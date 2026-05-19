Esés indult az amerikai tőzsdéken
Esés indult az amerikai tőzsdéken

A tőzsdei hangulatot továbbra is az iráni helyzet mozgatja, Donald Trump elhalasztotta a tervezett katonai csapást Irán ellen, és egy lehetséges nukleáris megállapodásról beszélt, amire az olajár esni kezdett. A vállalati hírek közül az Uniper került fókuszba, a német kormány elindította az energiacég értékesítési folyamatát, miután a 2022-es energiaválság idején 13,5 milliárd euróért államosította a társaságot. Ami a tőzsdei mozgásokat illeti, Ázsiában vegyes elmozdulásokat láttunk reggel, Európában viszont enyhe emelkedéssel kezdődött a nap, majd a nyitástól távolodva egyre jobb lett a hangulat. Az USA-ban ezzel szemben esés látszik, főleg a technológiai szektorban.
Esés Amerikában

Az amerikai részvénypiacon továbbra is mérsékelt esés látszik, a vezető részvényindexek kisebb mértékben esnek ma. A Dow Jones 0,5, az S&P 500 0,8, a Nasdaq pedig 1,1%-kal került lejjebb. A nagy tech cégek közül a Tesla árfolyama 3,4%, az Amazoné 3%, az Alphabet pedig 1,9%-kal került lejjebb. A világ legnagyobb tőzsdei cége, az Nvidia ma 1%-ot veszített az értékéből. A befektetőket aggasztja, hogy az amerikai állampapírpiaci hozamok egyre magasabbra emelkednek, a 30 éves állampapírok hozama közel 19 éve nem látott szintre, 5,2 százalékra emelkedett, de feljebb kúszott a tízéves állampapírok hozama is 4,7 százalékra, a kétéveseké pedig 4,1 százalékra ugrott.

Stagnált a magyar részvénypiac

Mérsékelten, 0,2 százalékkal esett ma a BUX-index, a négy blue chip vegyesen teljesített. Az OTP részvényei 0,9 százalékot estek, a Mol 0,6 százalékot erősödött, a Richter papírjai 0,6 százalékkal kerültek lejjebb, a Magyar Telekom viszont megtáltosodott, 4,3 százalékot emelkedett ma kiemelkedő forgalom mellett. Miközben az OTP-ben normálisnak mondható 13,5 milliárd forintnyi volt a napi forgalom, a Magyar Telekom lett a második legforgalmasabb részvény 7,7 milliárdos, kiemelkedően magas forgalom mellett, jóval megelőzve a másfél milliárd forintos forgalmú Richtert és az 1,1 milliárd forintos Molt. A 4iG papírjai tovább estek, 4 százalékot veszítettek az értékükből.

Szenvednek a kispapírok

A Nasdaq esése begyorsult, a technológiai fókuszú index már 1,4 százalékos mínuszban van. Még gyengébben teljesít azonban a Russell 2000 small cap index, melynek árfolyama 1,7 százalékot esett. A Russell az elmúlt napokban alulteljesítő volt a három nagy amerikai indexhez képest, elsősorban azért, mert a kis kapitalizációjú cégek érzékenyebbek a magasabb hozamokra, a drágább finanszírozásra és a romló makrokilátásokra. Az olajár-emelkedés és a geopolitikai kockázatok erősítik az inflációs félelmeket, emiatt a befektetők inkább a nagy, stabilabb mérlegű cégek felé fordulnak.

Eséssel kezdtek az amerikai tőzsdék

Esnek az amerikai tőzsdék a nyitás után, a Dow 0,9 százalékkal került lejjebb, az S&P 500 és a Nasdaq pedig 0,5 százalékot esett. Egyik oldalról a chiprészvényeket ért eladási hullám tartja nyomás alatt a piacot, az elmúlt hetekben nagyot ralizó papírokban profitot realizálnak a befektetők, ami abból is látszik, hogy a Philadelphia Semiconductor Index 6 százalékot esett az elmúlt két kereskedési napon. A hangulatot a kötvényhozamok emelkedése is negatívan befolyásolja, a 30 éves amerikai állampapír hozama 2023 októbere óta nem látott szintre emelkedett ma - a hozamemelkedés a múlt heti inflációs jelentések után gyorsult be, amelyek már az elszálló energiaárak hatását is megmutatták.

Kilőtt a Magyar Telekom

Továbbra is jó a hangulat az európai piacokon, a DAX 1,3 százalékos, a CAC 0,7 százalékos, a FTSE 100 pedig 0,6 százalékos pluszban van.

A magyar tőzsde ehhez képest lemaradó, a BUX mindössze 0,1 százalékos emelkedés mutat, viszont látni itthon is nagyobb mozgást, hiszen a Magyar Telekom árfolyama 3,7 százalékot ralizott. A Telekom árfolyama ezzel 26 éves csúcson van.

Konkrét hír nem érkezett ma a Magyar Telekomtól, amely érdemben befolyásolhatta volna az árfolyamot. Érdemes viszont emlékezni rá, hogy már újra fut a sajátrészvény-vásárlási program a cégnél, ami indokolhatja az emelkedést. Az elmúlt 30 napban 2,2 milliárd forint volt a részvények átlagos napi forgalma, ehhez képest tegnap több mint 1 milliárd forintért vette saját részvényeit cég, tehát forgalom közel felét adta. 5,2 milliárd forintos forgalmával a Telekom ma a második legforgalmasabb részvény az OTP után.

Egyre jobb a hangulat

Rákapcsoltak az európai tőzsdék a délelőtti kereskedésben, a DAX már 1,3 százalékos pluszban van, a CAC 0,8 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,7 százalékkal került feljebb. Az összeurópai Stoxx 600 index 0,8 százalékos pluszban van. A befektetők örömmel fogadták a hírt, hogy az Egyesült Államok felfüggesztette az Irán elleni támadást Teherán legújabb békejavaslatát követően, és a megállapodás megkötésének esélye egyre nagyobbnak tűnik. 

26 éves csúcson a Magyar Telekom

Felülteljesítő a Magyar Telekom a mai kereskedésben, a részvény 0,8 százalékos pluszban van, miközben a többi blue chip mindössze néhány tized százalékra van tegnapi záróárfolyamától. A Telekom árfolyama ezzel együtt a mai kereskedésben 2000. márciusa óta,

vagyis 26 éve nem látott szintre emelkedett.

Az elmúlt néhány évben masszív ralit produkált a Magyar Telekom, 2022. októberében 230 forint körül kereskedtek a részvénnyel, ehhez képest most 2566 forint az árfolyam, ami azt jelenti, hogy nagyjából 3,5 év alatt

1015 százalékot emelkedett az árfolyam.

Kis emelkedés Európában

Kis emelkedéssel kezdődik a nap az európai tőzsdéken, a DAX 0,3 százalékkal került feljebb, a CAC 0,2 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig szintén 0,2 százalékot erősödött. A milánói és a madridi börze ezzel szemben stagnál.

Bizonytalan kezdés a magyar tőzsdén

Iránykeresés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,4 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,56 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 0,08 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 1,03 százalékot esett.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,01 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,36 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,08 százalékot emelkedhet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,23 százalékot eshet, a S&P 500 0,34 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,56 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma a japán GDP-adat és az amerikai magánszektor heti foglalkoztatási statisztikája érkezik, de ezek várhatóan nem mozgatják majd meg jelentősen a hangulatot. Sokkal fontosabbak lehetnek a csendes napon a geopolitikai hírek, az amerikai-iráni tárgyalások kimenetele.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 20,8 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,2 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 42,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 17,0 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 96,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 686,12 0,3% 0,0% 0,5% 3,4% 16,5% 45,9%
S&P 500 7 403,05 -0,1% -0,1% 3,9% 8,1% 24,2% 79,3%
Nasdaq 28 994,37 -0,4% -1,1% 8,7% 14,8% 35,3% 119,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 60 815,95 -1,0% -2,6% 4,0% 20,8% 61,1% 114,1%
Hang Seng 25 675,18 -1,1% -2,8% -1,9% 0,2% 10,0% -10,2%
CSI 300 4 833,52 -0,5% -2,4% 2,2% 4,4% 24,3% -6,8%
Európai részvényindexek              
DAX 24 307,92 1,5% -0,2% -1,6% -0,7% 2,3% 58,0%
CAC 7 987,49 0,4% -0,9% -5,2% -2,0% 1,3% 25,7%
FTSE 10 323,75 1,3% 0,5% -3,2% 4,0% 18,9% 46,8%
FTSE MIB 48 669,05 -0,9% -2,0% -0,4% 8,3% 19,7% 95,6%
IBEX 17 755,1 0,8% -0,5% -3,9% 2,6% 26,2% 93,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 132 046,41 0,3% -1,7% -4,9% 18,9% 36,0% 187,7%
ATX 5 874,59 0,3% -1,0% -1,4% 10,3% 32,4% 70,5%
PX 2 546,34 0,4% 0,7% -5,7% -5,2% 16,2% 122,7%
Magyar blue chipek              
OTP 41 080 0,0% -3,5% -8,4% 17,0% 44,2% 172,7%
Mol 4 034 1,1% -1,8% -1,3% 37,2% 28,9% 77,1%
Richter 12 450 -1,1% -1,2% -5,3% 26,2% 17,7% 48,5%
Magyar Telekom 2 546 1,4% 5,6% 4,1% 42,1% 46,7% 517,2%
Nyersanyagok              
WTI 112,25 3,0% 10,5% 30,7% 96,0% 75,8% 71,4%
Brent 109,4 0,0% 4,9% 20,5% 79,8% 67,2% 58,9%
Arany 4 540,38 -0,3% -4,0% -6,7% 5,0% 42,9% 143,0%
Devizák              
EURHUF 360,8500 0,0% 1,5% 0,1% -6,0% -10,5% 3,1%
USDHUF 309,9554 -0,1% 2,7% 1,6% -5,2% -14,2% 8,2%
GBPHUF 415,2949 0,2% 1,0% 0,0% -5,7% -13,3% 2,1%
EURUSD 1,1642 0,1% -1,2% -1,5% -0,9% 4,4% -4,7%
USDJPY 158,5950 0,0% 1,0% 0,5% 1,2% 8,7% 45,6%
GBPUSD 1,3395 0,4% -1,8% -1,3% -0,4% 1,0% -5,7%
Kriptovaluták              
Bitcoin 76 949 -2,7% -5,9% -0,2% -13,3% -25,7% 79,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,6 0,2% 4,3% 8,5% 10,6% 3,7% 180,9%
10 éves német állampapírhozam 3,13 0,2% 3,9% 6,8% 9,4% 21,0% -2 947,3%
10 éves magyar állampapírhozam 5,74 1,4% -0,2% -6,7% -16,4% -17,9% 74,5%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

