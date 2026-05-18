Bemondta a Morgan Stanley, mi hozhatja el a következő nagy tőzsdei esést
Bemondta a Morgan Stanley, mi hozhatja el a következő nagy tőzsdei esést

A Morgan Stanley stratégái szerint a globális kötvénypiaci eladási hullám komoly korrekciót idézhet elő a részvénypiacokon, és veszélybe sodorhatja a mesterséges intelligencia hajtotta ralit - közölte a Bloomberg.

A Mike Wilson vezette elemzőcsapat úgy véli, hogy ha a kötvénypiaci volatilitás tovább nő, és folytatódik a hosszú lejáratú hozamok emelkedése,

jelentős korrekció jöhet a részvénypiacokon.

Ez lenne az első komolyabb visszaesés azóta, hogy a piacok március végén elérték a mélypontjukat.

Az S&P 500 index a múlt hét végén visszaesett történelmi csúcsáról, a határidős jegyzések pedig további gyengülést jeleznek. Az iráni háború miatt tartósan magasan ragadó energiaárak felerősítették az inflációs félelmeket. Ennek hatására a teljes hozamgörbe mentén csökkent az amerikai állampapírok árfolyama, miközben a 30 éves kötvényhozam csaknem hároméves csúcsra ugrott. Japánban szintén több évtizedes rekordot döntöttek a kötvényhozamok.

Wilson szerint az amerikai állampapírhozamok emelkedése és a Fed szigorodó retorikája a magasabb olajárakat, valamint az erős gazdaságot tükrözi. A kötvénypiaci hozamok érdemben csak az iráni konfliktus tartós rendezése után mérséklődhetnek.

A stratégák hosszabb távon ugyanakkor fenntartották optimista részvénypiaci előrejelzésüket. A múlt héten 8300 pontra emelték az S&P 500 index 12 hónapos célértékét. Ezt a több mint két évtizede nem látott, rendkívül erős profitnövekedéssel indokolták, ha a nagyobb válságokból való kilábalás időszakait nem számítjuk.

Wilson kiemelte, hogy a befektetők alábecsülték, mennyire kiterjedt a profitnövekedés a mesterségesintelligencia-szektoron túlra. A piaci szereplők egyelőre továbbra sem nyitottak pozíciókat a szélesedő profitnövekedés lehetséges nyerteseiben. Az elemző szerint a fordulat kulcsa az olajárak és a kötvényhozamok mérséklődése lehet, ami felgyorsíthatja a szektorok közötti rotációt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

Medtronic - elemzés

2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

