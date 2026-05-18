Donald Trump bevallotta: nagy hibát követett el
Donald Trump szerint nagyobb részesedést kellett volna kérnie az Intelből, miután az Egyesült Államok kormánya tavaly 9,9 százalékos tulajdonrészt szerzett a chipgyártóban. Az Intel részvényeinek árfolyama azóta több mint 300 százalékkal emelkedett - írta meg a Cnbc.

Trump a Fortune magazinnak adott, hétfőn megjelent interjújában árulta el, hogy "10 százalékos tulajdonrészt kért ingyen" Lip-Bu Tan vezérigazgatótól. A cégvezető rábólintott az alkura. Az elnök saját bevallása szerint erre úgy reagált:

A francba, többet kellett volna kérnem.

Trump azt is hozzátette, hogy ha annak idején hivatalban lett volna, védővámokkal óvta volna az Intelt. Szerinte ebben az esetben a cég "most a világ legnagyobb vállalata lenne". Ezzel arra az időszakra utalt, amikor a kínai chipek elárasztották az amerikai piacot.

Az Intel kapta volna meg mindezt az üzletet, és nem létezne Tajvan

- fogalmazott. Ezzel a TSMC tajvani félvezetőgyártóra célzott, amelynek piaci tőkeértéke 1,84 billió dollár, szemben az Intel 547 milliárd dollárjával.

A kormányzati tulajdonszerzésre tavaly augusztusban került sor. A CHIPS-törvény keretében megítélt, de még ki nem fizetett 5,7 milliárd dollárnyi támogatást, valamint további 3,2 milliárd dollárnyi állami juttatást részvényekre váltották át. Mindez egy olyan időszakban történt, amikor az Intel árfolyama évek óta zuhanórepülésben volt.

Az azóta eltelt időszakban az Intel helyzete gyökeresen megváltozott. Az április a cég 55 éves tőzsdei történetének legjobb hónapja volt a Nasdaq-on, hiszen a részvényárfolyam több mint a duplájára emelkedett.

Az idén bejelentett megállapodások is kedvező képet festenek. Az Apple és az Intel előzetes egyezségre jutott arról, hogy az Intel gyártja majd a processzorokat az Apple eszközeibe. Elon Musk pedig közölte, hogy a 119 milliárd dolláros Terafab projektjéhez az Intel jövőbeli chipjeire kíván támaszkodni.

A tőzsdei rali hátterében a központi feldolgozóegységek (CPU-k) iránti kereslet újbóli megugrása áll. A Bank of America előrejelzése szerint a processzorpiac 2030-ra több mint a kétszeresére nőhet. Az Nvidia márciusban úgy nyilatkozott, hogy a mesterséges intelligencia területén "a CPU-k válnak szűk a keresztmetszetté".

Lip-Bu Tan az Intel áprilisi gyorsjelentésének ismertetésekor kijelentette, hogy "a CPU nélkülözhetetlen az AI-korszakban". A vezérigazgató hozzátette: az adatközponti processzoraik iránti kereslet jelenleg meghaladja a kínálatot.

