  • Megjelenítés
Elmarad az újabb amerikai csapás Irán ellen - Mit csinálnak a tőzsdék?
Üzlet

Elmarad az újabb amerikai csapás Irán ellen - Mit csinálnak a tőzsdék?

Portfolio
A tőzsdei hangulatot továbbra is az iráni helyzet mozgatja, Donald Trump elhalasztotta a tervezett katonai csapást Irán ellen, és egy lehetséges nukleáris megállapodásról beszélt, amire az olajár esni kezdett. A vállalati hírek közül az Uniper került fókuszba, a német kormány elindította az energiacég értékesítési folyamatát, miután a 2022-es energiaválság idején 13,5 milliárd euróért államosította a társaságot. Az előjelek alapján az európai piacok lekövethetik a ma reggeli ázsiai mozgásokat, vagyis Európában is iránykeresésre lehet számítani.
Megosztás

Iránykeresés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,4 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,56 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 0,08 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 1,03 százalékot esett.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,01 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,36 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,08 százalékot emelkedhet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,23 százalékot eshet, a S&P 500 0,34 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,56 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma a japán GDP-adat és az amerikai magánszektor heti foglalkoztatási statisztikája érkezik, de ezek várhatóan nem mozgatják majd meg jelentősen a hangulatot. Sokkal fontosabbak lehetnek a csendes napon a geopolitikai hírek, az amerikai-iráni tárgyalások kimenetele.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 20,8 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,2 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 42,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 17,0 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 96,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 686,12 0,3% 0,0% 0,5% 3,4% 16,5% 45,9%
S&P 500 7 403,05 -0,1% -0,1% 3,9% 8,1% 24,2% 79,3%
Nasdaq 28 994,37 -0,4% -1,1% 8,7% 14,8% 35,3% 119,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 60 815,95 -1,0% -2,6% 4,0% 20,8% 61,1% 114,1%
Hang Seng 25 675,18 -1,1% -2,8% -1,9% 0,2% 10,0% -10,2%
CSI 300 4 833,52 -0,5% -2,4% 2,2% 4,4% 24,3% -6,8%
Európai részvényindexek              
DAX 24 307,92 1,5% -0,2% -1,6% -0,7% 2,3% 58,0%
CAC 7 987,49 0,4% -0,9% -5,2% -2,0% 1,3% 25,7%
FTSE 10 323,75 1,3% 0,5% -3,2% 4,0% 18,9% 46,8%
FTSE MIB 48 669,05 -0,9% -2,0% -0,4% 8,3% 19,7% 95,6%
IBEX 17 755,1 0,8% -0,5% -3,9% 2,6% 26,2% 93,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 132 046,41 0,3% -1,7% -4,9% 18,9% 36,0% 187,7%
ATX 5 874,59 0,3% -1,0% -1,4% 10,3% 32,4% 70,5%
PX 2 546,34 0,4% 0,7% -5,7% -5,2% 16,2% 122,7%
Magyar blue chipek              
OTP 41 080 0,0% -3,5% -8,4% 17,0% 44,2% 172,7%
Mol 4 034 1,1% -1,8% -1,3% 37,2% 28,9% 77,1%
Richter 12 450 -1,1% -1,2% -5,3% 26,2% 17,7% 48,5%
Magyar Telekom 2 546 1,4% 5,6% 4,1% 42,1% 46,7% 517,2%
Nyersanyagok              
WTI 112,25 3,0% 10,5% 30,7% 96,0% 75,8% 71,4%
Brent 109,4 0,0% 4,9% 20,5% 79,8% 67,2% 58,9%
Arany 4 540,38 -0,3% -4,0% -6,7% 5,0% 42,9% 143,0%
Devizák              
EURHUF 360,8500 0,0% 1,5% 0,1% -6,0% -10,5% 3,1%
USDHUF 309,9554 -0,1% 2,7% 1,6% -5,2% -14,2% 8,2%
GBPHUF 415,2949 0,2% 1,0% 0,0% -5,7% -13,3% 2,1%
EURUSD 1,1642 0,1% -1,2% -1,5% -0,9% 4,4% -4,7%
USDJPY 158,5950 0,0% 1,0% 0,5% 1,2% 8,7% 45,6%
GBPUSD 1,3395 0,4% -1,8% -1,3% -0,4% 1,0% -5,7%
Kriptovaluták              
Bitcoin 76 949 -2,7% -5,9% -0,2% -13,3% -25,7% 79,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,6 0,2% 4,3% 8,5% 10,6% 3,7% 180,9%
10 éves német állampapírhozam 3,13 0,2% 3,9% 6,8% 9,4% 21,0% -2 947,3%
10 éves magyar állampapírhozam 5,74 1,4% -0,2% -6,7% -16,4% -17,9% 74,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Beteljesül a több mint 20 éve megírt jóslat: eljött az idő, minden eddiginél durvább összeomlás vár a világra

Módosított idei várakozásain a Magyar Telekom: mutatjuk a főbb számokat

Meglepő ajánlás: Most kell olasz részvényeket venni

Címlapkép forrása: NanoStockk

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

Kasza Elliott-tal

Medtronic - elemzés

2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még

PR cikk

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Több döntést hozott az új kormány a hétfői ülésén, Sulyok Tamás nem akar lemondani
Megtörtént, amitől sokan rettegtek: áttörték a légvédelmet, lángokban állt az orosz főváros
Belengette a Ford elnöke: a sírból hozhatják vissza az egyik ikonikus modellt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility