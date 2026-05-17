Új márkával jelenik meg Magyarországon a BYD
MTI
A BYD kínai autómárka robbanásszerű növekedést produkált az elmúlt időszakban Európában, pozíciójának további erősítésére az idén több új modellt vezet be, megkezdi szupererős elektromosautó-töltőjének telepítését, és egy új autómárkával is megjelenik a stratégiai helyszínként kezelt magyarországi piacon - tájékoztatott Rényi-Vámos Ádám országigazgató.

A BYD Magyarország közlése szerint a márka az idén január és április között 1190 új autót értékesített Magyarországon, amellyel a személy- és kishaszongépjárművek kategóriájában részesedése 2,46 százalék. Ez az adat ugyanakkor az új energiával hajtott járművek (NEV - elektromos és plug-in hibrid autók) szegmensében 14 százalékos részesedést eredményez, a tisztán elektromos járművek szegmensében pedig az eladott 790 autó 17,1 százalékkal az első helyet biztosítja a márkának, átvéve a vezetést az idén riválisától, a Teslától. Legnépszerűbb modellje a SEAL U DM-i plug-in hibrid SUV volt 248 eladott autóval.

Az eladások 80 százalékkal bővültek az idén az első négy hónapban a tavalyi év hasonló időszakához képest, amit az országigazgató a 8 elektromos és 5 plug-in hibrid modellből álló, erőteljes kínálatnak tulajdonít. Jelezte, hogy az idén további modelleket is bevezetnek.

Kitért arra, hogy a gyártó egy másik márkája, a Denso is megérkezik az idén a magyarországi piacra.

Az idei tervek között említette, hogy megkezdik a világ legerősebb sorozatgyártású elektromosautó-töltője bevezetését is. A Flash töltőrendszer képes öt perc alatt 10-ről 70 százalékra, 9 perc alatt pedig 10-ről 97 százalékra emelni egy elektromos autó töltöttségi szintjét. A szupertöltők kezdetben a kereskedői hálózatban lesznek elérhetők.

Rényi-Vámos Ádám megerősítette, hogy a BYD az idei év során 30-ra tervezi növelni az értékesítési pontok számát a 2025. évi 15-ről. A márka Európa 35 országában 2025 végén több mint 1000 tagú hálózattal rendelkezett, ezt az idén a tervek szerint megduplázza.

A BYD multinacionális high-tech vállalat autóipari üzletága 2023 második felében jelent meg a magyarországi személyautó-piacon, indulásként két kereskedő partnerrel. A vállalat korábban már jelen volt Magyarországon a komáromi buszgyárral, valamint a pátyi és fóti üzemegységekkel, jelenleg Szegeden építi európai személyautógyárát. Tavaly Budapestre költözött a BYD európai központja, amelyben helyet kap az európai kutatás-fejlesztési központ is.

A BYD Auto tavaly 4,6 millió autót értékesített globálisan.

