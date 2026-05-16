Megvan a Tisza-kormány vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára
MTI
Kelemen Ágnes lesz az Élő Környezetért Felelős Minisztérium vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára - jelentette be a tárcavezető szombaton a Facebookon.
Gajdos László Facebook-oldalán azt írta, Kelemen Ágnes környezetgazdász negyedszázados éghajlatpolitikai tapasztalattal veszi át a terület irányítását.

A magyar államigazgatásban, az Európai Bizottságnál, a versenyszférában és a civil szektorban szerzett sokoldalú gyakorlata a biztosíték a hazai klímastratégia megerősítésére

- írta a miniszter a közösségi médiában.

Gajdos László szerint

a következő időszak legfontosabb feladata az éghajlatváltozási szempontok határozott és azonnali érvényesítése lesz a hazai vízgazdálkodásban.

Hozzátette, Kelemen Ágnes széles körű nemzetközi és hazai rálátása a záloga annak, hogy az Élő Környezetért Felelős Minisztérium modern, tudományos alapokon nyugvó válaszokat adjon a vízhiány és a klímaválság kihívásaira. Az élő környezetért felelős miniszter a héten tárcája több vezetőjét is bejelentette.

  • Kőrösi Levente lesz a természetvédelemért és állatjólétért felelős államtitkár,
  • Kertész-Káldosi Zsuzsanna, a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének szakmai igazgatója a környezetvédelemért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár lesz, míg
  • Sipos Katalin, a WWF Magyarország igazgatója a természetvédelemért felelős helyettes államtitkári poszt várományosa.

Gajdos László bejelentette azt is: Orbán Zoltánt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét kérte fel a minisztériumi szóvivői posztra.

