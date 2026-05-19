Bizonytalan kezdés a magyar tőzsdén

Az európai tőzsdékhez hasonlóan a magyar piacon is mérsékelt elmozdulásokkal indult a kereskedés, a blue chipek közül a Magyar Telekom emelkedik ki, de összességében vegyes a kép a nagypapíroknál.

Emelkedéssel nyitott a magyar tőzsde, a BUX 0,1 százalékkal került feljebb, így jelenleg 132 129 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Vegyes mozgásokat láttunk ma a vezető magyar részvényeknél, a Magyar Telekom árfolyama 1,2 százalékot emelkedett, míg az OTP árfolyama 0,3 százalékos pluszban áll. Eközben a Richter árfolyama 0,2 százalékkal került lejjebb, míg a Mol árfolyama 0,3 százalékos mínuszban van.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Appeninn és az Akko teljesít, míg a leggyengébben az ANY és a Graphisoft Park indítja a napot.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Magyar Telekom, de a Richter is felfért a listára ma reggel.

