesült. Kapacitásbővítés a Covid-időszak tapasztalatai alapján, majd gyors keresleteltűnés: egyes esetekben a kereslet nem volt elég arra, hogy kompenzálja a fix költségek és az energiaárak megemelkedett szintjét.

Klasszikus hitelminősítői szituáció, amikor az elemzők pesszimistábbak a menedzsmentnél az új üzleti irányok és beruházások hitelprofilra gyakorolt hatását illetően. Ha rosszra fordul a helyzet, az említett grace period beállása sem végzetes általában, a kibocsátó számára számos lehetőség nyitva áll még ilyenkor, legyen szó

- a kibocsátói profil (issuer rating) javításáról, például feltőkésítéssel, eszközértékesítéssel, a működési hatékonyság javításával,

- a kötvényminősítés (debt rating) javításáról, például fedezet bevonásával, garancia alkalmazásával.

Sok múlik ilyenkor a kötvényesek türelmén is, akik jellemzően ma is ugyanazok, mint a kibocsátáskor voltak: az MNB, illetve a kereskedelmi bankok. A Scope szerint nem feltétlenül probléma a cégek számára, hogy nem alakult ki a kötvények másodpiaca, hiszen nem kell a kötvénypiaci volatilitás miatti kommunikációval foglalkozniuk, restrukturálás esetén pedig elég a kis számú befektetővel tárgyalniuk.

2019 és 2022 között gyakori volt, hogy a korábbi hitelezők, vagyis a kereskedelmi bankok fenyegetésként élték meg hitelkitettségük banki kötvénybe terelődését, így kötvényvásárlással tartották meg „tortájuk egy szeletét”, megtartva ügyfélkapcsolatukat. Később fordítva is egyre inkább igaz ez: ha a kötvény tőketörlesztése miatt a cég refinanszírozásra szorul, a bank érdekeltté válhat abban, hogy új hitelkeretet állítson be számára.

A bankok mint kötvénytulajdonosok ezért a Scope szerint általában rendkívül támogatók, ha a feltételek újratárgyalásáról van szó, de az MNB is kifejezetten együttműködő

ilyen esetekben, különösen, amikor a cég nem teljesen „menthetetlen”. Számos módosításhoz eleve egyhangú kötvényesi döntés szükséges.

Mi lesz a NER-es cégekkel?

A Scope Ratings szakértői szerint a kormányváltás rövid távon bizonytalanságot, középtávon azonban kedvezőbb kilátásokat hozhat a magyar vállalati szektor számára. A minősített vállalatok pénzügyi és üzleti profilja jelenleg kellően ellenálló, így képesek elviselni azokat a szakpolitikai átalakításokat is, amelyre a Tisza Párt kétharmados felhatalmazása lehetőséget ad. Ehhez a meglévő rendelésállomány, a likviditási tartalékok és az enyhülő finanszírozási feltételek is hozzájárulnak.

A hitelminősítő egyelőre nem lát okot emiatt leminősítésekre, ugyanakkor több ágazatban is növekvő kockázatokra figyelmeztet.

A legközvetlenebb hatást azok a cégek érezhetik meg, amelyek korábban nagymértékben támaszkodtak az állami megrendelésekre. Elsősorban

az ingatlanszektorra,

az építőiparra és

egyes vállalati szolgáltatásokra jellemző ez.

Ha az új kormány érdemben átalakítja a közbeszerzési gyakorlatot, felülvizsgálja a keretmegállapodásokat, vagy újra rangsorolja a beruházási projekteket, egyes kivitelezőknél jelentősen megcsappanhat a rendelésállomány. A magas fix költségekkel dolgozó vállalatoknál ez

likviditási nehézségekhez,

a készpénz-konverziós ciklusok meghosszabbodásához,

végső soron pedig eladósodottsági mutatóik

romlásához vezethet. Mindez azonban nem azonnali sokként fog jelentkezni, inkább 2027-ben válhat kézzelfoghatóbbá, ami felkészülési időt hagy az érintett cégeknek, például szerződéseik újratárgyalásával.

Az energiapolitika alakulása szintén kulcskérdés a hitelkockázati kilátások szempontjából. Az orosz energiafüggőség hirtelen vagy rosszul ütemezett csökkentése komoly kihívást jelenthet az energiaintenzív iparágak számára. A feldolgozóipar, a vegyipar és a nehézipar így magasabb termelési költségekkel és ellátási bizonytalansággal szembesülhet. A hatás mértéke vállalatonként eltérő lehet. Ezt leginkább az adott cég kockázatfedezeti stratégiája, energiamixe és költségáthárítási képessége határozza meg.

Kérdésünkre Sebastian Zank 20-25 százalékra becsülte azon vállalatok arányát, amelyek számára a kormányváltás kritikus változásokat hozhat.

A tulajdonosi összetétel változása önmagában semleges az adósságprofil szempontjából, közvetetten persze hatással lehet a finanszírozási képességre is. A fő kérdés viszont nem az, hogy a cégek tulajdonosi szerkezete átalakul-e vagy üzleti alapjaik eltűnnek-e, hanem hogy mennyire „granuláris”, diverzifikált a szerződésállományuk, és meddig tart ki a rendelésállományuk (order backlog).

Az erős forint és az EU-források hatása

A forint választások utáni erősödése kedvező az importált infláció féken tartása szempontjából. Emellett javítja az euróalapú kötelezettségekkel rendelkező vállalatok mérlegmutatóit is.

Ugyanakkor a tartósan erős árfolyam ronthatja az exportorientált szektorok, például a fogyasztási cikkek gyártóinak versenyképességét, ám ezek aránya korlátozott a Scope listáján.

Ezt a hatást ráadásul részben ellensúlyozhatják a csökkenő inflációs várakozások. A jegybanki alapkamat további mérséklődése fokozatosan javíthatja a vállalati finanszírozási költségeket és a kamatfedezeti mutatókat is.

Középtávon a legnagyobb tétje az uniós források felszabadításának van. Magyarország mintegy 18 milliárd euró kohéziós és helyreállítási finanszírozásra lenne jogosult, ennek lehívása azonban jogállamisági, közbeszerzési és igazságszolgáltatási mérföldkövek teljesítéséhez kötött. A források feloldása közvetlenül a közlekedési és közmű-infrastruktúrának, a megújuló energetikának, a környezetvédelmi szolgáltatásoknak, valamint az önkormányzati építőipari projekteknek kedvezne. Makroszinten csökkenne az állampapírpiac és a bankszektor kockázati felára, továbbá javulnának a finanszírozási feltételek. Emellett az uniós kapcsolatok normalizálódása a külföldi működőtőke beáramlását is ösztönözhetné.

Minősítési kilátások: közbeszól egy módszertani váltás is

A Scope szakértőivel folytatott beszélgetésünk záró témája a jövőbeli minősítési lépések és a refinanszírozási nyomás volt.

A portfólió mintegy 25 százaléka negatív kilátással rendelkezik,

ami azt jelenti, hogy az érintett cégek minősítése valószínűleg negatív irányba változik a következő 12-18 hónapban. Emellett a cégek további 25 százaléka leminősítési felülvizsgálat alatt áll, de más okból: egy módszertani változást hajtott végre a hitelminősítő áprilisban, ami nincs összefüggésben a cégek teljesítményével. A felminősítés lehetősége ehhez képest nagyon szűk: mindössze egy vállalat rendelkezik náluk pozitív kilátással.

Mindez azonban a Scope szerint jellemzően nem fog azonnali visszafizetési kötelezettséggel járni: sok cégnek van még mozgástere a kovenánsok teljesítésében. Nem zárható ki, hogy néhány vállalat türelmi szakaszba fog kerülni, ugyanakkor

a Scope nem tartja valószínűnek, hogy a portfólió jelentős része olyan minősítési kategóriába kerülne, ami számukra lényegi problémákat” okoz,

felülreprezentáltak ugyanis e körben a BB kategóriában lévő kötvények.

Címlapkép forrása: Balazs Mohai/Bloomberg via Getty Images