Esés indult az amerikai tőzsdéken

Továbbra is jó a hangulat az európai piacokon, a DAX 1,3 százalékos, a CAC 0,7 százalékos, a FTSE 100 pedig 0,6 százalékos pluszban van.

A magyar tőzsde ehhez képest lemaradó, a BUX mindössze 0,1 százalékos emelkedés mutat, viszont látni itthon is nagyobb mozgást, hiszen a Magyar Telekom árfolyama 3,7 százalékot ralizott. A Telekom árfolyama ezzel 26 éves csúcson van.

Konkrét hír nem érkezett ma a Magyar Telekomtól, amely érdemben befolyásolhatta volna az árfolyamot. Érdemes viszont emlékezni rá, hogy már újra fut a sajátrészvény-vásárlási program a cégnél, ami indokolhatja az emelkedést. Az elmúlt 30 napban 2,2 milliárd forint volt a részvények átlagos napi forgalma, ehhez képest tegnap több mint 1 milliárd forintért vette saját részvényeit cég, tehát forgalom közel felét adta. 5,2 milliárd forintos forgalmával a Telekom ma a második legforgalmasabb részvény az OTP után.