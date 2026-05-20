A Google egyszerre alakította át a keresést, a munkát és a vásárlást

Az eltemetett linklisták kora

A Google szerdán bemutatta azt, amit a vállalat a keresője 25 éven belüli legnagyobb fejlesztéseként hirdet: az átalakított felület immár szöveget, képeket, dokumentumokat, videókat és megnyitott böngészőlapokat is képes feldolgozni, és rangsorolt linkek helyett összegzett válaszokat ad.

Liz Reid, a Google Search alelnöke és a teljes Kereső részleg vezetője, elmondta, hogy a lekérdezések száma rekordot döntött az elmúlt negyedévben;

az AI Mode pedig egy évvel az indulása után havonta már egymilliárd felhasználót ér el, és a lekérdezések száma negyedévente megduplázódik.

A Let's Data Science összefoglalója szerint Robby Stein, a Google Search termékvezetője azt ígéri, hogy a felhasználók „megbízhatóan" találkoznak majd AI-összefoglalókkal természetes nyelvű kérdéseikre, Liz Reid hozzátette, hogy a fejlesztések célja a felhasználói élmény jelentős egyszerűsítése és gördülékenyebbé tétele. A cél a keresési és AI-módok közötti „súrlódás" megszüntetése.

„Ha az AI-áttekintésben kiegészítő kérdéseket teszel fel, az AI-módba kerülsz, de közvetlenül is beléphetsz az AI-módba úgy, hogy dokumentumokat, fényképeket, videókat és Chrome-lapokat csatolsz a keresőmezőhöz, majd beírod a kérdést,” magyarázta Stein a The Verge-nek.

A keresődoboz megújulásánál is fontosabb újítás az úgynevezett információs ügynökök bevezetése. Ezek az AI-alapú ügynökök a háttérben folyamatosan figyelik a felhasználó által megjelölt témákat – részvényárfolyamokat, lakáspiacot, sporteredményeket –, és értesítést küldenek, ha valami lényeges történik, anélkül, hogy a felhasználónak újra rá kellene keresnie.

A TechCrunch szerint az információs ügynökök a Google Alerts következő generációját jelentik, de mostantól egy érvelési réteggel felvértezve, amely képes szembenálló nézőpontokat is szintetizálni. A funkció idén nyáron indul, először az Egyesült Államokban, Google AI Pro és Ultra előfizetők számára.

Gemini Spark: az AI, amely akkor is dolgozik, amikor te nem

A Google bejelentette a Gemini Sparkot, egy új, állandóan aktív AI-ügynököt, amely a Gemini 3.5-re és a Google Antigravity keretrendszerre épül, és képes a felhasználó eszközének zárolt vagy offline állapotában is futni a felhőből.

A Spark mélyen integrálja a Workspace-alkalmazásokat – Gmailt, Docs-ot, Slides-ot –, automatizálja az ismétlődő munkafolyamatokat, összefoglalja az értekezletek anyagát, és e-maileket is képes fogalmazni a felhasználó nevében. A Mashable szerint a Spark MCP-n keresztül több mint 30 harmadik féltől származó eszközzel is összekapcsolható, köztük az Adobe-bal, az Asanával, a Dropboxszal, az Uberrel, a Zillow-val és a Zocdockal.

Az MCP (Model Context Protocol) egy nyílt szabvány, amely egységes „csatlakozót" biztosít az AI-modellek és a külső szolgáltatások között. Ahogy az USB szabványosította az eszközök fizikai csatlakoztatását, az MCP ugyanezt teszi az AI-integráció terén: a fejlesztőknek nem kell minden egyes szolgáltatáshoz egyedi összeköttetést írniuk, hanem egyetlen protokollon keresztül bármely kompatibilis eszköz elérhető. A szabványt az Anthropic – a Claude AI fejlesztője – dolgozta ki 2024-ben, és azóta az iparág széles körben átvette. A Gemini Spark esetében ez teszi lehetővé, hogy az ügynök egységesen kommunikáljon a 30+ csatlakoztatott külső szolgáltatással, köztük az Uberrel, a Zillow-val és az Adobe-bal.

A megbízhatóság és az autonómia határait illetően a Google Labs alelnöke, Josh Woodward szemléletes hasonlattal élt a Mashable-nek adott sajtótájékoztatón:

A csapaton belül leginkább úgy gondolunk erre [a Sparkra], mint amikor egy tinédzser megkapja az első bankkártyáját. Bizonyos korlátok és megkötések szabályozzák a használatát, és az év során pontosan ezen elv mentén fogjuk fejleszteni a Sparkot.

Vállalati szinten a Spark egy teljesen menedzselt, biztonságos futtatókörnyezetben működik a Google Cloudon: minden feladat egy friss, elszigetelt virtuális gépen fut, a forgalom pedig egy olyan átjárón keresztül halad, amely adatvédelmi szabályokat érvényesít.

A kereskedelem újraírása: Universal Cart és az Agent Payments Protocol

A Google bemutatta a Universal Cartot, amely a Google Walletre épülve egységes vásárlási felületet teremt a Search, a Gemini alkalmazás, a YouTube és a Gmail számára:

automatikusan figyeli az áreséseket, a készletet, és értesíti a felhasználót, ha egy termék újra elérhető.

A rendszert a Google 60 milliárd terméket tartalmazó Shopping Graph-ja táplálja, és képes rejtett megtakarításokat is felszínre hozni a Google Wallet hűségpontjait és fizetési kedvezményeit felhasználva.

A rendszer mögé a Google bevezette az Agent Payments Protocol (AP2) nevű szabványt, amely ellenőrizhető kapcsolatot teremt a felhasználó, a kereskedő és a fizetési feldolgozó között, és gondoskodik arról, hogy az AI-ügynök csak a felhasználó által meghatározott határokon belül cselekedjen.

A Mashable szerint egyelőre minden tranzakciót a felhasználónak jóvá kell hagynia, az AP2 pedig digitális visszakeresési nyomvonalat is biztosít visszatérítések és viták esetére. A Universal Commerce Protocol, amelyet a Google idén korábban az Amazonnal, a Shopify-jal és a Walmarttal közösen indított el, közös nyelvet biztosít az AI-asszisztensek számára anélkül, hogy egyedi integrációkra lenne szükség. A Universal Cart az Egyesült Államokban indul idén nyáron, Kanadában, Ausztráliában és az Egyesült Királyságban hamarosan.

Modellek és a pénzügyi háttér

A Gemini 3.5 Flash a Google szerint négyszer gyorsabb a vetélytárs frontier modelleknél, és jelenleg a legerősebb agentic és kódolási modell a vállalat kínálatában – ez lett az alapértelmezett modell a Gemini alkalmazásban és a Search AI Mode-ban globálisan, írja a Business Today. A nagyobb teljesítményű Gemini 3.5 Pro jövő hónapban érkezik.

A Google Cloud Blog szerint a modellt a vállalat saját célra tervezett AI-infrastruktúrájával fejlesztette a DeepMind, amely lehetővé teszi a mélyebb érvelési képességek gyorsabb és hatékonyabb betanítását.

Mindez egy figyelemre méltó pénzügyi teljesítmény hátterén zajlik:

a Google Search és hirdetési bevételei az első negyedévben elérték a 60,4 milliárd dollárt,

éves szinten 19 százalékkal növekedve – megcáfolva azokat az előrejelzéseket, amelyek szerint az AI-generált válaszok aláásták volna a keresési hirdetési üzletet.

A többi bejelentés

Az I/O 2026 mezőnye ennél szélesebb volt. A Google bemutatta a Gemini Omnit, egy multimodális videógeneráló modellt; a Google Picset, az AI-alapú képszerkesztőt; a Daily Briefet, egy személyre szabott reggeli AI-összefoglalót; az Android XR platformra épülő okosszemüveget Warby Parker és Gentle Monster kivitelezésében; valamint a Docs Live hangvezérlésű dokumentumírási funkciót.

Az Indian Express összefoglalója szerint az okosszemüveg valós idejű fordításra, navigációra és kameraalapú AI-lekérdezésekre is képes, és Android és iOS eszközökkel egyaránt kompatibilis lesz. Ezek a funkciók fokozatosan, jellemzően idén nyáron és ősszel, elsősorban az Egyesült Államokban és a prémium előfizetők körében indulnak el.

