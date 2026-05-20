18 napos sztrájkra készülnek a Samsung dolgozói, az egész világ megérezheti

A 18 naposra tervezett munkabeszüntetés lesz a technológiai óriás történetének legnagyobb sztrájkja.
A szakszervezetek jelezték, hogy a munkabeszüntetés ideje alatt is nyitottak a tárgyalásokra a vállalat vezetőségével.
A munkavállalók követelései között szerepel a teljesítményalapú bérek emelése és az üzemi nyereség 15 százalékának megfelelő bónusz megadása, ami meghaladja a vállalatvezetés ajánlatában szereplő 10 százalékot.
A csaknem 50 ezer alkalmazott munkabeszüntetése súlyosan érintheti Dél-Korea gazdaságát és megzavarhatja a globális ellátási láncokat.
Kim Dzsonggvan kereskedelmi, ipari és energiaügyi miniszter szerint a Samsung szakszervezeteinek sztrájkja „elképzelhetetlen következményekkel” járhat. Becslése szerint a leállás és a kapcsolódó anyagi károk nagysága elérheti a 100 ezer milliárd wont (66 milliárd dollárt).
Egy hétfői bírósági döntés szerint biztosítani kell a termelést a cégnél egy esetleges sztrájk ideje alatt is. A bírósági szóvivő akkor azt mondta, hogy a két fő szakszervezet napi 100 millió won bírsággal nézhet szembe, ha nem tesznek eleget a döntésnek, illetve hogy a szakszervezeti vezetők napi 10 millió won bírsággal sújthatók.
Címlapkép forrása: Chung Sung-Jun/Getty Images
Bejelentette a Kreml: csúcsdiplomata látogat Moszkvába - Hamarosan folytatódhatnak a béketárgyalások
Megmozdulnak Trump emberei.
Már a republikánusok is lázadoznak Trump ellen - Lehet, hogy végül Amerika fúrja meg Trump háborúját?
Növekszik a nyomás az elnökön.
Új digitális kihívó támad az európai bankokra, ingyenes számlával hódítanak
Az egyik amerikai nagybank áll a háttérben.
Egy hét múlva ilyenkor már dübörög a Portfolio egyik legizgalmasabb konferenciája, az AI in Energy - ne maradj le a jövőről!
AI-alapú energiakereskedés és valós idejű optimalizáció.
Bekövetkezett, amitől sokan féltek: tízezreket rúgnak ki, egyre többen akadnak ki a mesterséges intelligenciára
A Z generáció különösen szkeptikus.
Nagy bejelentést tett a keleti techóriás: megérkezett az AI-chip, amivel szintet léphet Kína
Az amerikai függőség csökkentése is fontos cél.
Olyan döntést hozott Donald Trump, amire Putyin biztosan pezsgőt fog bontani
Szép fokozatosan épül le Európa védelme.
Ursula von der Leyen elégedett: megköttetett a nagy alku Trumppal, de szép csendben a legrosszabbra is felkészül Európa
Az Európai Unió intézményei megállapodásra jutottak.
Hogyan adósodsz el már fiatalon, és hogyan menthet meg az új "Loud Budgeting" trend?
A részletfizetés, a halasztott vásárlás és a korai hitelfelvétel sok fiatal számára természetes belépő a felnőtt pénzügyi életbe. A közösségi média reklámnyomása, a BNPL terjedése, a
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk kamatvágásra, de legalábbis kivárásra van szükség. A magas energiaárak és lassuló gaz
Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák Megvan az álomlakás, a család is rábólintott, és s
Veszélyben a reggeli kávénk? A klímaváltozás potenciális hatásai a kávé elérhetőségére és árára
Az ültetvényektől a csészéig: így formálja át az éghajlatváltozás a kávépiacot.
Európai védelmi scaleupok: ki keres igazából a ReArm Europe 800 milliárd euróján?
A ReArm Europe és a NATO új védelmi vállalásai nemcsak a klasszikus hadiipari szereplőknek adhatnak lendületet. A következő kérdés az, hogy az európai AI-vezérelt védelmi scaleupok képesek-e
Magyarország középen ragadt az egyenlőtlenségi rangsorban
A BB tengely országai között továbbra is látványosak a jövedelmi különbségek. Miközben a régió egészében csökkent az egyenlőtlenség az elmúlt tíz évben, a szlovák és... The post Magy
Amazon-értékesítés Európában
Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu
Ki lehetne mondani, hogy nincs pénz minden ígéretre, mire jó a kétharmad, ha nem erre?
Az új kormány legnagyobb tétje nem az lesz, mennyi pénzt tud visszaszerezni az elszámoltatásból, hanem hogy képes-e helyreállítani a versenybe, az államba és a gazdaságpolitikai... The post Ki
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Lépj ki a hazai piac keretei közül, és fedezd fel, hogyan fektethetsz be a globális tőzsdéken tudatosan és magabiztosan.
Vége az ingatlanárak vágtatásának, de mi jön most?
A vásárlók ennek biztosan örülnek.
Miért ment valójában Trump Pekingbe? És elérte a célját?
Kínán a világ szeme.
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.