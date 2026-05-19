Újabb vádak érték a Magyarországon terjeszkedő hadiipari céget

Újabb kritikus elemzést tett közzé a Hunterbrook a Czechoslovak Groupról, vagyis arról a cseh hadiipari csoportról, amely az elmúlt hónapokban Magyarországon is fontos szereplővé vált a 4iG, a Rába és a Hirtenberger körüli védelmi ipari együttműködésekben.

A friss anyag központi állítása, hogy a CSG délkelet-ázsiai rendelésállománya jóval koncentráltabb lehet annál, mint amit a vállalat kommunikációja sugall. A Hunterbrook szerint a CSG több nagy értékű, összesen több milliárd dolláros régiós megrendelése valójában nagyrészt Indonéziához, illetve egy Republikorp nevű helyi közvetítőhöz kapcsolódhat.

Az elemzőház szerint ez azért fontos, mert az érintett ügyletek a CSG teljes rendelésállományának érdemi részét adhatják.

A Hunterbrook azt is állítja, hogy a CSG indonéziai jelenléte nehezen követhető: a cégnek nincs nyilvánosan ismert helyi gyártóleányvállalata, irodája vagy alkalmazotti bázisa, miközben a korábbi indonéziai kapcsolatokat egy olyan szereplő köré vezeti vissza, amelynek alapítója korábban a CSG helyi érdekeltségéhez is köthető volt. Az elemzés egy korábbi szlovákiai tranzakciót is elővesz, amelynél a Hunterbrook szerint felmerül a kérdés, hogy történt-e érdemi kifizetés a közvetítői körhöz köthető szereplő felé.

A CSG visszautasította a következtetéseket. A vállalat szerint több kormányzati partnerrel dolgozik a régióban, üzleti partnereit átvilágítja, a vitatott ügyletnél pedig nem történt extra kifizetés. A cég állítása szerint a szóban forgó részesedés visszakerült a vállalathoz, a könyvelésben megjelenő tétel pedig IFRS szerinti számviteli kezelés volt, nem újabb készpénzkiáramlás.

A mostani elemzés azért is kap nagyobb figyelmet, mert nem ez az első Hunterbrook-anyag a CSG-ről. A shortos pozíciót is felvevő elemzőház május elején már egy hosszú riportban kérdőjelezte meg a cseh hadiipari csoport befektetői sztoriját, különösen a lőszergyártási kapacitások, a régi készletek felújítására épülő üzleti modell és az IPO-prospektus átláthatósága kapcsán. A CSG akkor is vitatta az állításokat.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 05. 04. Súlyos vádak érték a Magyarországon terjeszkedő hadiipari céget, beszakadt a 4iG partnerének árfolyama

Magyar szempontból a történet azért lényeges, mert a CSG mára a hazai védelmi ipari építkezés egyik fontos partnere lett. A cseh csoport 49 százalékos részesedést szerez a 4iG Space and Defence Technologiesben, ezen keresztül pedig szerepet kap a Rába körüli fejlesztésekben is. A bejelentett tervek szerint Magyarországon Tatra katonai járművek gyártása, összeszerelése és karbantartása indulhat, a Rába pedig a következő években közép-európai védelmi járműipari központtá válhat. A CSG emellett 49 százalékos kisebbségi részesedést szerez a Hirtenberger Defence Systemsben is, amely aknavetőrendszerek és aknagránátok fejlesztésével és gyártásával foglalkozik.

A Hunterbrook új elemzése közvetlenül nem a magyar projektekről szól, de a hazai vonatkozás így is egyértelmű. A cég a 4iG védelmi ipari stratégiájának, a Rába újrapozicionálásának és a magyarországi katonai járműgyártási terveknek is kulcspartnere. Emiatt minden olyan befektetői kérdőjel, amely a cég rendelésállományát, közvetítői kapcsolatait vagy transzparenciáját érinti, a magyar együttműködések megítélésére is hatással lehet.

A CSG árfolyama több mint 10 százalékot esett a Hunterbrook legutóbb elemzése óta.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ