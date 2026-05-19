Jön a történelem legnagyobb tőzsdei bevezetése, de súlyos negatív következményei lehetnek a piacra nézve

A cég tőzsdei bevezetése akár 75 milliárd dolláros forrásbevonást is jelenthet, a vállalat piaci értékelése pedig elérheti az 1750 milliárd dollárt. Samuel Kerr, a Mergermarket globális tőkepiaci vezetője szerint az IPO mérete "földöntúli". A tranzakció messze felülmúlja az utóbbi idők legnagyobb debütálásait is. Ide tartozik például a mesterségesintelligencia-chipeket gyártó Cerebras Systems múlt heti tőzsdei bevezetése, amely mintegy 95 milliárd dolláros piaci kapitalizációt ért el.

Kerr a CNBC-nek elmondta:

fennáll a veszélye annak, hogy a SpaceX IPO-ja negatívan hat a teljes globális kibocsátási piacra.

A szokásos tőzsdei bevezetéseknél a könyvépítést megelőzően akár ötszörös túljegyzésre is számítanak. Ez azt jelenti, hogy a SpaceX részvényei iránti keresletnek jóval meg kell haladnia a 75 milliárd dollárt. A szakember hozzátette, hogy ekkora tőkeigény mellett "szinte senki sem akar majd egyszerre piacra lépni" a céggel.

Elon Musk cége a közeljövőben teszi közzé a tőzsdei bevezetéshez szükséges kibocsátási tájékoztatót. A SpaceX mellett az OpenAI és az Anthropic szintén a tőzsdei debütálást fontolgatja. Ez a helyzet tovább fokozza a nyomást a globális részvénypiaci kapacitásokon.

A helyzet különösen Európa számára kedvezőtlen, mivel a kontinens IPO-piaca már most is nehézségekkel küzd. Kerr megfogalmazása szerint a kötvénypiaci volatilitás, a várható kamatemelések és az iráni háború okozta bizonytalanság komoly terhet jelentenek. Ehhez adódnak még az emelkedő energiaárak, valamint a tavalyi gyenge teljesítményű bevezetések, amelyek együttesen "meglehetősen negatív koktélt" alkotnak. A szakember hozzátette, hogy az év első felére tervezett kibocsátások jelentős része már az év második felére csúszott.

Salman Ahmed, a Fidelity International makrogazdasági és stratégiai eszközallokációs vezetője arra figyelmeztetett, hogy az óriási tőzsdei bevezetések hulláma átmenetileg elszívhatja a likviditást a szélesebb részvénypiacokról. A SpaceX, az OpenAI és az Anthropic együttes tőkeigénye komoly "kínálati sokkot" okozhat. Ez a helyzet arra kényszerítheti a portfóliókezelőket, hogy átrendezzék a pozícióikat. Ahmed szerint a szükséges tőkét elsősorban a jelenlegi piaci nyertesekből, vagyis a nagy kapitalizációjú amerikai technológiai részvényekből vonják majd ki. Ez a folyamat átmeneti "emésztési zavarokat" okozhat a koncentrált amerikai részvénypiacokon.

