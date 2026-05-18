Pluszban zárt a magyar tőzsde

Jó hangulatban telt a kereskedés a magyar tőzsdén, a hazai blue chipek közül csak a Richter árfolyama esett.

Ma a BUX-index 0,3 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövidtávú eső trendre utal.

Alapvetően jó volt a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Magyar Telekom és a Mol árfolyama emelkedett, miközben csak a Richter árfolyama esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú tőzsdei vállalatok részvényárfolyama ma jellemzően esett, az esésben az élen az Akko papírjai álltak, amelyek árfolyama 4,0 százalékkal került lejjebb, a MBH JZB árfolyama pedig 3,6 százalékot esett.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 12,6 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Magyar Telekom, a Mol, a Richter és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

