Satuféket nyomhat a villanyautópiac, ha teljesülnek az autóipari lobbi kívánságai

Tovább enyhítené az EU-ban forgalomba kerülő személygépkocsikra vonatkozó szén-dioxid-kibocsátáscsökkentési követelményeket az európai autóipar, ez azonban vélemények szerint sem az iparág versenyképessége, sem az Unió energiabiztonsága számára nem lenne kedvező. Az Európai Autógyártók Szövetsége (ACEA) csökkentené a személyautók CO2-kibocsátási célkitűzéseit, ami teljesülése esetén vélhetőleg lassítaná a megfizethetőbb elektromos modellek itteni megjelenését, és megerősítené az EU olajimport-függőségét is. Az uniós szabályozás felvizezése, további enyhítése vélemények szerint tovább késleltetné az EU autóiparának átállását a teljesen elektromos autókra, és növelné az iparág lemaradását Kínához képest.

Az ACEA lobbicsoport kiszivárgott állásfoglalása még márciusban született, vagyis éppen akkor, amikor az iráni háború hatására az olaj- és gázárak kilőttek, és ettől nem függetlenül az elektromos járművek kereslete is új csúcsokat ért el az EU-ban és világszerte sok helyen.

Az ACEA saját adatai szerint márciusban az akkumulátoros villanyautók eladásai 48,9%-kal, a plug-in-hibrideké 28,2%-kal, a hibrideké pedig 20,1%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, míg a benzines modellek értékesítései 9,4%-kal, a dízeleké pedig 12,3%-kal zuhantAK éves összevetésben. Ezzel a márciusban az EU-ban regisztrált új autóknak 38,4%-a volt hibrid, 22,7%-a benzinüzemű, 20,2%-a teljesen elektromos, 9,1%-a plug-in-hibrid, 7,2%-a pedig dízel (2,3% egyéb).

Az autóipari érdekvédelmi szervezet uniós környezetvédelmi minisztereknek címzett, a Transport & Environment (T&E) nevű európai közlekedési szövetség által ismertetett kiszivárgott dokumentuma több ponton is lényeges változtatásokat javasol a szabályozásban.

Ilyen indítvány a lobbicsoport részéről a teljesitményértékelési időszak hosszának háromról öt évre való meghosszabbítása.

A gyártóknak jelenleg a 2030-3032-es időszak átlagában kell teljesíteniük az 55%-os kibocsátáscsökkentési célt (a 2021-es szinthez képest), amit az ACEA a 2028-2032-es időszakra terjesztene ki. Noha egy ilyen esetleges változtatás szigorításnak tűnhet, hiszen a 2028-2029-es éveket is bevonja a szigorúbb ellenőrzés hatálya alá, azonban az ACEA érvelése szerint ez valójában stratégiai rugalmasságot ad.

Az európai autógyártókat képviselő szervezet emellett a plug-in hibrid (PHEV) járművekre 2025-től érvényes, a korábbinál szigorúbb kihasználtsági faktor eltörlését is szorgalmazza.

A tavaly eszközölt változtatás értelmében a korábbi, valóságtól elrugaszkodott kihasználtsági faktorokat felváltják a reálisabb, alacsonyabb elektromos hatótávot feltételező értékek a PHEV-ek CO2-kibocsátásának kiszámításakor.

Így az EU a hibridek folyamatos töltését feltételező túl optimista számításról átállt a valósághoz jobban igazodó, alacsonyabb elektromos részarányt figyelembe vevő módszerre. Ennek következtében a PHEV-ek addig papíron mindössze 30-40 gramm/kilométeres kibocsátása hirtelen a valóságnak sokkal inkább megfelelő 50-100 g/km feletti sávba ugrott az új módszertan értelmében, megnehezítve a gyártók számára az emissziócsökkentési célok PHEV-ekkel történő teljesítését. Az autóipartól erősen függő Németország kormánya áprilisban elfogadva az ACEA álláspontját meghosszabbította a PHEV-ek értékesítését.

A T&E-nél úgy vélik, amennyiben az ACEA követeléseit elfogadják, az lehetővé tenné az autógyártók számára, hogy sokkal kevesebb akkumulátoros elektromos járművet (BEV) és sokkal több belsőégésű motorral ellátott autót értékesítsenek, mint amennyit a jelenlegi célkitűzés eléréséhez szükséges lenne.

Számításaik szerint ez ahhoz vezethetne, hogy

az akkumulátoros elektromos járművek eladásai az évtized hátralévő részében a jelenlegi 21%-os piaci részesedésen stagnálnának, miközben az aktuális uniós szabályozás 57%-os elérendő részarányt ír elő 2030-ra.

Az iparág kibocsátáscsökkentési szabályozás lazítására irányuló javaslatainak megvalósulása Európa olaj(import)-függőségét is magasabb szinten konzerválná vagy egyenesen fokozná, azáltal, hogy késleltetné a megfizethetőbb elektromos járművek piacra lépését, ami biztonsági és versenyképességi aggályokat is felvet - különös tekintettel a jelenlegi közel-keleti konfliktus energiapiaci hatásaira.

A T&E számításai szerint az ACEA javaslata

74 milliárd euróval emelné meg az EU olajimport-számláját a 2026-2035-ös időszakban,



mivel jelentősen visszafogná az akkumulátoros elektromos járművek által kiváltott nyersolaj mennyiségét.

További potenciális negatív következmény, hogy az európai uniós autóflotta szén-dioxid-kibocsátása akár 2,4 milliárd tonnával is meghaladhatná a jelenlegi szabályozás alapján 2026 és 2050 között várható értéket - ez a mai uniós autóállomány több mint ötévnyi kibocsátásának felel meg.

Civil szervezetek és városok mellett a T&E arra sürgeti az uniós törvényhozókat, hogy tartsák fenn a személyautókra vonatkozó jelenlegi CO2-kibocsátási célértékeket, és egy vállalati flottákra vonatkozó ambiciózus, tiszta törvény támogatásával növeljék az elektromos járművek iránti keresletet. A flottatörvény tervezete és a személygépkocsikra vonatkozó CO2-kibocsátási célértékek javasolt felülvizsgálata jelenleg az Európai Parlament és az uniós kormányok előtt van megvitatás céljából.

Az ACEA új kezdeményezésére azt követően került sor, hogy tavaly decemberben az Európai Bizottság - az autóipar és több tagállam nyomására - javasolta az eredetileg 100%-os flottaszintű kibocsátás-csökkentésről szóló 2035-ös cél 90%-ra történő mérséklését.

Új követelésében a lobbiszervezet lényegében a célkitűzés további, -80%-ra történő csökkentését is szorgalmazza különféle, részben feltétel nélküli, részben alacsonyabb karbonlábnyomú üzemanyagokra vonatkozó kreditek bevezetése által.

Az üzemanyag-kreditek lehetővé tennék az autógyártók számára, hogy kevesebb elektromos járművet adjanak el a vélelmezett, vélemények szerint megkérdőjelezhető kibocsátás-megtakarításokért cserébe.

A T&E számításai szerint az ACEA követeléseinek teljesítése esetén az akkumulátoros elektromos járművek értékesítései 2035-ben az uniós újautópiac mindössze 52%-át tehetnék ki a 100% helyett.

Az uniós CO2-emissziós szabályozás képes közvetlenül befolyásolni az EU újautópiaci kínálatát is. 2025-ben öt év után először esett az új elektromos autók átlagára az EU-ban, miután a gyártók a 2025-2027-es időszak kibocsátási célszámainak teljesítése érdekében számos új, elérhetőbb árú villanyautó modellt dobtak piacra.

