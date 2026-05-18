Olyan sztrájk van készülőben, amibe egy egész ország gazdasága beleremeghet

Li Dzsemjong dél-koreai elnök hétfőn az X közösségi oldalon szólította fel a feleket a megegyezésre. Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a munkavállalók jogait ugyanúgy tiszteletben kell tartani, mint a vállalatvezetését, és ez fordítva is igaz.
A túlzás nem vezet jóra, a szélsőségek visszaütnek
- tette hozzá.
A szakszervezet követelései a Samsung teljesítményalapú prémiumrendszere körül forognak. A dolgozók a működési eredmény 15 százalékának megfelelő bónuszt, a kifizetési plafon eltörlését, valamint a juttatási rendszer hivatalos keretekbe foglalását követelik. A menedzsment ezzel szemben a nyereség 10 százalékát ajánlotta fel, amelyet egy egyszeri különjuttatással egészítene ki.
Kim Minszok miniszterelnök vasárnap kijelentette, hogy a kormány minden lehetséges válaszintézkedést megvizsgál, beleértve a "rendkívüli beavatkozást" is, amennyiben a sztrájk jelentős károkat okozna. A dél-koreai munkajog értelmében a munkaügyi miniszter 30 napra felfüggesztheti a munkabeszüntetést, ha az a gazdaságot vagy a mindennapi életet veszélyezteti. A miniszterelnök a közvetlen veszteségeket egybillió vonra becsülte. Ez az összeg azonban akár a százbillió vont is elérheti, ha a chipgyártás leállása miatt a Samsung kénytelen lenne kiselejtezni a már gyártósoron lévő félvezető wafereket.
A Samsung Electronics a dél-koreai export 22,8 százalékát, valamint a hazai részvénypiac teljes kapitalizációjának 26 százalékát adja.
A vállalat árbevétele az ország GDP-jének 12,5 százalékát teszi ki. Elemzők már korábban felhívták a figyelmet a dél-koreai tőzsdei koncentráció kockázataira. Néhány nagyvállalat túlsúlya ugyanis fokozott volatilitást, valamint a geopolitikai sokkoknak való nagyobb kitettséget eredményez.
Ku Juncsol pénzügyminiszter az elmúlt héten az X-en figyelmeztette a feleket, hogy "sztrájkra semmilyen körülmények között nem kerülhet sor". Li Dzsejong, a Samsung elnöke szombaton nyilvánosan kért bocsánatot az ügyfelektől az okozott aggodalmakért. A szakszervezet tájékoztatása szerint több mint 47 ezer dolgozó vehet részt a május 21-re tervezett munkabeszüntetésben.
A hír ellenére a Samsung részvényeinek árfolyama hétfőn átmenetileg közel 7 százalékot emelkedett.
Címlapkép forrása: Matthias Balk/picture alliance via Getty Images
Török Gábor: Sulyok Tamás nem érti
Megszólalt a politikai elemző Sulyok Tamás sajátos elnöki szerepfelfogásáról.
AI a KKV-knál: a gyors nyereségtől a kockázatkezelésig – hol vannak ma az alacsonyan csüngő gyümölcsök?
A Portfolio székesfehérvári KKV fórumán még mélyebbre ásunk az AI témájában.
Elmondta a Masterplast, mire lenne szüksége az építőiparnak az új kormánytól
Interjút adott Tibor Dávid elnök-vezérigazgató.
Kettészakadt a hatalmas gazdaság: az export száguld, miközben a belföldi piac a mélybe zuhant
A szakértők már beavatkozást sürgetnek, de a kormányzat kivár.
Hamarosan vérdíjat tűzhetnek ki Donald Trump és Benjámin Netanjahu fejére
Halálos fenyegetést is kaptak a bejelentés mellé.
Megszólalt Sulyok Tamás köztársasági elnök a lemondásáról, Magyar Péter ultimátumáról
Elmondta, hogy látja az elnöki szerepkört.
Külföldi szakértők és banki topmenedzserek egy helyen - Mire költenek a bankok az IT-ban?
Jön a Financial IT 2026!
NIS2 képzési kötelezettség vezetőknek és IBF-eknek
A NIS2 megfelelés kapcsán a legtöbb érintett szervezet elsőként az informatikai biztonsági intézkedésekre, a szabályzatokra, az auditkötelezettségre vagy az incidenskezelési folyamatokra gondo
Ki lehetne mondani, hogy nincs pénz minden ígéretre, mire jó a kétharmad, ha nem erre?
Az új kormány legnagyobb tétje nem az lesz, mennyi pénzt tud visszaszerezni az elszámoltatásból, hanem hogy képes-e helyreállítani a versenybe, az államba és a gazdaságpolitikai... The post Ki
Zsiday Viktor: Milyen árfolyamon legyen eurónk?
Magyarországnak valós esélye van az euró bevezetésére a következő években. Habár ezt még el lehet rontani - nagyon is! - de felmerül a kérdés, hogy... The post Zsiday Viktor: Milyen árfolyam
A Karmelita
Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére
Medtronic - elemzés
2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még
Követett részvények - 2026. május
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A magyar kutató, elemző világ legérdekesebb kutatási eredményei 2026 márciusából - Hazai Horizont Top10
A helyi élelmiszerektől és közélettől, az infláción és az egyetemi puskázáson át a korrupcióig színes a paletta, a tudósok, elemzők legfrissebb munkáit összegző Hazai Horizonton. A 2026
Az "ügynökakták" megnyitásának adatvédelmi vonatkozásai
Az új kormány egyik szimbolikus ígérete az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatala, amelynek teljesítésére rövid határidőt tűztek maguk elé, hiszen ezt az 1956-os forradalom 70. évfordul
Lakóingatlan fejlesztési lehetőség Debrecenben (x)
Korszerű válaszok egy változó piacon (x)
A Dunapack Packaging újra teljes értékű szereplőként erősíti jelenlétét a zöldség-gyümölcs csomagolásban
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?
Most dől el a magyar bor jövője – A fiatalok kezében lehet az ütőkártya?
Változó ízléssel és súlyos növényvédelmi problémákkal küzd a magyar borágazat, de mi lehet a kiút?