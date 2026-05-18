Bemondta a Morgan Stanley, mi hozhatja el a következő nagy tőzsdei esést

A Mike Wilson vezette elemzőcsapat úgy véli, hogy ha a kötvénypiaci volatilitás tovább nő, és folytatódik a hosszú lejáratú hozamok emelkedése,
jelentős korrekció jöhet a részvénypiacokon.
Ez lenne az első komolyabb visszaesés azóta, hogy a piacok március végén elérték a mélypontjukat.
Az S&P 500 index a múlt hét végén visszaesett történelmi csúcsáról, a határidős jegyzések pedig további gyengülést jeleznek. Az iráni háború miatt tartósan magasan ragadó energiaárak felerősítették az inflációs félelmeket. Ennek hatására a teljes hozamgörbe mentén csökkent az amerikai állampapírok árfolyama, miközben a 30 éves kötvényhozam csaknem hároméves csúcsra ugrott. Japánban szintén több évtizedes rekordot döntöttek a kötvényhozamok.
Wilson szerint az amerikai állampapírhozamok emelkedése és a Fed szigorodó retorikája a magasabb olajárakat, valamint az erős gazdaságot tükrözi. A kötvénypiaci hozamok érdemben csak az iráni konfliktus tartós rendezése után mérséklődhetnek.
A stratégák hosszabb távon ugyanakkor fenntartották optimista részvénypiaci előrejelzésüket. A múlt héten 8300 pontra emelték az S&P 500 index 12 hónapos célértékét. Ezt a több mint két évtizede nem látott, rendkívül erős profitnövekedéssel indokolták, ha a nagyobb válságokból való kilábalás időszakait nem számítjuk.
Wilson kiemelte, hogy a befektetők alábecsülték, mennyire kiterjedt a profitnövekedés a mesterségesintelligencia-szektoron túlra. A piaci szereplők egyelőre továbbra sem nyitottak pozíciókat a szélesedő profitnövekedés lehetséges nyerteseiben. Az elemző szerint a fordulat kulcsa az olajárak és a kötvényhozamok mérséklődése lehet, ami felgyorsíthatja a szektorok közötti rotációt.
