18 napos sztrájkra készülnek a Samsung dolgozói, az egész világ megérezheti

Dél-Koreában a Samsung Electronics dolgozói csütörtöktől sztrájkba lépnek, miután nem sikerült megállapodni a cégvezetéssel a szakszervezetek követeléseiről – jelentették be az érdekvédelmi szervezetek.

A 18 naposra tervezett munkabeszüntetés lesz a technológiai óriás történetének legnagyobb sztrájkja.

A szakszervezetek jelezték, hogy a munkabeszüntetés ideje alatt is nyitottak a tárgyalásokra a vállalat vezetőségével.

A munkavállalók követelései között szerepel a teljesítményalapú bérek emelése és az üzemi nyereség 15 százalékának megfelelő bónusz megadása, ami meghaladja a vállalatvezetés ajánlatában szereplő 10 százalékot.

A csaknem 50 ezer alkalmazott munkabeszüntetése súlyosan érintheti Dél-Korea gazdaságát és megzavarhatja a globális ellátási láncokat.

Kim Dzsonggvan kereskedelmi, ipari és energiaügyi miniszter szerint a Samsung szakszervezeteinek sztrájkja „elképzelhetetlen következményekkel” járhat. Becslése szerint a leállás és a kapcsolódó anyagi károk nagysága elérheti a 100 ezer milliárd wont (66 milliárd dollárt).

Egy hétfői bírósági döntés szerint biztosítani kell a termelést a cégnél egy esetleges sztrájk ideje alatt is. A bírósági szóvivő akkor azt mondta, hogy a két fő szakszervezet napi 100 millió won bírsággal nézhet szembe, ha nem tesznek eleget a döntésnek, illetve hogy a szakszervezeti vezetők napi 10 millió won bírsággal sújthatók.

