Mészáros Lőrinc cége egymilliárdos tartozás miatt szolította fel Balásy Gyula ügynökségét

A portfál értesülései szerint az Atmedia ügyvédje fizetési felszólítást küldött a New Land Mediának, amelyben nyolcnapos határidőt adott a hátralék és a késedelmi kamatok rendezésére.
A bruttó 978 millió forintos tartozás a TV2 Csoportnál megrendelt reklámok után halmozódott fel.
Ha a megrendelő New Land Media nem utal, az Atmedia felbontja a szerződésüket, és jogi lehetőség van a végrehajtás megindítására.
A cég fizetési nehézségei azért is figyelemre méltók, mert a vállalkozás éveken át a kormányzati kommunikációs munkák szinte kizárólagos kivitelezője volt. Ők készítették többek között a háborús helyzetről szóló plakátokat, valamint az EU- és Soros György-ellenes kampányokat. Ezekből a megbízásokból a cégcsoport súlyos milliárdokat könyvelhetett el.
A hatóságok azonban a közelmúltban zárolták a kft. bankszámláit, ezt követően pedig Balásy felajánlotta a cégeit a magyar államnak.
Balásy Gyula egy nemrégiben, a Kontrollnak adott interjúban arról beszélt, hogy érdekeltségeinek eredménytartalékában összesen 30 milliárd forint van. Állítása szerint minden tartozást ki tudnak egyenlíteni, amint a cégek hivatalosan is állami tulajdonba kerülnek, és feloldják a számláikat. Hozzátette, hogy ez még akkor is így van, ha újabb állami megrendelésekre már nem számíthatnak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
