Tízszeres árfolyamemelkedés után 26 éves csúcsra ment egy magyar blue chip

Felülteljesítő a Magyar Telekom a mai kereskedésben, a részvény 0,8 százalékos pluszban van, miközben a többi blue chip mindössze néhány tized százalékra van tegnapi záróárfolyamától. A Telekom árfolyama ezzel együtt a mai kereskedésben 2000. márciusa óta,

vagyis 26 éve nem látott szintre emelkedett.

Az elmúlt néhány évben masszív ralit produkált a Magyar Telekom, 2022. októberében 230 forint körül kereskedtek a részvénnyel, ehhez képest most 2566 forint az árfolyam, ami azt jelenti, hogy nagyjából 3,5 év alatt

1015 százalékot emelkedett az árfolyam.