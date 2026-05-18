Belengette a Ford elnöke: a sírból hozhatják vissza az egyik ikonikus modellt

Jim Baumbick a BBC-nek nyilatkozva elmondta,

hogy a jövőben "lesz megosztanivalója" a Fiesta névvel kapcsolatban.

A 47 éven át gyártott kisautó visszatérését ugyan nem erősítette meg egyértelműen, de sokat sejtetően fogalmazott.

Tudom, hogy rengetegen szeretik a Fiestát és magát a nevet is, így a jövőben lesznek ezzel kapcsolatos híreink

- mondta. Autóipari körökben a most bejelentett, kis méretű elektromos ferdehátút már eleve "elektromos Fiestaként" emlegetik.

A Ford új európai stratégiája keretében hét új modellt tervez. Ezek közül három tisztán elektromos hajtású lesz: egy kis ferdehátú, egy kompakt SUV, valamint egy Transit City nevű elektromos kishaszonjármű. A fennmaradó négy modell többféle hajtáslánccal készül, így különböző hibrid megoldásokkal is elérhetővé válik.

Ez a lépés lényegében teljes stratégiai fordulatot jelent. A 2020-as évek elején a Ford még a legismertebb európai modelljeit, például a Mondeót és a Fiestát is kivezette a piacról. Ekkoriban az volt a cél, hogy a prémiumszegmensre koncentráljanak, és 2030-ra tisztán elektromos márkává váljanak. Ez a terv azonban nem vált be. Az elektromos autók iránti gyenge kereslet és a kínai márkák térnyerése miatt 2024-ben több ezer európai munkahely megszüntetését jelentették be.

Baumbick szerint az elektromos átállás túl gyorsan zajlott.

Az egész iparág erre fókuszált, de a valóságban a vásárlók, a hétköznapi emberek elvesztek ebben a folyamatban

- fogalmazott. A Ford arra szólította fel a brüsszeli és a londoni döntéshozókat, hogy az emissziós szabályozásokban ismerjék el a plug-in hibrideket és a hatótávnövelővel ellátott elektromos járműveket is. A vállalat szerint ezek jelentik a "gyakorlatias utat" az elektromos jövő felé.

A nagy kérdés már csak az, hogy a Ford visszatérése a tömegpiacra nem történt-e túl későn. Amíg a vállalat a prémiumszegmens felé orientálódott, a kínai gyártók, élükön a BYD-vel és a Cheryvel, komoly pozíciókat építettek ki Európában. Baumbick azonban hangsúlyozta, hogy a Ford képes felvenni a versenyt.

Száz éve vagyunk itt, és az a küldetésem, hogy a következő évszázadra is fenntarthatóan nyereséges üzletet építsek a Fordnak

- mondta.

Címlapkép forrása: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images