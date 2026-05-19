  • Megjelenítés
Több ezer embert tesz utcára a Facebook anyacége, hogy mesterséges intelligenciára költhesse a pénzt
Üzlet

Több ezer embert tesz utcára a Facebook anyacége, hogy mesterséges intelligenciára költhesse a pénzt

Portfolio
A Meta Platforms hétezer dolgozóját helyezi át mesterséges intelligenciával kapcsolatos munkakörökbe – derül ki a vállalat belső feljegyzéséből. Az átszervezés része egy szélesebb körű szerkezetátalakításnak, amelynek keretében a cég ezen a héten létszámcsökkentést is végrehajt - közölte a Bloomberg.
AI in Energy 2026
Adatvezérelt, prediktív és automatizált energetikai rendszerek - erről szól az AI in Energy 2026 konferencia. Jöjjön el Ön is!
Információ és jelentkezés

Az érintett munkavállalók több, újonnan létrehozott AI-fókuszú csoportba kerülnek.

Ezek a teamek többek között AI-ügynökökkel és különböző alkalmazásokkal foglalkoznak majd – áll Janelle Gale, a cég HR-igazgatójának hétfőn kiadott belső levelében, amelyet a Bloomberg ismertetett. A feljegyzés szerint az új vállalati struktúra "laposabb" lesz, és "kisebb csapatokat" jelent majd.

Mark Zuckerberg vezérigazgató a mesterséges intelligenciát tette a Meta legfontosabb stratégiai prioritásává. A csapatokat és az erőforrásokat egyre inkább ezen technológia fejlesztésére összpontosítja. A vállalat több százmilliárd dollárt költ a nagy nyelvi modellek fejlesztéséhez szükséges szakemberekre és infrastruktúrára, hogy felvehesse a versenyt a Google-lal és az OpenAI-jal.

A cég mérnökeit arra ösztönzik, hogy kódoláshoz és egyéb feladatokhoz is AI-ügynököket használjanak. Emellett Zuckerberg egy saját magát mintázó, AI-alapú verzión is dolgozik, amely a jövőben a munkavállalókkal kommunikálna.

Még több Üzlet

Tízszeres árfolyamemelkedés után 26 éves csúcsra ment egy magyar blue chip

Bizonytalan kezdés a magyar tőzsdén

Újabb vádak érték a Magyarországon terjeszkedő hadiipari céget

Az átszervezés másik elemeként a Meta szerdán a munkavállalók mintegy tíz százalékától, azaz nagyjából nyolcezer embertől válik meg. A cég ezt a lépést a hatékonyság javításával és az AI-beruházások költségeinek ellensúlyozásával indokolja. Az észak-amerikai dolgozókat arra kérték, hogy ezen a napon otthonról végezzék a munkájukat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

Kasza Elliott-tal

Medtronic - elemzés

2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még

RSM Blog

Amazon-értékesítés Európában

Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Magyar Péter: nyilvánossá tettük a kormány honlapján a kegyelmi ügy dokumentumait
Bezzegország leszünk? Szinte hihetetlen, amit Magyarország művel, és hol van még a vége?
Újabb vádak érték a Magyarországon terjeszkedő hadiipari céget
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility