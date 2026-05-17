Új AI-részvény jelenhet meg a tőzsdén

A szingapúri székhelyű DayOne adatközpont-üzemeltető kettős tőzsdei bevezetést fontolgat az Egyesült Államokban és Szingapúrban. A szingapúri tervek azonban egyelőre még nem konkrétak – közölte a Reuters hírügynökséggel egy, az ügyet ismerő forrás.

A vállalat eredetileg kizárólag New York-i tőzsdei bevezetésben gondolkodott. A Financial Times értesülései szerint azonban a szingapúri tőzsde illetékesei meggyőzték a cég vezetését a párhuzamos bevezetés előnyeiről. A DayOne nem kívánta kommentálni a sajtóértesüléseket.

A Reuters még februárban számolt be arról, hogy a DayOne 5 milliárd dollárnyi tőkét tervez bevonni egy amerikai elsődleges részvénykibocsátás (IPO) keretében.

Ez a tranzakció akár 20 milliárd dollárra is értékelheti a vállalatot.

A DayOne gyökerei a sanghaji GDS Holdingshoz nyúlnak vissza. A kínai cég 2022-ben alapította meg szingapúri leányvállalatát GDS International néven. A vállalatot 2025 januárjában, az anyavállalatból történő kiválást (spin-off) követően keresztelték át DayOne-ra. A GDS továbbra is kisebbségi részesedéssel rendelkezik a társaságban.

A DayOne jelenlegi befektetői között szerepel az amerikai Coatue Management, a SoftBank Vision Fund, valamint Ken Griffin, a Citadel Securities alapítója. A vállalat 2025 januárjában több mint 2 milliárd dollárt vont be egy C-sorozatú finanszírozási kör keretében, amelyet a Coatue vezetett. A tőkeemelésben többek között az indonéz állami vagyonalap (Indonesia Investment Authority) is részt vett. A tranzakció során megállapított cégérték duplája volt az előző tőkebevonáskor meghatározott összegnek, a pontos vállalatértéket azonban nem hozták nyilvánosságra.

Forrás: Reuters

