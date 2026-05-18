A Ryanair szerint hamarosan légitársaságok mehetnek csődbe

Neil Sorahan, a Ryanair pénzügyi igazgatója a CNBC-nek adott interjújában elmondta, hogy a légitársaság a nyári üzemanyag-szükségletének 80 százalékát már tonnánként 668 dolláros áron fedezeti ügyletekkel biztosította. Ezt a lépést a közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros esetleges blokádja okozta gazdasági bizonytalansággal indokolta. Járattörlésekkel egyelőre nem számolnak.

Sorahan kifejtette, hogy a légitársaság nem aggódik különösebben az üzemanyag-ellátás miatt, mivel Európa függősége a Hormuzi-szorostól folyamatosan csökken. A beszállítók egyre inkább az Egyesült Államokból, Venezuelából és Brazíliából szerzik be az olajat.

A pénzügyi vezető ugyanakkor arra figyelmeztetett,

hogy az üzemanyagárak várhatóan hosszabb ideig magasan maradnak.

Ez a helyzet azonban az átgondolt fedezeti stratégiának köszönhetően kifejezetten erős pozícióba hozza a Ryanairt. Hozzátette, hogy a gyengébb légitársaságok, amelyek már a háború előtt is nehézségekkel küzdöttek, a téli időszakban akár csődbe is juthatnak.

A vártnál valamivel jobb éves eredményt közölt a Ryanair, a befektetők számára azonban most inkább az óvatos kilátások lehetnek érdekesek. Az ír diszkont-légitársaság a márciusban zárult üzleti évben 2,26 milliárd eurós adózott profitot ért el, szemben a vállalat által összeállított elemzői konszenzusban szereplő 2,20 milliárd euróval.

A kép ugyanakkor korántsem egyértelműen pozitív. A társaság jelezte, hogy az elmúlt hetekben gyengült az árazási környezet, miután a magasabb olajárak, az üzemanyag-ellátással kapcsolatos félelmek és az inflációs kockázatok rontották a fogyasztói hangulatot. Ez azért fontos, mert a nyári csúcsszezonban korábban még alacsony egyszámjegyű jegyár-emelkedésre számított a cég a július-szeptemberi időszakban,

mostanra viszont inkább stagnáló árakról beszél.

A Ryanair azt is közölte, hogy egyelőre nem ad érdemi profit-előrejelzést a 2027 márciusáig tartó üzleti évre. A vállalat szerint túl nagy a bizonytalanság az év második felével kapcsolatban az üzemanyagárak és az esetleges ellátási kockázatok miatt. Bár a cég nem számít arra, hogy Európában a nyáron ténylegesen fennakadás lenne a repülőgép-üzemanyag ellátásában, a tartósan magas olajárak nyomást helyezhetnek az eredményre.

