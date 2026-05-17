Szép csendben derült fény a tervre: Magyarországon építhet gyárat a kínai óriás

A világ legnagyobb elektromos robogógyártója, a kínai Yadea gyors ütemben terjeszkedik a nemzetközi piacokon az iráni háború nyomán megugró olajárak hatására. A vállalat többek között Magyarországon is gyárat tervez építeni.

A hongkongi tőzsdén jegyzett vállalat idei külföldi eladásai mintegy 70 százalékkal haladják meg a tavalyi adatokat - számolt be a Financial Times. A kereslet különösen Délkelet-Ázsiában és Dél-Amerikában nőtt meg. A Hormuzi-szoros lezárása miatti üzemanyagár-emelkedés az európai terjeszkedést is felgyorsította. A cég már a londoni és a párizsi piacot is célba vette. "A közel-keleti helyzet kiváló lehetőség számunkra, hogy belépjünk ezekre a piacokra. A fogyasztók ugyanis a saját bőrükön érzik az üzemanyagárak emelkedését" - nyilatkozta Vang Csiacsung, a Yadea alelnöke a Financial Timesnak.

A Vuhsziban bejegyzett vállalat márciusban 310 ezerről 450 ezer darabra emelte az idei külföldi értékesítési célját. Emellett 2026-ig akár tízezer új értékesítési pontot is nyithatnak a meglévő 3700 mellé. A nemzetközi piac egyelőre a Yadea bevételeinek mindössze két százalékát adja. A Citi elemzői szerint azonban a menedzsment arra számít, hogy a külföldi üzletág jövedelmezősége hosszú távon meghaladja majd a hazai piacét.

A Nemzetközi Tiszta Közlekedési Tanács (ICCT) adatai szerint az akkumulátoros járművek tavaly a globális kétkerekűpiac mintegy 15 százalékát tették ki. Ez hatalmas növekedési potenciált jelez. A Yadeának jelenleg hat kínai üzeme van, de emellett Vietnamban, Indonéziában, Thaiföldön, Törökországban, Brazíliában és Mexikóban is rendelkezik gyárakkal. Vang elmondta, hogy a kulcspiacok közelében történő gyártás elengedhetetlen a kínai exportra kivetett vámok elkerülése érdekében.

A cég az európai kereslet növekedésével párhuzamosan ezért is tervezi egy magyarországi gyár felépítését.

Érdemes felidézni, hogy Magyarország az elmúlt években a kínai akkumulátor- és elektromos járműipari beruházások (mint a BYD vagy a CATL) egyik kiemelt európai központjává vált, így a Yadea tervezett gyára logikusan illeszkedik ebbe a trendbe.

A Yadea ahhoz a szélesebb kínai vállalati körhöz tartozik a zöldenergia-szektorban, amely a lassuló hazai növekedés miatt egyre dinamikusabban terjeszkedik külföldön. A céget 1997-ben alapította Tung Csing-kuj és felesége, Csien Csing-hung Vuhsziban. Tung az Anhuj tartomány egy szegényebb vidékéről származik. A motorszerelést még a katonai szolgálata alatt tanulta ki, majd egy helyi motorgyárban helyezkedett el. A házaspár a CATL akkumulátorgyártóhoz és a BYD-hoz hasonlóan korán felismerte a pekingi kormány elektromobilitást támogató politikájában rejlő lehetőségeket.

Kínában jelenleg mintegy 300 millió elektromos robogó közlekedik, ami háztartásonként átlagosan másfél-két járművet jelent. A csökkenő népesség azonban már korlátozza a további belföldi növekedést. A külföldi piacokon viszont Vang szerint a Yadea komplett ökoszisztémát építhet. Az áramellátási gondokkal küzdő régiókban, például Afrikában, egy 4 kilowattórás akkumulátorral felszerelt robogó áramkimaradás idején is képes ellátni egy háztartás alapvető eszközeit. Ilyen esetekben akár a televízió, a hűtőszekrény működtetését vagy a telefonok töltését is biztosíthatja.

Elektromos rollerek a Yadea standjánál a Go Global Expo kiállításon, 2026. április 26-án, Sencsenben, Kína Guangdong tartományában. A Yadea egy kínai székhelyű elektromos kétkerekű járművek gyártója, amely elektromos kerékpárokat és rollereket gyárt, miközben a nemzetközi piacokra is terjeszkedik. Fotó: Cheng Xin/Getty Images

Magyar jelenlét

A Yadea kapcsán érdemes megemlíteni, hogy Budapesten a X. kerületben tavaly márciusban nyitotta meg kapuit az első hivatalos értékesítő üzlet, bemutatóterem és márkakereskedés egyben.

A megnyitóról készült beszámoló szerint a márka aznap az ország különböző pontjairól meghívott vállalkozókat látott vendégül, többségük a elektromobilitás világában már otthonosan mozognak.

Címlapkép: Alkalmazottak dolgoznak egy gyártósoron a YADEA sorozat modelljeinek gyártásán a kínai Csungkingban, 2022. december 16-án. Forrása: Costfoto/NurPhoto via Getty Images