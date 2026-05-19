Jobb lett a vártnál a Home Depot negyedéve, de nagy fordulat még nincs a lakásfelújítási piacon

A barkácsáruház-lánc kedden közzétett gyorsjelentése szerint az egy részvényre jutó korrigált nyereség 3,43 dollár lett. Ez kismértékben meghaladja az elemzők által várt 3,41 dollárt. Az árbevétel a tavalyi 39,86 milliárdról 41,77 milliárd dollárra nőtt, ami közel 5 százalékos emelkedést jelent. A nettó nyereség ugyanakkor 3,29 milliárd dollárra csökkent az egy évvel korábbi 3,43 milliárd dollárról.

A vállalat megerősítette, hogy a 2026-os pénzügyi évben 2,5–4,5 százalékos árbevétel-növekedésre számít. A korrigált egy részvényre jutó nyereség pedig akár 4 százalékkal is emelkedhet.

Mindkét mutató felülmúlja az elemzői konszenzust.

A kedvező számok ellenére a vállalat részvényeinek árfolyama enyhén esik a nyitás előtti kereskedésben.

A várakozásokat felülmúló számok értékelésekor érdemes figyelembe venni, hogy az elemzői becslések az elmúlt hónapokban jelentősen csökkentek. Így az összehasonlítási alap eleve alacsonyabb volt. Az összehasonlítható alapon számolt értékesítés mindössze 0,6 százalékkal nőtt, ami elmarad a várt 0,8 százaléktól. Ez a mutató immár a harmadik egymást követő negyedévben stagnált. A tranzakciók száma zsinórban a negyedik negyedéve esik, ezúttal 1,3 százalékkal csökkent. A bruttó árrés pedig 33 százalék lett, ami 0,2 százalékponttal múlta alul a várakozásokat.

Richard McPhail pénzügyi igazgató a CNBC-nek elmondta, hogy a háztulajdonosok anyagilag stabilabbak más vásárlói csoportoknál. Ennek ellenére a nagyobb felújítási projekteket továbbra is halogatják, ami jól illeszkedik az elmúlt évek trendjébe. Az év elején a piac még a jelzáloghitel-kamatok csökkenésében reménykedett. A közel-keleti feszültségek hatására azonban a kamatok ismét emelkedésnek indultak.

A Home Depot stratégiai válasza a kialakult helyzetre a professzionális (úgynevezett "pro") szegmens erőteljes fejlesztése. Ez a terület jelenleg a cég bevételeinek nagyjából a felét adja. A 2024-es, 18,25 milliárd dolláros SRS Distribution felvásárlás és a tavalyi GMS-akvizíció után az SRS a múlt héten lezárta a Mingledorff's nevű épületgépészeti nagykereskedő felvásárlását is. Ezzel az akvizícióval a vállalat egy mintegy 100 milliárd dolláros új piacra léphet be. McPhail szerint a Home Depot egyértelmű célja, hogy a 700 milliárd dolláros amerikai professzionális szakipari piacból minél nagyobb részesedést szerezzen meg.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ