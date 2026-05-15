Szépen növekszik a Duna House olasz leányvállalata
A Duna House olasz leányvállalata, a Credipass a piaci folyamatok ellenére növekszik: több mint 450 millió euró hitelt közvetített 2026 első negyedévében – áll a Duna House közleményében.
Míg az olasz hitelpiac továbbra is lassul, és a jelzáloghitel-igénylések országszerte csökkennek, a Credipass 2026 első negyedévében felgyorsította növekedését, meghaladva

a 450 millió eurós közvetített forgalmat, és 20%-os növekedést érve el 2025 azonos időszakához képest

Az elmúlt két évben a közvetített teljes forgalom így több mint 60%-kal nőtt, megerősítve a vállalat üzletfejlesztési stratégiájának erősségét és azt a képességét, hogy fokozatosan növelje piaci részesedését az olasz hitelközvetítői szektorban.

A növekedés a Credipass valamennyi fő üzletágát érintette a jelenlegi makrogazdasági környezet ellenére, amelyet magas kamatlábak, a háztartások egyre nagyobb óvatossága és a hitelpiac általános lassulása jellemez.

  • Jelzáloghitelek: +20%
  • CQS: +16%
  • Személyi hitelek: +26%
  • Vállalati finanszírozás: +30%
  • Medioinsurance (biztosítási termékek): +27%

A CRIF Barometer szerint az új jelzáloghitel-igénylések száma Olaszországban 12,4%-kal csökkent 2026 első negyedévében. Ebben a helyzetben a Credipass jelentősen felülmúlta a piacot: az új jelzáloghiteligényléseinek száma 22%-kal nőtt. A márciusi adatok is megerősítették a pozitív tendenciát: míg az országos piac 15%-kal csökkent, a Credipass 31%-os növekedést ért el az új igénylések terén.

Az évek során a Credipass egy „független” üzleti modell révén kiemelkedő pozíciót épített ki az olasz hitelközvetítői piacon: a vállalat vezető ingatlanhálózatokkal és ügynökökkel működik együtt anélkül, hogy egy versenytárs ingatlancsoporthoz tartozna.

