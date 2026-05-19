Mészáros Lőrinc cége egymilliárdos tartozás miatt szorítja sarokba Balásy Gyulát

A portfál értesülései szerint az Atmedia ügyvédje nyolcnapos határidőt adott a hátralék és a késedelmi kamatok rendezésére.

A bruttó 978 millió forintos tartozás a TV2 Csoportnál és a Publimont plakátcégnél megrendelt reklámok után halmozódott fel.

Ha a megrendelő New Land Media nem utal, az Atmedia felbontja a szerződésüket, és megindítja az adós elleni felszámolási eljárást.

A cég fizetési nehézségei azért is figyelemre méltók, mert a vállalkozás éveken át a kormányzati kommunikációs munkák szinte kizárólagos kivitelezője volt. Ők készítették többek között a háborúval riogató, valamint az EU- és Soros György-ellenes kampányokat. Ezekből a megbízásokból a cégcsoport súlyos milliárdokat könyvelhetett el.

A hatóságok azonban a közelmúltban zárolták a kft. bankszámláit, ezt követően pedig Balásy felajánlotta a cégeit a magyar államnak.

Balásy Gyula egy nemrégiben, a Kontrollnak adott interjúban arról beszélt, hogy érdekeltségeinek eredménytartalékában összesen 30 milliárd forint van. Állítása szerint minden tartozást ki tudnak egyenlíteni, amint a cégek hivatalosan is állami tulajdonba kerülnek, és feloldják a számláikat. Hozzátette, hogy ez még akkor is így van, ha újabb állami megrendelésekre már nem számíthatnak.

A Mészáros-féle Atmedia határozott fellépésének hátterében ugyanakkor más gazdasági érdekek is meghúzódhatnak. A cégbirodalom állami átadása ugyanis áttételesen egyéb értékes eszközöket is érinthet. Sajtóinformációk szerint a New Land Mediának továbbra is komoly részesedése van abban a befektetési alapban, amely az Euronews hírcsatornát birtokolja.

