Történelmi átrendeződés jön: az olaj- és gázipart is lekörözheti a világ legújabb őrülete

Történelmi összevetésben példátlan gyorsasággal javul a mesterséges intelligencia (MI) energiahatékonysága: a szoftver- és hardverfejlesztések eredményeként az elmúlt években a technológia egy feladatra jutó energiafelhasználása legalább egy nagyságrenddel csökkent évente. Ezzel párhuzamosan azonban olyan újabb és újabb energiaigényes MI-funkciók, illetve alkalmazási lehetőségek jelennek meg (például videógenerálás), melyek feladatonként több százszor vagy ezerszer több energiát fogyasztanak, mint az egyszerű szöveggenerálás.

Közben a kifejezetten az MI számára tervezett adatközpontok kapacitása több mint háromszorosára bővült az elmúlt 18 hónapban. A legnagyobb technológiai vállalatok adatközpont-beruházásokkal kapcsolatos tőkekiadásai várhatóan 75%-kal növekednek 2026-ban a tavalyi több mint 400 milliárd dollárról,

és meghaladják az olaj- és földgáztermelési beruházásokat

- mutat rá jelentésében a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA).

Alapvetően ez a három, gyorsan változó és bizonytalan trend határozza meg az MI energiaigényének alakulását.

Ezek következtében az adatközpontok – a mesterséges intelligencia modellek betanításához és futtatásához kritikus infrastruktúra – globális villamosenergia-igénye 17%-kal nőtt 2025-ben, míg a kifejezetten a mesterséges intelligencia fókuszú adatközpontok áramfogyasztása még nagyobb mértékben, 50%-kal ugrott meg.

Bár a mesterséges intelligencia világszerte történő használatának gyakoriságáról és mélységéről nem állnak rendelkezésre átfogó statisztikák, a főbb modellszolgáltatók az aktív felhasználók számának megháromszorozódásáról és a bevételek megötszörösődéséről számoltak be 2025-re vonatkozóan, ami a kereslet gyors növekedését jelzi.

A mesterséges intelligencia forradalom sebessége azonban

egyre nagyobb kontrasztban áll az azt lehetővé tevő fizikai, társadalmi és gazdasági rendszerek fejlődési sebességével.



Az energiaellátási láncok és a chipgyártás, illetve IT-ipar szűk keresztmetszetei tovább szűkültek az elmúlt évben, a szabályozási rendszereket és a tervezést pedig az adatközpont projektkérelmek nagy száma feszíti, miközben a villamosenergia-rendszerek terhelése az elektrifikációs trend hatására is növekszik, és az MI társadalmi elfogadottsága is problémás.

Mindemellett a kereskedelmi feszültségek is rontották az adatközpontokba kerülő kulcsfontosságú alkatrészek, illetve nyersanyagok elérhetőségét, és bár a közel-keleti konfliktusból eredő energiaválság tágabb következményei még nem ismertek, de ezek is befolyásolhatják az adatközpont beruházásokkal kapcsolatos döntéseket - áll a jelentésben.

Az adatközpontokba történő beruházások mára túlságosan nagyra nőttek ahhoz, hogy pusztán a vállalati mérlegekből finanszírozhatók legyenek, ezért a tőkepiacokról származó nagy volumenű finanszírozás kritikus fontosságú lesz a kiépítésükhöz. Ebből következően az adatközpontok terjedése és energiafogyasztásuk növekedése érzékeny lesz a piaci hangulatra, valamint a tágabb makrogazdasági és finanszírozási feltételekre.

A Nemzetközi Energiaügynökség frissített előrejelzése szerint az adatközpontok villamosenergia-fogyasztása várhatóan nagyjából megduplázódik a 2025-ös 485 terawattóráról (TWh) 950 TWh-ra 2030-ig,

ami akkor a globális áramigény mintegy 3%-ának felel majd meg.



A mesterséges intelligencia fókuszú adatközpontok villamosenergia-fogyasztása ennél is gyorsabban bővülhet, és megháromszorozódhat az évtized végéig.

Az értéklánc szűk keresztmetszetei ugyanakkor visszafogják a beruházások és projektportfóliók még jelentősebb fellendülését, és mérséklik az energiaigény még gyorsabb növekedését jelző rövid távú forgatókönyvek megvalósulásának valószínűségét. 2030 után a növekedési potenciál még nagyobb lehet, tekintettel az energetikai berendezés és chipgyártás szűk keresztmetszeteinek kezelésébe történő beruházásokra, valamint a mesterséges intelligencia energiaigényes felhasználási eseteinek gyors terjedésére.

A mesterséges intelligencia betanítása és a modellhasználat nagy és gyors teljesítményingadozásokat idéz elő, így a folyamatos, megbízható áramellátáshoz az energiatárolás is kritikus fontosságú, ami akár

az akkumulátorok és a földgáztüzelésű erőművek valószerűtlen társítása előtt is megnyithatja az utat.



Különösen az Egyesült Államokban jellemző, hogy az új adatközpontok energiaellátását a hálózati kapacitások szűkössége és a csatlakozás lassúsága miatt részben onsite gázerőművekre alapozzák.

Ugyanakkor éppen az adatközpontok által támasztott kereslet következtében is a gázturbinák iránti igény masszívan meghaladja a kínálatot. Ez nem csak a berendezések árát emeli, de azt is megkérdőjelezi, hogy az onsite gázerőmű-telepítés gyorsabb piacra jutást biztosít-e egyáltalán az adatközpontoknak.

A mesterséges intelligencia fellendülése magában az energiaszektorban is felgyorsíthatja az innovációt és a telepítéseket, különösen, ha ezt kormányzati támogatások is segítik.

Noha a ChatGPT elindítása óta készült elemzések nem utalnak rá, hogy az MI iránti kereslet általános fellendülést hozott volna az energiaszektorban, de a gázturbinák és elektromos berendezések gyártói, egyes nukleáris vállalatok és néhány energiaipari startup már azt tapasztalja, hogy piaci kilátásaik erősebben kötődnek a technológiához.

Az MI energiaigényének növekedése a kulcsfontosságú villamosenergia-technológiák, például az erősáramú elektronika és a transzformátorok ellátási láncait is próbára teszi, ezek jelentős megerősítését szükségessé téve. Mivel ezen technológiák némelyikének ellátása ​​jelenleg csupán egy kisszámú gyártótól, mindenekelőtt Kínától függ, ezért az adatközpontokba kerülő kritikus új technológiák ellátási láncainak diverzifikálásáról és ellenállóvé tételéről is gondoskodni kell.

Ami az MI által vezérelt GDP-növekedés energiaágazatra gyakorolt lehetséges ​​​​hatásait illeti, az IEA szerint a technológia által generált erősebb gazdasági növekedés nem eredményez egyértelműen nagyobb energiakeresletet, mivel elsősorban a tudásintenzív szolgáltatásokra és a magas jövedelmű országokra koncentrálódik.

A Nemzetközi Energiaügynökség által ismertetett becslések azt mutatják, hogy az elterjedés mértékétől függően a mesterséges intelligencia által vezérelt gazdasági növekedés mellett 2035-ben 1-4%-kal lehet magasabb a globális energiakereslet szintje annál, mint ha az MI nem támogatná a bővülést.

