Nagy forgalommal esik a 4iG

Nagy eséssel kezdte a ma reggeli kereskedést a 4iG,
6,4 százalékkal került lejjebb a papír a nyitást követő percekben.
A forgalom az átlagosnál magasabb, a 4iG az OTP után a második legnagyobb forgalmú papír ma a BÉT-en.
Kedden megalakult a kormány, szerdán megvolt az első kormányülés, csütörtökön a hivatalos átadás-átvétel is megtörtént. Az esemény után Magyar Péter beszámolót tartott, ahol kiderült, hogy Pintér Sándor vizsgálatot kért maga ellen, a Honvédelmi Minisztérium 1300 milliárd forintos keretszerződéséről pedig azt mondta, hogy teljes egészében felül fogják vizsgálni.
Magyar Péter a volt honvédelmi miniszteren számonkérte a HVG által feltárt nagy értékű közbeszerzést, amit az előző kormány nem sokkal a választások előtt, márciusban kötött a 4iG leányvállalatával a lap értesülései szerint. Ezt a keretszerződést teljes egészében felül fogják vizsgálni, felszólította az érintetteket, hogy tekintsenek rá úgy, mintha nem is létezne.
A 4iG rendszeresen publikálja űr-és védelmi ipari vállalatának a megrendelésállományát, de azt bizalmasan kezelik, hogy kik a felek, titoktartásra hivatkozva. Március végén a cég megrendelésállománya a NATO-tagállamokkal meghaladja a nettó 3,5 milliárd eurót, ezen felül a megkötött keretszerződések érétke meghaladja a nettó 4,5 milliárd eurót. Ami kiugró növekedés a korábban közölt 1,37 milliárd eurós megrendelésállományhoz képest.
A 4iG árfolyama idén 55 százalékos mínuszban áll.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
