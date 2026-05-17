Brutális feszültség van a Samsung bértárgyalásai miatt: ha sztrájk lesz, összeomlik az export

A dél-koreai kormány minden eszközt bevet, beleértve a sürgősségi döntőbíráskodást is, hogy elkerülje a sztrájkot az ország legnagyobb foglalkoztatójánál, a Samsung Electronicsnál. Ezt az ázsiai ország miniszterelnöke jelentette be egy vasárnap tartott rendkívüli kormányülés után.

A világ legnagyobb memóriachip-gyártója és a vállalat szakszervezete hétfőn kormányzati közvetítő bevonásával folytatja a bértárgyalásokat. Ez a lépés enyhítheti a technológiai óriáscégnél fenyegető, potenciálisan súlyos gazdasági következményekkel járó munkabeszüntetés miatti aggodalmakat. A helyzet súlyát jól mutatja,

hogy a Samsung Dél-Korea teljes exportjának közel negyedét adja.

Kim Minszok miniszterelnök szerint a Samsung félvezető-gyártásának egyetlen leállási napja akár egybillió von közvetlen veszteséget is okozhat. Ennél is nagyobb problémát jelent, hogy a chipgyártó sorok átmeneti leállása hónapokig tartó kényszerszünetet vonhat maga után. A miniszterelnök arra is figyelmeztetett, hogy ha a sztrájk miatt a félkész alapanyagokat meg kellene semmisíteni, a teljes gazdasági kár akár a százbillió vont is elérheti.

A sürgősségi döntőbíráskodást a munkaügyi miniszter rendelheti el abban az esetben, ha egy munkaügyi vita az ország gazdaságát vagy a lakosság mindennapi életét veszélyezteti. Az intézkedés azonnali hatállyal, harminc napra megtiltja a sztrájkot. Ez idő alatt az Országos Munkaügyi Bizottság veszi át a közvetítői és döntőbírói szerepet. Ezt a jogi eszközt eddig nagyon ritkán alkalmazták, és különösen szokatlan lépésnek számítana egy alapvetően szakszervezetbarát kormányzat részéről.

A Samsung a dél-koreai export 22,8 százalékát, valamint a hazai tőzsdei kapitalizáció 26 százalékát adja. A technológiai vállalat emellett több mint 120 ezer embert foglalkoztat, és mintegy 1700 beszállítóval dolgozik együtt. A szakszervezet közleménye szerint a megállapodás érdekében továbbra is jóhiszeműen tárgyalnak a vállalatvezetéssel.

Forrás: Reuters

