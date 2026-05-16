Vitézy Dávid elmondta, mit kezdene a közlekedési fejlesztésekre szánt uniós forrásokkal
Vitézy Dávid, a Tisza-kormány új közlekedési és beruházási minisztere első televíziós interjújában bejelentette: lezárják az előző vezetéshez köthető "vasútrombolás" korszakát, és átfogó elszámoltatásba kezdenek. A tárcavezető kiemelt célja a MÁV és a HÉV-hálózat rendbetétele, az uniós források megmentése, valamint Lázár János vitatott gigaberuházásainak és szerződéseinek felülvizsgálata a zéró korrupció és a szakmaiság jegyében. Az új miniszter az ATV Egyenes Beszéd című műsorának volt a vendége.

A miniszter szerint az elmúlt éveket a folyamatos leépülés jellemezte a kötöttpályás közlekedésben, Lázár János korábbi közlekedési miniszter ugyanis leállította a vasúti járművek és a HÉV-szerelvények beszerzését. Ennek következtében ma is 40-50 éves vasúti kocsik futnak a hazai síneken, az előző kormány pedig emellett sorra zárta be a vidéki szárnyvonalakat. Vitézy a szemléletváltás szimbólumaként első hivatalos útján a vasútbezárások által érintett Komlóra látogatott, amivel elmondása szerint egyértelműen kifejezte szándékát a korábbi hibás döntések felülvizsgálatára.

Magyar Péter miniszterelnök iránymutatása alapján a fő cél a magyar vasút új aranykorának elhozása lesz

- jelentette ki az új közlekedési és beruházási miniszter.

A tárcánál már megkezdődött a korábbi vezetés által kötött szerződések szigorú átvilágítása. Vitézy rendkívül károsnak tartja a magyar adófizetőkre nézve azt a 35 évre szóló autópálya-koncessziós szerződést, amelyet a Mészáros Lőrinc és Szíjj László fémjelezte konzorcium kapott. A minisztérium ezért megvizsgálja a jogi beavatkozás lehetőségeit. Szintén ellenőrzik a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházását, a MÁV járműjavítóinak csődbe torkolló privatizációját, valamint a mohácsi híd projektjét. Ez utóbbinál a miniszter szerint kizárólag az építőipari cégek profitjának növelése indokolta, hogy az utolsó pillanatban, tízmilliárdos többletköltséggel kétszer kétsávosra bővítették a terveket. Az említett ügyekkel kapcsolatban Vitézy Dávid egyértelművé tette, hogy a Tisza-kormány mindent meg fog tenni a 10 évre titkosított dokumentumok nyilvánosságra hozataláért - bár ez nemcsak rajtuk múlik.

A közelmúltban Gyomaendrődnél történt InterCity-kisiklás kapcsán a miniszter rámutatott a hazai vasút rendszerszintű hiányosságaira.

Bár a baleset okát még vizsgálják, a frissen kinevezett miniszter szerint egy modern vonatbefolyásoló rendszer megelőzhette volna a bajt. A pályaoldali infrastruktúra ugyan megépült, de a mozdonyok fedélzeti berendezései hiányoznak. Ennek oka, hogy az előző kormányzat bürokratikus vitái miatt Magyarország elveszítette az erre szánt uniós forrásokat. Vitézy éles kontrasztba állította mindezt azzal a ténnyel, hogy miközben a vasútra nem jutott pénz, az Orbán-kormány az állampolgárok megkérdezése nélkül, ezermilliárdos nagyságrendben épített luxusirodákat a minisztériumoknak a Budai Várban. Vitézy szerint éppen ezért

a jelenlegi vezetés egyik legfontosabb feladata, hogy az augusztusi határidőig minél több uniós forrást mentsen meg, és csoportosítson át a vasút, a HÉV és a lakhatás fejlesztésére.

Az új kormányzat szakítani kíván a Budapestet kivéreztető politikával is.

Vitézy Dávid már egyeztetett a főpolgármesterrel az együttműködésről. Közös céljuk a fővárosi vizuális környezetszennyezés, vagyis a korábbi kormányzati propagandaplakátok eltávolítása. Emellett prioritást élvez a kulcsfontosságú beruházások elindítása, mint például a budai fonódó villamos meghosszabbítása és Rákosrendező fejlesztése. Ez utóbbi kapcsán a minisztérium azt is kivizsgálja, hogyan és miért adták el a választások előtt a Belügyminisztérium történelmi épületét annak az arab befektetőnek, aki eredetileg a rákosrendezői projektre érkezett.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy munkáját Magyar Péter miniszterelnök három szigorú alapelve határozza meg. Ezek

  • a zéró tolerancia a korrupcióval szemben,
  • a hatalmi arrogancia és a kézivezérlés felszámolása, valamint
  • az intézményrendszer politikamentesítése.

Ennek szellemében a jövőben a döntéseket ismét a tiszta szakmaiság fogja vezérelni.

