Jön a történelem legnagyobb tőzsdei bevezetése, de súlyos negatív következményei lehetnek a piacra nézve

A cég tőzsdei bevezetése akár 75 milliárd dolláros forrásbevonást is jelenthet, a vállalat piaci értékelése pedig elérheti az 1750 milliárd dollárt. Samuel Kerr, a Mergermarket globális tőkepiaci vezetője szerint az IPO mérete "földöntúli". A tranzakció messze felülmúlja az utóbbi idők legnagyobb debütálásait is. Ide tartozik például a mesterségesintelligencia-chipeket gyártó Cerebras Systems múlt heti tőzsdei bevezetése, amely mintegy 95 milliárd dolláros piaci kapitalizációt ért el.
Kerr a CNBC-nek elmondta:
fennáll a veszélye annak, hogy a SpaceX IPO-ja negatívan hat a teljes globális kibocsátási piacra.
A szokásos tőzsdei bevezetéseknél a könyvépítést megelőzően akár ötszörös túljegyzésre is számítanak. Ez azt jelenti, hogy a SpaceX részvényei iránti keresletnek jóval meg kell haladnia a 75 milliárd dollárt. A szakember hozzátette, hogy ekkora tőkeigény mellett "szinte senki sem akar majd egyszerre piacra lépni" a céggel.
Elon Musk cége a közeljövőben teszi közzé a tőzsdei bevezetéshez szükséges kibocsátási tájékoztatót. A SpaceX mellett az OpenAI és az Anthropic szintén a tőzsdei debütálást fontolgatja. Ez a helyzet tovább fokozza a nyomást a globális részvénypiaci kapacitásokon.
A helyzet különösen Európa számára kedvezőtlen, mivel a kontinens IPO-piaca már most is nehézségekkel küzd. Kerr megfogalmazása szerint a kötvénypiaci volatilitás, a várható kamatemelések és az iráni háború okozta bizonytalanság komoly terhet jelentenek. Ehhez adódnak még az emelkedő energiaárak, valamint a tavalyi gyenge teljesítményű bevezetések, amelyek együttesen "meglehetősen negatív koktélt" alkotnak. A szakember hozzátette, hogy az év első felére tervezett kibocsátások jelentős része már az év második felére csúszott.
Salman Ahmed, a Fidelity International makrogazdasági és stratégiai eszközallokációs vezetője arra figyelmeztetett, hogy az óriási tőzsdei bevezetések hulláma átmenetileg elszívhatja a likviditást a szélesebb részvénypiacokról. A SpaceX, az OpenAI és az Anthropic együttes tőkeigénye komoly "kínálati sokkot" okozhat. Ez a helyzet arra kényszerítheti a portfóliókezelőket, hogy átrendezzék a pozícióikat. Ahmed szerint a szükséges tőkét elsősorban a jelenlegi piaci nyertesekből, vagyis a nagy kapitalizációjú amerikai technológiai részvényekből vonják majd ki. Ez a folyamat átmeneti "emésztési zavarokat" okozhat a koncentrált amerikai részvénypiacokon.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Teljesen kiakadt Ukrajna: nukleáris vörös vonalak átlépésével vádolják Putyint – Új offenzíva készül Kijev ellen?
Az atomfegyverek miatt határozott nyugati reakciót sürget Ukrajna.
Ennyit fog érni a budapesti lakásod fél év múlva - Pontos számokat mondtak a szakértők
Olyan vevők térhetnek vissza, akik teljesen felforgatják a piacot - lakóingatlanpiaci hangulatfelmérés, II. rész.
Jön a hatalmas változás a hazai építőiparban: így lehet elképesztő pénzeket spórolni
A Graphisoft is hozzátesz a hazai építészeti digitalizáció terjedéséhez.
Foci: a szurkolók most alaposan megfizethetik a boldogság árát
A FIFA bakot lőhet a világbajnokság horribilis jegyáraival.
Figyelmeztet a szakértő: sokkal nagyobb baj van itt, mint a hantavírus
Megállíthatatlanul terjed a halálos járvány.
Hűvös lépés az UniCredittől: nem jelenik meg a kulcsfontosságú eseményen
Áll a bál a Commerzbank ügye körül.
Enged Magyar Péter követelésének Sulyok Tamás, teljesíti a miniszterelnök felszólítását
Közleményt adott ki a köztársasági elnök a kormányfő felszólítására reagálva.
Mészáros Lőrinc cége egymilliárdos tartozás miatt szolította fel Balásy Gyula ügynökségét
Hatalmas vagyon sorsa forog kockán.
Amazon-értékesítés Európában
Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu
Hogyan adósodsz el már fiatalon, és hogyan menthet meg az új "Loud Budgeting" trend?
A részletfizetés, a halasztott vásárlás és a korai hitelfelvétel sok fiatal számára természetes belépő a felnőtt pénzügyi életbe. A közösségi média reklámnyomása, a BNPL terjedése, a
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk kamatvágásra, de legalábbis kivárásra van szükség. A magas energiaárak és lassuló gaz
Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák Megvan az álomlakás, a család is rábólintott, és s
Veszélyben a reggeli kávénk? A klímaváltozás potenciális hatásai a kávé elérhetőségére és árára
Az ültetvényektől a csészéig: így formálja át az éghajlatváltozás a kávépiacot.
Európai védelmi scaleupok: ki keres igazából a ReArm Europe 800 milliárd euróján?
A ReArm Europe és a NATO új védelmi vállalásai nemcsak a klasszikus hadiipari szereplőknek adhatnak lendületet. A következő kérdés az, hogy az európai AI-vezérelt védelmi scaleupok képesek-e
Magyarország középen ragadt az egyenlőtlenségi rangsorban
A BB tengely országai között továbbra is látványosak a jövedelmi különbségek. Miközben a régió egészében csökkent az egyenlőtlenség az elmúlt tíz évben, a szlovák és... The post Magy
Ki lehetne mondani, hogy nincs pénz minden ígéretre, mire jó a kétharmad, ha nem erre?
Az új kormány legnagyobb tétje nem az lesz, mennyi pénzt tud visszaszerezni az elszámoltatásból, hanem hogy képes-e helyreállítani a versenybe, az államba és a gazdaságpolitikai... The post Ki
Lakóingatlan fejlesztési lehetőség Debrecenben (x)
Korszerű válaszok egy változó piacon (x)
A Dunapack Packaging újra teljes értékű szereplőként erősíti jelenlétét a zöldség-gyümölcs csomagolásban
Miért ment valójában Trump Pekingbe? És elérte a célját?
Kínán a világ szeme.
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Lépj ki a hazai piac keretei közül, és fedezd fel, hogyan fektethetsz be a globális tőzsdéken tudatosan és magabiztosan.