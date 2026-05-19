Több ezer embert tesz utcára a Facebook anyacége, hogy mesterséges intelligenciára költhesse a pénzt

Az érintett munkavállalók több, újonnan létrehozott AI-fókuszú csoportba kerülnek.

Ezek a teamek többek között AI-ügynökökkel és különböző alkalmazásokkal foglalkoznak majd – áll Janelle Gale, a cég HR-igazgatójának hétfőn kiadott belső levelében, amelyet a Bloomberg ismertetett. A feljegyzés szerint az új vállalati struktúra "laposabb" lesz, és "kisebb csapatokat" jelent majd.

Mark Zuckerberg vezérigazgató a mesterséges intelligenciát tette a Meta legfontosabb stratégiai prioritásává. A csapatokat és az erőforrásokat egyre inkább ezen technológia fejlesztésére összpontosítja. A vállalat több százmilliárd dollárt költ a nagy nyelvi modellek fejlesztéséhez szükséges szakemberekre és infrastruktúrára, hogy felvehesse a versenyt a Google-lal és az OpenAI-jal.

A cég mérnökeit arra ösztönzik, hogy kódoláshoz és egyéb feladatokhoz is AI-ügynököket használjanak. Emellett Zuckerberg egy saját magát mintázó, AI-alapú verzión is dolgozik, amely a jövőben a munkavállalókkal kommunikálna.

Az átszervezés másik elemeként a Meta szerdán a munkavállalók mintegy tíz százalékától, azaz nagyjából nyolcezer embertől válik meg. A cég ezt a lépést a hatékonyság javításával és az AI-beruházások költségeinek ellensúlyozásával indokolja. Az észak-amerikai dolgozókat arra kérték, hogy ezen a napon otthonról végezzék a munkájukat.

