Elmondta a Masterplast, mire lenne szüksége az építőiparnak az új kormánytól

Tibor Dávid, a Masterplast elnök-vezérigazgatója szerint a következő évek egyik legnagyobb gazdasági lehetősége lehet az energetikai korszerűsítések felpörgetése, ehhez azonban kiszámítható támogatási rendszerre, uniós forráslehívásra és egyszerűbb pályázatokra lenne szükség. A Portfolio-nak adott interjúban szóba került az euró bevezetése, a közel-keleti konfliktus miatti alapanyag-drágulás, a HEM-rendszer jövője, valamint az is, hogy a Masterplast szerint már látszanak a fordulat jelei az építőiparban. A vállalat egy kiszámíthatóbb, fókuszáltabb stratégiával próbálja visszaszerezni a befektetők bizalmát, a "növekedési kalandorság időszaka lezárult" – mondta el a cégvezető.

Az elmúlt évek az építőiparban sok szereplő számára inkább a túlélésről szóltak. Ön szerint most már kijelenthető, hogy túl van a mélyponton az ágazat, vagy egyelőre inkább csak törékeny stabilizációról beszélhetünk?

2022 végén elkezdtek gyülekezni a viharfelhők és körülbelül 2025 végére jutottunk el oda, hogy már egyértelműen látszanak a fordulat jelei.

Az építőipart alapvetően három tényező határozza meg. Az első a bizalom. Egy építkezés, lakásvásárlás vagy beruházás mindig nagy döntés, akár magánszemélyről, akár vállalatról beszélünk. Ehhez pozitív jövőkép és bizalom kell. Az elmúlt évek geopolitikai bizonytalansága , a háború közelsége, egész Európában visszafogottságot okozott, ez igaz volt a lakossági döntésekre és a vállalati beruházásokra is. Most azt érzem, hogy vagy kezdjük megszokni ezt a helyzetet, vagy már kevésbé érzékeljük közvetlen veszélynek, de az általános bizalom mintha javulna.

A második tényező a pénzügyi környezet. Ahhoz, hogy valaki belevágjon egy nagyobb beruházásba, szükség van egy elfogadható kamatszintre. Az Európai Unióban az EKB kamatszintje 2025-ben érte el azt a lélektani küszöböt, amely mellett egy német, szlovák vagy más euróban gondolkodó háztartás már ismét fel tud venni jelzáloghitelt. Ez az érzékenységi küszöb valahol 3-4 százalék körül van. Magyarországon ugyanez látszik az Otthon Startnál is: támogatott hitelprogram kell hozzá, de ez az a szint, amely mellett az emberek újra nagyobb lakásberuházásban, vásárlásban vagy építkezésben gondolkodnak.

A harmadik tényező pedig a ciklikusság és a kényszer. Európa lakáshiánnyal küzd, a városokban óriási az igény a megfizethető lakhatásra. Emellett az épületállomány még Nyugat-Európában is elavult. Ez hatalmas, évtizedes munka lesz, mire az épületek a ma már elérhető gazdaságosan alkalmazható technológiákkal közel zéró energiafogyasztásúvá válnak.

A nagy kép tehát pozitív, de egy-egy külső hatás továbbra is bezavarhat. A közel-keleti konfliktusnak például még csak részben érezzük a hatásait, és onnan most inkább negatív faktor érkezik. Azt sem tartom feltétlenül kedvezőnek, hogy Európának rengeteg forrást kell fegyverkezésre átcsoportosítania, ami részben a szintén tőke- és beruházásigényes lakhatási programok rovására mehet. Összességében mégis azt mondanám, hogy a regionális, közép-európai környezet javuló, és a magyar piac lehetőségeit is inkább pozitívan látom.

A piaci élénkülés most inkább az új építésekből vagy a felújításokból jön Magyarországon és Európában?

Megindultak a lakásépítések szinte mindenhol, és a 2023-as, 2024-es szinthez képest már 2025-ben is jobbak voltak a számok. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a lakásépítésnél mindig 2-3 éves projektekben kell gondolkodni. Elsősorban az induló projektek száma kezdett javulni 2025-ben, miközben az átadott lakások számában még a 2023-as és 2024-es gyenge indítások látszanak. Mi azt érzékeljük, hogy az építőanyagok, a falazóelemek és a szerkezeti elemek iránti kereslet már 2025-ben nőni tudott. Ez pedig azt jelenti, hogy ezekhez a projektekhez 2026-ban és 2027-ben már szigetelőanyagokra és befejező munkákra lesz szükség. A lakáspiac tehát javult.

A felújításoknál viszont országonként eltérő a helyzet, mert két tényező sokat nyom a latban. Az egyik az, hogy piaciak-e az energiaárak. Ahol piaci energiaárak vannak, és nincs rezsitámogatás, ott az emberek sokkal hamarabb szigetelnek, mert a beruházás gyorsan megtérül. Ahol támogatott energiaárak vannak, ott ezt a háztartások nem érzik közvetlenül a saját pénztárcájukon, ezért lassabban jelentkezik az igény.

A másik fontos tényező az, hogy az adott országban milyen uniós vagy állami források állnak rendelkezésre vissza nem térítendő támogatásként vagy kamatmentes hitelként. Szlovákiában például nagyon jó program működik, ott szépen futnak a felújítások. Ez tehát egyszerre energiaár- és programfüggő kérdés.

Az energiaárak magasak, és ahol támogatottak, ott nem a magánszemélynek, hanem a költségvetésnek fáj a drága energia elpazarlása, de valakinek mindenképpen fizetnie kell a számlát.. A programoknál pedig azt látom, hogy az Európai Unióban az elmúlt egy évtized egymást követő energiaválságai egyértelműen megmutatták: akkor is kulcskérdés a szigetelés, amikor békeévek vannak és éppen normális az energia ára. A következő energiasokkot nem tudjuk, mikor és honnan kapjuk, de addigra jó lenne védettebb állapotban lenni.

A közel-keleti konfliktus alapanyagár-emelkedést és ellátási problémákat okozott a szektorban. Mekkora kockázatot jelent ez a Masterplast működésére? Előfordulhat, hogy az alapanyaghiány már a gyártást is érinti? Az emelkedő költségeket mennyire tudják áthárítani a vevőkre?

Az építőanyagok áránál a vásárlóknak mindig van egy érzékenységi küszöbük, és sajnos több termék esetében már ezt a küszöböt súroljuk. Jelenleg több alapanyag ára olyan magasra emelkedett, és ezen keresztül több végtermék ára is olyan szintre került, amely már kifejezetten negatívan hat az értékesíthetőségre.

Mindenképpen számítunk valamilyen normalizálódásra, de ennek időzítése nagyban függ attól, hogy a Hormuzi-szoros átjárhatóságának kérdése milyen időtávon oldódik meg. Jelenleg legalább két alapforgatókönyvünk van. Az egyik szerint a következő egy-két hónapon belül normalizálódik a műanyagok, a kőolajszármazékok és az energiaforrások ellátása. Ez a pozitívabb forgatókönyv, mert ebben az esetben azt gondoljuk, hogy a jövő év elejéig a műanyagárak és az alapvető termékárak is visszamehetnek egy kezelhetőbb szintre. Nem feltétlenül arra a szintre, ahonnan január-februárban elindultak, mert ez illúzió lenne, de egy olyan szintre, amelyet a piac már elbír. A másik forgatókönyv veszélyesebb: ebben az esetben az árak tartósan magasak maradnak. Ez negatív, mert a termékek túl drágává válnak, ugyanakkor ha az energiaárak is magasak maradnak, például 100 dollár feletti olajár és 50-60 dolláros gázár mellett, akkor még több érv szól a szigetelés mellett. Ebben az esetben a piacnak meg kell fizetnie a szigetelőanyagokat, mert ezek az egyik leghatékonyabb energia-megtakarítási eszközt jelentik.

A külső környezet változásától függetlenül nekünk mindig arra kell figyelnünk, hogy a versenytársainknál olcsóbbak és jobbak tudjunk lenni. Ebben fontos szerepe van annak, hogy az európai szintű alapanyagár-emelkedéseket nem érvényesítettük teljes mértékben a végtermékeink árában, hanem minden piacon mérsékeltebb áremelést alkalmaztunk. A műanyagárak jelentős, Európán végigsöprő emelkedését nem szeretnénk teljes egészében a vevőkre hárítani. Korábbi készleteinkre, valamint diverzifikált, globális beszerzési forrásainkra támaszkodva igyekszünk úgy kezelni az önköltséget, hogy termékeinket továbbra is kedvező és versenyképes árszinten tudjuk kínálni. Mindezt úgy, hogy közben a vállalat eredményességét is megőrizzük.

Új kormány alakult, új gazdaságpolitikai környezet jön. Az építőipar és az épületenergetikai felújítások szempontjából melyek lennének azok a legfontosabb intézkedések, amelyek valóban érdemi lökést adhatnának a szektornak?

A helyreállítási alap forrásainak felhasználási határideje rendkívül rövid, akár arról beszélünk, hogy a programot el kell helyezni egy pénzügyi alapban, akár arról, hogy ebből az alapból valóban lehívásoknak és kifizetéseknek kell történniük. Augusztus végéig tart az első határidő, majd két éven belül gyakorlatilag meg is kell valósulniuk ezeknek a programoknak.

Én azt gondolom, hogy ilyen nagy tömegben és ilyen gyorsasággal erre leginkább az épületszigetelési projektek képesek. Egy családi ház esetében néhány hónap alatt, középületeknél pedig akár 3-6 hónapos felkészüléssel el lehet indítani projekteket. Meggyőződésünk, hogy mind az uniós forrásfelhasználásnak, mind a kormányzati céloknak abba az irányba kell mutatniuk, hogy a források jelentős részét épületszigetelési és épületenergetikai projektekre használjuk. Ebben optimisták vagyunk. A Tisza programjában szereplő Wekerle Sándor Terv az épületfelújítás, a megfizethető lakhatás és a bérlakásépítés célokat fogalmazta meg. Ehhez a szigetelőanyagok kiválóan hozzá tudnak járulni, a megfizethető lakhatás és a bérlakásépítés esetében pedig a moduláris, előregyártott épületrendszerek jelenthetnek segítséget.

Várhatóak egyeztetések az új kormány és az ÉVOSZ között? Volt már kapcsolatfelvétel?

Nagyon várjuk az energetikai tárcánál az energetikai államtitkárt, valamint az építésért felelős államtitkárt a Közlekedési és Beruházási Minisztériumból. Ők lesznek az ÉVOSZ két legfontosabb szakmai partnerei, és haladéktalanul szeretnénk velük megkezdeni a munkát. Az új kormány részéről is abszolút látjuk a nyitottságot és az igényt erre. Az építésügy két kiváló miniszterhez, Vitézy Dávidhoz és Kapitány Istvánhoz tartozik majd, és azt gondolom, hogy a szakmai berkekből érkező államtitkárokkal a közös munka szakmai alapon biztosan jó lesz.

Melyek lesznek azok a fő üzenetek, amelyeket az ÉVOSZ megfogalmazna az új döntéshozók felé?

A legfontosabb az, hogy mélyebben megismerjük az új kormány céljait annál, mint ami a Tisza választási programjában szerepelt. Például azt, hogy a bérlakásépítést milyen forrásból és milyen ütemben szeretnék megkezdeni. Úgy tudjuk, kollégiumok és diákszállók építése is jelentős tervként szerepel, tehát meg kell ismernünk azokat az építési projekteket, amelyeket el szeretnének indítani.

Az ugyanakkor világos és egyértelmű üzenet volt, Kapitány István miniszter úr részéről is, hogy először a felesleges energiapazarlást kell megszüntetni. A százezer épület, Kádár-kocka, családi ház vagy önálló épület éves felújítása talán az egyik leggyorsabban készpénzre váltható programpont, mert ehhez a gyártási és a szakemberháttér is rendelkezésre áll.

Sok jó példa van arra, hogyan kell jó programokat kiírni. Sajnos az elmúlt évek otthonfelújítási programjai bürokratikusak voltak, nem voltak igazán felhasználóbarátak, és komoly forrás sem állt mögöttük. Most viszont azt gondoljuk, hogy mivel nagyobb elérhető forrás áll rendelkezésre, a közös cél az, hogy egyszerű, valódi eredményt hozó programok szülessenek. Ebben szeretnénk segíteni a döntéshozóknak.

Ha egyetlen dolgot kérhetne az új gazdaságpolitikától, mi lenne az?

A kiszámíthatóság. Olyan épületfelújítási tervre és ahhoz kapcsolódó finanszírozási struktúrára lenne szükség, amelyben a következő négy évre a szakma látja, milyen típusú és mekkora mennyiségű munkára kell felkészülnie. Az építőipar akkor tud olcsón és hatékonyan dolgozni, ha évekre előre tud tervezni. Ez egy építőanyag-gyártónál talán még fontosabb, de igaz a kivitelezői szektorra is. A legfontosabbkérésem tehát az új kormányzat felé az, hogy a jó célokat, amelyeket megfogalmaztak, a szakmával együttműködve 2026 során sikerüljön konkrét programokká alakítani. Olyan programokká, amelyek 2030-ig, ebben a négyéves ciklusban közös feladatot jelentenek az ágazatnak.

A Masterplastnak jelentős devizakitettsége van, bár a legutóbbi negyedévben nem volt látványos hatása az eredményekben. Közben az euró bevezetésének kérdése is napirendre került az új kormány érkezésével. Vállalatvezetőként hogyan látja az euró bevezetésének lehetőségét?

Az euró bevezetését vállalatvezetőként is elsősorban stratégiai szintről közelíteném meg. Szerintem ez rendkívül fontos stratégiai cél az ország számára, mert egyszerre üzeni az európai elkötelezettségünket és a gazdaságpolitikai fegyelmezettségünket. Ezek nagyon fontos és pozitív üzenetek, ezért mindenképpen támogatom.

Az már operatív kérdés, hogy az euró bevezetése a magyar gazdaság számára versenyképes és élhető árfolyam mellett történjen meg. A forint hirtelen és jelentős erősödése az exportra termelő szereplőknek, így a mi exporttevékenységünknek is kihívást jelent. Ugyanakkor mindig arról beszéltünk, hogy stabilitást szeretnénk, és hatékonyságot kell növelnünk. Ne panaszkodjunk, ha az történik, amit kértünk. Ha ezek a célok megerősödnek, az elkövetkező években kiszámíthatóbb lehet a forint árfolyama, de valószínűleg kiszámíthatóan erős is marad. Személy szerint a 350 és 370 közötti euróárfolyam-sávot, amit az elmúlt időszakban láttunk, elfogadhatónak tartom. Ehhez képest sem lényegesen erősebb, sem lényegesen gyengébb árfolyamot nem tartanék kívánatosnak..

Exportőri szemmel ez hatékonyságnövelési kényszert jelent, ez biztos. Minden exportőr versenyképessége számára kihívás. Mi ugyanakkor az üzleteink jelentős részében euróban gondolkodunk, és van olyan magyarországi gyártó- és exportvállalatunk is, amely már euróban vezeti a könyveit. Az alkalmazkodás tehát folyamatos. Mivel jelentős a magyarországi, forintalapú értékesítésünk is, az euró erősödése ellenére a devizahatást inkább semlegesnek várjuk, és nem számítunk jelentős negatív eredményhatásraa második negyedévünkben.

A hitelesített energiamegtakarítások, vagyis a HEM-ek értékesítése az elmúlt két negyedévben az egyik fontos növekedési tényező volt. Mire számítanak ezen a területen a következő negyedévekben?

Az idei év hátra lévő részében már gyengébb keresletre számítunk a HEM-ek és a HEM-hez kapcsolódó termékek esetében. Azt gondolom, hogy az új kormánynak már az idei ősz során elő kell vennie ezt a kérdéskört, mert jövőre a kötelezettek számára már csökkenő pályát ír le az aktuális törvényi rendelkezés. Szerintem ezzel a csökkenő pályával nem tudjuk elérni a 2030-as karboncélokat, ami automatikus EU büntetést vonhat maga után. Az új kormánynak ezért az EKR rendszerében folytatnia kellene azt az előző időszakban elindult, sikeres átsúlyozást, amely az épületenergetika felé terelte a rendszert. A következő négyéves időszakra a kötelezettek számára is kiszámítható új pályát lehetne meghatározni.

Mi abban bízunk, hogy ez az eszköz sikeres szakpolitikai eszköz marad. Ha az elmúlt időszak tapasztalatai alapján kiszámíthatóbb és jobban szabályozott piaccá válik, és továbbra is elsősorban épületszigetelések megvalósítását szolgálja, akkor visszatérhet az az intenzitás, amelyet a tavalyi utolsó és az idei első negyedévben láttunk. Ez azonban már politikai döntés függvénye lesz.

Az elmúlt években a befektetők szemében inkább az eredményesség helyreállítása volt fókuszban, nem pedig a növekedési sztori. Mi kell ahhoz, hogy a piac újra növekedési történetként tekintsen a Masterplastra?

Szerintem ez már eljött. A 2026-os trendeket nézve nagyon bízom abban, hogy az idei második negyedév zárása után, ha az utolsó négy negyedév árbevételét összeadjuk, akkor a vállalat évesített árbevétele már meghaladja a valaha elért legmagasabb, 202 millió eurós árbevételt.

Ez a növekedési sztori tehát már zajlik. Többször bizonyítottuk, hogy ha növekvő piac van, arra jól tudunk reagálni. Most van egy növekvő piac, és erre ismét jól tudunk reagálni. A cél ilyenkor nemcsak az, hogy a torta nagyobb legyen, hanem az is, hogy a mi szeletünk mérete is nőjjön. A jelenlegi, nagyon bonyolult és kaotikus műanyagipari környezetben szerintem jobb pozíciókkal rendelkezünk, mint több versenytársunk. Ez a két tényező együtt az eredményekben is megjelenhet. Optimisták vagyunk az idei évvel kapcsolatban, de a második félévben még sok kockázati faktornak kell kifutnia. Ilyen például, hogy az iráni háború az eszkaláció vagy a megnyugvás irányába megy-e tovább. A bizonytalanság tehát még jelentős.

Az elmúlt években időről időre felmerültek finanszírozási kérdések, különösen a kötvénykötelezettségek miatt. Most mennyire stabil a társaság pénzügyi helyzete? A készpénzállomány egy év alatt jelentősen csökkent, ez mennyire jelent kockázatot?

Annak kifejezetten örülünk, hogy csökkent a készpénzállomány, mert ez a pénz döntően még az árrobbanás előtt megvásárolt nyersanyagokban van. Ez az alapanyag-pozíció teszi lehetővé, hogy a vevők felé tompítani tudjuk a drasztikus, akár duplázódó alapanyagár-emelkedést, miközben eredményesek is tudunk maradni.

Természetesen kihívást jelent, hogy folyamatosan csökkentsük az eladósodottságot, miközben a megemelkedett működőtőke-igényt is biztosítani kell. A drágább alapanyag ugyanis növeli a működőtőke-igényt. Ezt úgy tudjuk kezelni, ha fenn tudjuk tartani a 10 százalék körüli EBITDA-termelést. Ez a célunk.

Az idei évben még a tavalyihoz hasonló kötvénytörlesztési kötelezettségünk van, jövőre azonban ez már csökkenő szint lesz. Emellett jövőre kifutnak olyan rövidebb hitelek is, amelyeket vissza szeretnénk és vissza is fogunk fizetni. Így az eladósodottsági szintünk 2026 végére sokat javulhat, 2027-re pedig már kifejezetten kedvező lehet. Az elmúlt években a kötvény-visszafizetés mindig komoly kihívást jelentett, de utólag örülök annak, hogy a struktúra így alakult. Nem egy nagy, egyben lejáró állományunk van, hanem egy folyamatosan amortizálódó kötelezettség, amelynek adósságszolgálata egy sikeres 2026-os év után már jelentősen kisebb terhet róhat a vállalatra.

Az elmúlt években több nagy terv is módosult: egy tervezett kőzetgyapotgyár nem épült meg, a pár éve elindított olasz üzemet be kellett zárni, a Hungarocell programot pedig felfüggesztették. Nem tart attól, hogy ezek után sérült a menedzsment hitelessége a piacon? Mit üzen azoknak a részvényeseknek, akik szerint a társaság túlságosan ambiciózus vállalásokat tett?

Azt gondolom, az élet bebizonyította, hogy 2022-ben valóban túlságosan ambiciózus ígéreteket tettünk. Aki így látja, annak igaza van. Mi is így látjuk, ha önkritikát gyakorlunk. Ez a hároméves időszak ugyanakkor arra nagyon jó volt, hogy a konszolidáció, a költségcsökkentés és a hatékonyságnövelés mellett kiderült, melyek azok a tevékenységek, amelyeket teljes piaci apály idején is eredményesen és sikeresen tudunk végezni. Egyfajta portfóliótisztulás és portfóliótisztítás zajlott le.

A menedzsment is tud tanulni legalább a saját hibáiból. Az egyik hiba az volt, hogy túlvállaltuk magunkat, túl sok projektet indítottunk egyszerre, és nem számoltunk egy ennyire meredek és negatív piaci visszaeséssel. Ez a jövőben nagyobb óvatosságot jelent, de közben önbizalmat is ad, mert most olyan területeken vagyunk jelen, és olyan területeken szeretnénk tovább növekedni, ahol már van pozíciónk, ahol már gyártók vagyunk, és ahol már piacon vagyunk.

A növekedési dinamizmusból nem szeretnénk leadni, de a növekedési kalandorság lezárult. A következő, 2030-ig tartó időszak növekedése sokkal inkább kiszámíthatóbb, hazai pályán zajló növekedés lesz. A befektetőknek talán az a legfontosabb üzenet, hogy nem ragaszkodtunk olyan projektekhez, amelyekhez vagy az anyagi erőnk, vagy a felkészültségünk bizonyult kevésnek, vagy ahol a piaci pozíciónk bizonyult gyengének. Egy letisztult portfólióval sokkal magabiztosabban vágunk neki a következő időszaknak.

Ha röviden kellene összefoglalni, mi most a Masterplast befektetési sztorija?

A vállalat túlesett egy hatalmas beruházási hullámon, egy portfóliótisztuláson és egy hatékonyságnövelésen. Az eredményességben a fordulat első hulláma már látszott a tavalyi utolsó és az idei első negyedévben. Ha a piaci trendek az általunk várt irányba mennek, akkor most jöhetnek ennek az erősebb következő hullámai. A Masterplast sztorija szerintem az, hogy a részvény most visszafogott árazás mellett forog, ami az elmúlt évek visszafogott teljesítményét tükrözi, miközben a vállalatban ennél nagyobb potenciált látunk.

Akkor úgy látja, hogy a piac jelenleg alulértékeli a Masterplastot?

Úgy látom, hogy a piac jelenleg még óvatosan árazza a vállalatot, ami érthető az elmúlt két és fél év gyengébb teljesítménye után. A menedzsment feladata most az, hogy negyedévről negyedévre bizonyítsa: a fordulat tartós, az eredményesség javul, és a növekedési potenciál valóban megjelenik a számokban. Ha ezt teljesítjük, akkor bízom benne, hogy ezt a befektetők is értékelni fogják.

