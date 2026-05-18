Olyan sztrájk van készülőben, amibe egy egész ország gazdasága beleremeghet

Li Dzsemjong dél-koreai elnök hétfőn az X közösségi oldalon szólította fel a feleket a megegyezésre. Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a munkavállalók jogait ugyanúgy tiszteletben kell tartani, mint a vállalatvezetését, és ez fordítva is igaz.

A túlzás nem vezet jóra, a szélsőségek visszaütnek

- tette hozzá.

A szakszervezet követelései a Samsung teljesítményalapú prémiumrendszere körül forognak. A dolgozók a működési eredmény 15 százalékának megfelelő bónuszt, a kifizetési plafon eltörlését, valamint a juttatási rendszer hivatalos keretekbe foglalását követelik. A menedzsment ezzel szemben a nyereség 10 százalékát ajánlotta fel, amelyet egy egyszeri különjuttatással egészítene ki.

Kim Minszok miniszterelnök vasárnap kijelentette, hogy a kormány minden lehetséges válaszintézkedést megvizsgál, beleértve a "rendkívüli beavatkozást" is, amennyiben a sztrájk jelentős károkat okozna. A dél-koreai munkajog értelmében a munkaügyi miniszter 30 napra felfüggesztheti a munkabeszüntetést, ha az a gazdaságot vagy a mindennapi életet veszélyezteti. A miniszterelnök a közvetlen veszteségeket egybillió vonra becsülte. Ez az összeg azonban akár a százbillió vont is elérheti, ha a chipgyártás leállása miatt a Samsung kénytelen lenne kiselejtezni a már gyártósoron lévő félvezető wafereket.

A Samsung Electronics a dél-koreai export 22,8 százalékát, valamint a hazai részvénypiac teljes kapitalizációjának 26 százalékát adja.

A vállalat árbevétele az ország GDP-jének 12,5 százalékát teszi ki. Elemzők már korábban felhívták a figyelmet a dél-koreai tőzsdei koncentráció kockázataira. Néhány nagyvállalat túlsúlya ugyanis fokozott volatilitást, valamint a geopolitikai sokkoknak való nagyobb kitettséget eredményez.

Ku Juncsol pénzügyminiszter az elmúlt héten az X-en figyelmeztette a feleket, hogy "sztrájkra semmilyen körülmények között nem kerülhet sor". Li Dzsejong, a Samsung elnöke szombaton nyilvánosan kért bocsánatot az ügyfelektől az okozott aggodalmakért. A szakszervezet tájékoztatása szerint több mint 47 ezer dolgozó vehet részt a május 21-re tervezett munkabeszüntetésben.

A hír ellenére a Samsung részvényeinek árfolyama hétfőn átmenetileg közel 7 százalékot emelkedett.

