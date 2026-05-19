Esés indult az amerikai tőzsdéken

Esés Amerikában
Az amerikai részvénypiacon továbbra is mérsékelt esés látszik, a vezető részvényindexek kisebb mértékben esnek ma. A Dow Jones 0,5, az S&P 500 0,8, a Nasdaq pedig 1,1%-kal került lejjebb. A nagy tech cégek közül a Tesla árfolyama 3,4%, az Amazoné 3%, az Alphabet pedig 1,9%-kal került lejjebb. A világ legnagyobb tőzsdei cége, az Nvidia ma 1%-ot veszített az értékéből. A befektetőket aggasztja, hogy az amerikai állampapírpiaci hozamok egyre magasabbra emelkednek, a 30 éves állampapírok hozama közel 19 éve nem látott szintre, 5,2 százalékra emelkedett, de feljebb kúszott a tízéves állampapírok hozama is 4,7 százalékra, a kétéveseké pedig 4,1 százalékra ugrott.
Stagnált a magyar részvénypiac
Mérsékelten, 0,2 százalékkal esett ma a BUX-index, a négy blue chip vegyesen teljesített. Az OTP részvényei 0,9 százalékot estek, a Mol 0,6 százalékot erősödött, a Richter papírjai 0,6 százalékkal kerültek lejjebb, a Magyar Telekom viszont megtáltosodott, 4,3 százalékot emelkedett ma kiemelkedő forgalom mellett. Miközben az OTP-ben normálisnak mondható 13,5 milliárd forintnyi volt a napi forgalom, a Magyar Telekom lett a második legforgalmasabb részvény 7,7 milliárdos, kiemelkedően magas forgalom mellett, jóval megelőzve a másfél milliárd forintos forgalmú Richtert és az 1,1 milliárd forintos Molt. A 4iG papírjai tovább estek, 4 százalékot veszítettek az értékükből.
Szenvednek a kispapírok
A Nasdaq esése begyorsult, a technológiai fókuszú index már 1,4 százalékos mínuszban van. Még gyengébben teljesít azonban a Russell 2000 small cap index, melynek árfolyama 1,7 százalékot esett. A Russell az elmúlt napokban alulteljesítő volt a három nagy amerikai indexhez képest, elsősorban azért, mert a kis kapitalizációjú cégek érzékenyebbek a magasabb hozamokra, a drágább finanszírozásra és a romló makrokilátásokra. Az olajár-emelkedés és a geopolitikai kockázatok erősítik az inflációs félelmeket, emiatt a befektetők inkább a nagy, stabilabb mérlegű cégek felé fordulnak.
Eséssel kezdtek az amerikai tőzsdék
Esnek az amerikai tőzsdék a nyitás után, a Dow 0,9 százalékkal került lejjebb, az S&P 500 és a Nasdaq pedig 0,5 százalékot esett. Egyik oldalról a chiprészvényeket ért eladási hullám tartja nyomás alatt a piacot, az elmúlt hetekben nagyot ralizó papírokban profitot realizálnak a befektetők, ami abból is látszik, hogy a Philadelphia Semiconductor Index 6 százalékot esett az elmúlt két kereskedési napon. A hangulatot a kötvényhozamok emelkedése is negatívan befolyásolja, a 30 éves amerikai állampapír hozama 2023 októbere óta nem látott szintre emelkedett ma - a hozamemelkedés a múlt heti inflációs jelentések után gyorsult be, amelyek már az elszálló energiaárak hatását is megmutatták.
Jön a történelem legnagyobb tőzsdei bevezetése, de súlyos negatív következményei lehetnek a piacra nézve
A SpaceX várhatóan június 12-én debütál a tőzsdén. A minden idők legnagyobb elsődleges részvénykibocsátásának (IPO) ígérkező tranzakció komoly kihívást jelent a globális részvénypiac számára. Piaci elemzők szerint az óriási tőkeigény elszívhatja a levegőt a többi kibocsátás elől - jelentette a Cnbc.
Kilőtt a Magyar Telekom
Továbbra is jó a hangulat az európai piacokon, a DAX 1,3 százalékos, a CAC 0,7 százalékos, a FTSE 100 pedig 0,6 százalékos pluszban van.
A magyar tőzsde ehhez képest lemaradó, a BUX mindössze 0,1 százalékos emelkedés mutat, viszont látni itthon is nagyobb mozgást, hiszen a Magyar Telekom árfolyama 3,7 százalékot ralizott. A Telekom árfolyama ezzel 26 éves csúcson van.
Konkrét hír nem érkezett ma a Magyar Telekomtól, amely érdemben befolyásolhatta volna az árfolyamot. Érdemes viszont emlékezni rá, hogy már újra fut a sajátrészvény-vásárlási program a cégnél, ami indokolhatja az emelkedést. Az elmúlt 30 napban 2,2 milliárd forint volt a részvények átlagos napi forgalma, ehhez képest tegnap több mint 1 milliárd forintért vette saját részvényeit cég, tehát forgalom közel felét adta. 5,2 milliárd forintos forgalmával a Telekom ma a második legforgalmasabb részvény az OTP után.
Jobb lett a vártnál a Home Depot negyedéve, de nagy fordulat még nincs a lakásfelújítási piacon
A Home Depot az első negyedévben mind árbevétel, mind nyereség tekintetében felülmúlta a Wall Street várakozásait. A vállalat emellett fenntartotta egész éves előrejelzését. Mindezt úgy érte el, hogy a lakáspiaci nehézségek és a megrendült fogyasztói bizalom továbbra is nyomást gyakorolnak a cégre - írta meg a Cnbc.
Megérkezett a figyelmeztetés, ez hozhatja el a következő esést a tőzsdéken
Az amerikai részvénypiacra rendkívüli ütemben áramlott a friss tőke az elmúlt hetekben, ami történelmi csúcsokra repítette az árfolyamokat. A Barclays elemzése szerint azonban éppen ez a túlzott lendület teszi sebezhetővé a piacot egy esetleges korrekcióval szemben - írta meg a MarketWatch.
Egyre jobb a hangulat
Rákapcsoltak az európai tőzsdék a délelőtti kereskedésben, a DAX már 1,3 százalékos pluszban van, a CAC 0,8 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,7 százalékkal került feljebb. Az összeurópai Stoxx 600 index 0,8 százalékos pluszban van. A befektetők örömmel fogadták a hírt, hogy az Egyesült Államok felfüggesztette az Irán elleni támadást Teherán legújabb békejavaslatát követően, és a megállapodás megkötésének esélye egyre nagyobbnak tűnik.
Több ezer embert tesz utcára a Facebook anyacége, hogy mesterséges intelligenciára költhesse a pénzt
A Meta Platforms hétezer dolgozóját helyezi át mesterséges intelligenciával kapcsolatos munkakörökbe – derül ki a vállalat belső feljegyzéséből. Az átszervezés része egy szélesebb körű szerkezetátalakításnak, amelynek keretében a cég ezen a héten létszámcsökkentést is végrehajt - közölte a Bloomberg.
26 éves csúcson a Magyar Telekom
Felülteljesítő a Magyar Telekom a mai kereskedésben, a részvény 0,8 százalékos pluszban van, miközben a többi blue chip mindössze néhány tized százalékra van tegnapi záróárfolyamától. A Telekom árfolyama ezzel együtt a mai kereskedésben 2000. márciusa óta,
vagyis 26 éve nem látott szintre emelkedett.
Az elmúlt néhány évben masszív ralit produkált a Magyar Telekom, 2022. októberében 230 forint körül kereskedtek a részvénnyel, ehhez képest most 2566 forint az árfolyam, ami azt jelenti, hogy nagyjából 3,5 év alatt
1015 százalékot emelkedett az árfolyam.
Kis emelkedés Európában
Kis emelkedéssel kezdődik a nap az európai tőzsdéken, a DAX 0,3 százalékkal került feljebb, a CAC 0,2 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig szintén 0,2 százalékot erősödött. A milánói és a madridi börze ezzel szemben stagnál.
Bizonytalan kezdés a magyar tőzsdén
Az európai tőzsdékhez hasonlóan a magyar piacon is mérsékelt elmozdulásokkal indult a kereskedés, a blue chipek közül a Magyar Telekom emelkedik ki, de összességében vegyes a kép a nagypapíroknál.
Újabb vádak érték a Magyarországon terjeszkedő hadiipari céget
Újabb kritikus elemzést tett közzé a Hunterbrook a Czechoslovak Groupról, vagyis arról a cseh hadiipari csoportról, amely az elmúlt hónapokban Magyarországon is fontos szereplővé vált a 4iG, a Rába és a Hirtenberger körüli védelmi ipari együttműködésekben.
Egyetlen tollvonással 7 ezer banki alkalmazott munkáját veszi el a mesterséges intelligencia
A Standard Chartered kedden megemelte középtávú jövedelmezőségi célját. A bank 2028-ra 15 százalék feletti tisztított sajáttőke-arányos megtérülést (ROTE) ígér a befektetőknek. Ezt nagyszabású létszámcsökkentéssel és a vagyonkezelési üzletág bővítésével kívánják elérni. A témával kiemelt helyen foglalkozunk a május 28-ai Financial IT konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!
Iránykeresés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,1 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,4 százalék mínuszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,56 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 0,08 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 1,03 százalékot esett.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,01 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,36 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE 0,08 százalékot emelkedhet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,23 százalékot eshet, a S&P 500 0,34 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,56 százalék mínuszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma a japán GDP-adat és az amerikai magánszektor heti foglalkoztatási statisztikája érkezik, de ezek várhatóan nem mozgatják majd meg jelentősen a hangulatot. Sokkal fontosabbak lehetnek a csendes napon a geopolitikai hírek, az amerikai-iráni tárgyalások kimenetele.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 20,8 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,2 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 42,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 17,0 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 96,0 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 686,12
|0,3%
|0,0%
|0,5%
|3,4%
|16,5%
|45,9%
|S&P 500
|7 403,05
|-0,1%
|-0,1%
|3,9%
|8,1%
|24,2%
|79,3%
|Nasdaq
|28 994,37
|-0,4%
|-1,1%
|8,7%
|14,8%
|35,3%
|119,4%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|60 815,95
|-1,0%
|-2,6%
|4,0%
|20,8%
|61,1%
|114,1%
|Hang Seng
|25 675,18
|-1,1%
|-2,8%
|-1,9%
|0,2%
|10,0%
|-10,2%
|CSI 300
|4 833,52
|-0,5%
|-2,4%
|2,2%
|4,4%
|24,3%
|-6,8%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 307,92
|1,5%
|-0,2%
|-1,6%
|-0,7%
|2,3%
|58,0%
|CAC
|7 987,49
|0,4%
|-0,9%
|-5,2%
|-2,0%
|1,3%
|25,7%
|FTSE
|10 323,75
|1,3%
|0,5%
|-3,2%
|4,0%
|18,9%
|46,8%
|FTSE MIB
|48 669,05
|-0,9%
|-2,0%
|-0,4%
|8,3%
|19,7%
|95,6%
|IBEX
|17 755,1
|0,8%
|-0,5%
|-3,9%
|2,6%
|26,2%
|93,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|132 046,41
|0,3%
|-1,7%
|-4,9%
|18,9%
|36,0%
|187,7%
|ATX
|5 874,59
|0,3%
|-1,0%
|-1,4%
|10,3%
|32,4%
|70,5%
|PX
|2 546,34
|0,4%
|0,7%
|-5,7%
|-5,2%
|16,2%
|122,7%
|Magyar blue chipek
|OTP
|41 080
|0,0%
|-3,5%
|-8,4%
|17,0%
|44,2%
|172,7%
|Mol
|4 034
|1,1%
|-1,8%
|-1,3%
|37,2%
|28,9%
|77,1%
|Richter
|12 450
|-1,1%
|-1,2%
|-5,3%
|26,2%
|17,7%
|48,5%
|Magyar Telekom
|2 546
|1,4%
|5,6%
|4,1%
|42,1%
|46,7%
|517,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|112,25
|3,0%
|10,5%
|30,7%
|96,0%
|75,8%
|71,4%
|Brent
|109,4
|0,0%
|4,9%
|20,5%
|79,8%
|67,2%
|58,9%
|Arany
|4 540,38
|-0,3%
|-4,0%
|-6,7%
|5,0%
|42,9%
|143,0%
|Devizák
|EURHUF
|360,8500
|0,0%
|1,5%
|0,1%
|-6,0%
|-10,5%
|3,1%
|USDHUF
|309,9554
|-0,1%
|2,7%
|1,6%
|-5,2%
|-14,2%
|8,2%
|GBPHUF
|415,2949
|0,2%
|1,0%
|0,0%
|-5,7%
|-13,3%
|2,1%
|EURUSD
|1,1642
|0,1%
|-1,2%
|-1,5%
|-0,9%
|4,4%
|-4,7%
|USDJPY
|158,5950
|0,0%
|1,0%
|0,5%
|1,2%
|8,7%
|45,6%
|GBPUSD
|1,3395
|0,4%
|-1,8%
|-1,3%
|-0,4%
|1,0%
|-5,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|76 949
|-2,7%
|-5,9%
|-0,2%
|-13,3%
|-25,7%
|79,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,6
|0,2%
|4,3%
|8,5%
|10,6%
|3,7%
|180,9%
|10 éves német állampapírhozam
|3,13
|0,2%
|3,9%
|6,8%
|9,4%
|21,0%
|-2 947,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,74
|1,4%
|-0,2%
|-6,7%
|-16,4%
|-17,9%
|74,5%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
