Tépik a Molt

A kereskedési idő felénél a Mol a legjobban teljesítő hazai blue chip, miután Szerbia a nap végéig benyújtja a NIS olajvállalattal kapcsolatos ajánlatát a vállalatnak. Eközben az OTP a gyorsjelentés után nyomás alá kerül, és erős eladói nyomás alatt van a 4iG is.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,1 százalékot esett. A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Nem jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Magyar Telekom, az OTP és a Richter árfolyama esik, miközben csak a Mol árfolyama emelkedik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a 4iG árfolyama 10,4 százalékot esett, a Graphisoft Park árfolyama pedig 1,4 százalékkal esett. A legjobban ma az Akko részvényei teljesítenek, amelyek árfolyama 2,4 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 5,63 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a 4iG, a Richter, a Mol és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

