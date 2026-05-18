Történelmi átrendeződés jön: az olaj- és gázipart is lekörözheti a világ legújabb őrülete

Történelmi összevetésben példátlan gyorsasággal javul a mesterséges intelligencia (MI) energiahatékonysága: a szoftver- és hardverfejlesztések eredményeként az elmúlt években a technológia egy feladatra jutó energiafelhasználása legalább egy nagyságrenddel csökkent évente. Ezzel párhuzamosan azonban olyan újabb és újabb energiaigényes MI-funkciók, illetve alkalmazási lehetőségek jelennek meg (például videógenerálás), melyek feladatonként több százszor vagy ezerszer több energiát fogyasztanak, mint az egyszerű szöveggenerálás.
Közben a kifejezetten az MI számára tervezett adatközpontok kapacitása több mint háromszorosára bővült az elmúlt 18 hónapban. A legnagyobb technológiai vállalatok adatközpont-beruházásokkal kapcsolatos tőkekiadásai várhatóan 75%-kal növekednek 2026-ban a tavalyi több mint 400 milliárd dollárról,
és meghaladják az olaj- és földgáztermelési beruházásokat
- mutat rá jelentésében a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA).
Alapvetően ez a három, gyorsan változó és bizonytalan trend határozza meg az MI energiaigényének alakulását.
Ezek következtében az adatközpontok – a mesterséges intelligencia modellek betanításához és futtatásához kritikus infrastruktúra – globális villamosenergia-igénye 17%-kal nőtt 2025-ben, míg a kifejezetten a mesterséges intelligencia fókuszú adatközpontok áramfogyasztása még nagyobb mértékben, 50%-kal ugrott meg.
Bár a mesterséges intelligencia világszerte történő használatának gyakoriságáról és mélységéről nem állnak rendelkezésre átfogó statisztikák, a főbb modellszolgáltatók az aktív felhasználók számának megháromszorozódásáról és a bevételek megötszörösődéséről számoltak be 2025-re vonatkozóan, ami a kereslet gyors növekedését jelzi.
A mesterséges intelligencia forradalom sebessége azonban
egyre nagyobb kontrasztban áll az azt lehetővé tevő fizikai, társadalmi és gazdasági rendszerek fejlődési sebességével.
Az energiaellátási láncok és a chipgyártás, illetve IT-ipar szűk keresztmetszetei tovább szűkültek az elmúlt évben, a szabályozási rendszereket és a tervezést pedig az adatközpont projektkérelmek nagy száma feszíti, miközben a villamosenergia-rendszerek terhelése az elektrifikációs trend hatására is növekszik, és az MI társadalmi elfogadottsága is problémás.
Mindemellett a kereskedelmi feszültségek is rontották az adatközpontokba kerülő kulcsfontosságú alkatrészek, illetve nyersanyagok elérhetőségét, és bár a közel-keleti konfliktusból eredő energiaválság tágabb következményei még nem ismertek, de ezek is befolyásolhatják az adatközpont beruházásokkal kapcsolatos döntéseket - áll a jelentésben.
Az adatközpontokba történő beruházások mára túlságosan nagyra nőttek ahhoz, hogy pusztán a vállalati mérlegekből finanszírozhatók legyenek, ezért a tőkepiacokról származó nagy volumenű finanszírozás kritikus fontosságú lesz a kiépítésükhöz. Ebből következően az adatközpontok terjedése és energiafogyasztásuk növekedése érzékeny lesz a piaci hangulatra, valamint a tágabb makrogazdasági és finanszírozási feltételekre.
A Nemzetközi Energiaügynökség frissített előrejelzése szerint az adatközpontok villamosenergia-fogyasztása várhatóan nagyjából megduplázódik a 2025-ös 485 terawattóráról (TWh) 950 TWh-ra 2030-ig,
ami akkor a globális áramigény mintegy 3%-ának felel majd meg.
A mesterséges intelligencia fókuszú adatközpontok villamosenergia-fogyasztása ennél is gyorsabban bővülhet, és megháromszorozódhat az évtized végéig.
Az értéklánc szűk keresztmetszetei ugyanakkor visszafogják a beruházások és projektportfóliók még jelentősebb fellendülését, és mérséklik az energiaigény még gyorsabb növekedését jelző rövid távú forgatókönyvek megvalósulásának valószínűségét. 2030 után a növekedési potenciál még nagyobb lehet, tekintettel az energetikai berendezés és chipgyártás szűk keresztmetszeteinek kezelésébe történő beruházásokra, valamint a mesterséges intelligencia energiaigényes felhasználási eseteinek gyors terjedésére.
A mesterséges intelligencia betanítása és a modellhasználat nagy és gyors teljesítményingadozásokat idéz elő, így a folyamatos, megbízható áramellátáshoz az energiatárolás is kritikus fontosságú, ami akár
az akkumulátorok és a földgáztüzelésű erőművek valószerűtlen társítása előtt is megnyithatja az utat.
Különösen az Egyesült Államokban jellemző, hogy az új adatközpontok energiaellátását a hálózati kapacitások szűkössége és a csatlakozás lassúsága miatt részben onsite gázerőművekre alapozzák.
Ugyanakkor éppen az adatközpontok által támasztott kereslet következtében is a gázturbinák iránti igény masszívan meghaladja a kínálatot. Ez nem csak a berendezések árát emeli, de azt is megkérdőjelezi, hogy az onsite gázerőmű-telepítés gyorsabb piacra jutást biztosít-e egyáltalán az adatközpontoknak.
A mesterséges intelligencia fellendülése magában az energiaszektorban is felgyorsíthatja az innovációt és a telepítéseket, különösen, ha ezt kormányzati támogatások is segítik.
Noha a ChatGPT elindítása óta készült elemzések nem utalnak rá, hogy az MI iránti kereslet általános fellendülést hozott volna az energiaszektorban, de a gázturbinák és elektromos berendezések gyártói, egyes nukleáris vállalatok és néhány energiaipari startup már azt tapasztalja, hogy piaci kilátásaik erősebben kötődnek a technológiához.
Az MI energiaigényének növekedése a kulcsfontosságú villamosenergia-technológiák, például az erősáramú elektronika és a transzformátorok ellátási láncait is próbára teszi, ezek jelentős megerősítését szükségessé téve. Mivel ezen technológiák némelyikének ellátása jelenleg csupán egy kisszámú gyártótól, mindenekelőtt Kínától függ, ezért az adatközpontokba kerülő kritikus új technológiák ellátási láncainak diverzifikálásáról és ellenállóvé tételéről is gondoskodni kell.
Ami az MI által vezérelt GDP-növekedés energiaágazatra gyakorolt lehetséges hatásait illeti, az IEA szerint a technológia által generált erősebb gazdasági növekedés nem eredményez egyértelműen nagyobb energiakeresletet, mivel elsősorban a tudásintenzív szolgáltatásokra és a magas jövedelmű országokra koncentrálódik.
A Nemzetközi Energiaügynökség által ismertetett becslések azt mutatják, hogy az elterjedés mértékétől függően a mesterséges intelligencia által vezérelt gazdasági növekedés mellett 2035-ben 1-4%-kal lehet magasabb a globális energiakereslet szintje annál, mint ha az MI nem támogatná a bővülést.
Címlapkép forrása: Kyle Grillot/Bloomberg via Getty Images
