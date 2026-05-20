  • Megjelenítés
A Google egyszerre alakította át a keresést, a munkát és a vásárlást
Üzlet

A Google egyszerre alakította át a keresést, a munkát és a vásárlást

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
A Google szerdán, I/O 2026 fejlesztői konferenciáján bemutatta a keresője 25 éves történetének legnagyobb átalakítását: az eddig linklistát visszaadó keresődoboz mostantól képes szövegek, képek, videók és megnyitott böngészőlapok feldolgozására, miközben folyamatosan figyelő AI-ügynökök váltják fel az egyszeri lekérdezéseket. A támáról már írtunk röviden, de mivel a változás messze túlmutat a keresőn, további izgalmas részleteknek is utánajártunk.
AI in Energy 2026
Adatvezérelt, prediktív és automatizált energetikai rendszerek - erről szól az AI in Energy 2026 konferencia. Jöjjön el Ön is!
Információ és jelentkezés

Az eltemetett linklisták kora

A Google szerdán bemutatta azt, amit a vállalat a keresője 25 éven belüli legnagyobb fejlesztéseként hirdet: az átalakított felület immár szöveget, képeket, dokumentumokat, videókat és megnyitott böngészőlapokat is képes feldolgozni, és rangsorolt linkek helyett összegzett válaszokat ad.

Liz Reid, a Google Search alelnöke és a teljes Kereső részleg vezetője, elmondta, hogy a lekérdezések száma rekordot döntött az elmúlt negyedévben;

az AI Mode pedig egy évvel az indulása után havonta már egymilliárd felhasználót ér el, és a lekérdezések száma negyedévente megduplázódik.

A Let's Data Science összefoglalója szerint Robby Stein, a Google Search termékvezetője azt ígéri, hogy a felhasználók „megbízhatóan" találkoznak majd AI-összefoglalókkal természetes nyelvű kérdéseikre, Liz Reid hozzátette, hogy a fejlesztések célja a felhasználói élmény jelentős egyszerűsítése és gördülékenyebbé tétele. A cél a keresési és AI-módok közötti „súrlódás" megszüntetése.

Még több Üzlet

Felpattantak a tőzsdék, beindultak a tech papírok az Nvidia jelentése előtt

Futball és az üzlet találkozása: már csak napok vannak hátra a BL-döntő előtt tartott különleges eseményig

Döntött a Tisza-kormány, időt nyert Budapest

„Ha az AI-áttekintésben kiegészítő kérdéseket teszel fel, az AI-módba kerülsz, de közvetlenül is beléphetsz az AI-módba úgy, hogy dokumentumokat, fényképeket, videókat és Chrome-lapokat csatolsz a keresőmezőhöz, majd beírod a kérdést,” magyarázta Stein a The Verge-nek.

A keresődoboz megújulásánál is fontosabb újítás az úgynevezett információs ügynökök bevezetése. Ezek az AI-alapú ügynökök a háttérben folyamatosan figyelik a felhasználó által megjelölt témákat – részvényárfolyamokat, lakáspiacot, sporteredményeket –, és értesítést küldenek, ha valami lényeges történik, anélkül, hogy a felhasználónak újra rá kellene keresnie.

A TechCrunch szerint az információs ügynökök a Google Alerts következő generációját jelentik, de mostantól egy érvelési réteggel felvértezve, amely képes szembenálló nézőpontokat is szintetizálni. A funkció idén nyáron indul, először az Egyesült Államokban, Google AI Pro és Ultra előfizetők számára.

Gemini Spark: az AI, amely akkor is dolgozik, amikor te nem

A Google bejelentette a Gemini Sparkot, egy új, állandóan aktív AI-ügynököt, amely a Gemini 3.5-re és a Google Antigravity keretrendszerre épül, és képes a felhasználó eszközének zárolt vagy offline állapotában is futni a felhőből.

A Spark mélyen integrálja a Workspace-alkalmazásokat – Gmailt, Docs-ot, Slides-ot –, automatizálja az ismétlődő munkafolyamatokat, összefoglalja az értekezletek anyagát, és e-maileket is képes fogalmazni a felhasználó nevében. A Mashable szerint a Spark MCP-n keresztül több mint 30 harmadik féltől származó eszközzel is összekapcsolható, köztük az Adobe-bal, az Asanával, a Dropboxszal, az Uberrel, a Zillow-val és a Zocdockal.

Az MCP (Model Context Protocol) egy nyílt szabvány, amely egységes „csatlakozót" biztosít az AI-modellek és a külső szolgáltatások között. Ahogy az USB szabványosította az eszközök fizikai csatlakoztatását, az MCP ugyanezt teszi az AI-integráció terén: a fejlesztőknek nem kell minden egyes szolgáltatáshoz egyedi összeköttetést írniuk, hanem egyetlen protokollon keresztül bármely kompatibilis eszköz elérhető. A szabványt az Anthropic – a Claude AI fejlesztője – dolgozta ki 2024-ben, és azóta az iparág széles körben átvette. A Gemini Spark esetében ez teszi lehetővé, hogy az ügynök egységesen kommunikáljon a 30+ csatlakoztatott külső szolgáltatással, köztük az Uberrel, a Zillow-val és az Adobe-bal.

A megbízhatóság és az autonómia határait illetően a Google Labs alelnöke, Josh Woodward szemléletes hasonlattal élt a Mashable-nek adott sajtótájékoztatón:

A csapaton belül leginkább úgy gondolunk erre [a Sparkra], mint amikor egy tinédzser megkapja az első bankkártyáját. Bizonyos korlátok és megkötések szabályozzák a használatát, és az év során pontosan ezen elv mentén fogjuk fejleszteni a Sparkot.

Vállalati szinten a Spark egy teljesen menedzselt, biztonságos futtatókörnyezetben működik a Google Cloudon: minden feladat egy friss, elszigetelt virtuális gépen fut, a forgalom pedig egy olyan átjárón keresztül halad, amely adatvédelmi szabályokat érvényesít.

A kereskedelem újraírása: Universal Cart és az Agent Payments Protocol

A Google bemutatta a Universal Cartot, amely a Google Walletre épülve egységes vásárlási felületet teremt a Search, a Gemini alkalmazás, a YouTube és a Gmail számára:

automatikusan figyeli az áreséseket, a készletet, és értesíti a felhasználót, ha egy termék újra elérhető.

A rendszert a Google 60 milliárd terméket tartalmazó Shopping Graph-ja táplálja, és képes rejtett megtakarításokat is felszínre hozni a Google Wallet hűségpontjait és fizetési kedvezményeit felhasználva.

A rendszer mögé a Google bevezette az Agent Payments Protocol (AP2) nevű szabványt, amely ellenőrizhető kapcsolatot teremt a felhasználó, a kereskedő és a fizetési feldolgozó között, és gondoskodik arról, hogy az AI-ügynök csak a felhasználó által meghatározott határokon belül cselekedjen.

A Mashable szerint egyelőre minden tranzakciót a felhasználónak jóvá kell hagynia, az AP2 pedig digitális visszakeresési nyomvonalat is biztosít visszatérítések és viták esetére. A Universal Commerce Protocol, amelyet a Google idén korábban az Amazonnal, a Shopify-jal és a Walmarttal közösen indított el, közös nyelvet biztosít az AI-asszisztensek számára anélkül, hogy egyedi integrációkra lenne szükség. A Universal Cart az Egyesült Államokban indul idén nyáron, Kanadában, Ausztráliában és az Egyesült Királyságban hamarosan.

Modellek és a pénzügyi háttér

A Gemini 3.5 Flash a Google szerint négyszer gyorsabb a vetélytárs frontier modelleknél, és jelenleg a legerősebb agentic és kódolási modell a vállalat kínálatában – ez lett az alapértelmezett modell a Gemini alkalmazásban és a Search AI Mode-ban globálisan, írja a Business Today. A nagyobb teljesítményű Gemini 3.5 Pro jövő hónapban érkezik.

A Google Cloud Blog szerint a modellt a vállalat saját célra tervezett AI-infrastruktúrájával fejlesztette a DeepMind, amely lehetővé teszi a mélyebb érvelési képességek gyorsabb és hatékonyabb betanítását.

Mindez egy figyelemre méltó pénzügyi teljesítmény hátterén zajlik:

a Google Search és hirdetési bevételei az első negyedévben elérték a 60,4 milliárd dollárt,

éves szinten 19 százalékkal növekedve – megcáfolva azokat az előrejelzéseket, amelyek szerint az AI-generált válaszok aláásták volna a keresési hirdetési üzletet.

A többi bejelentés

Az I/O 2026 mezőnye ennél szélesebb volt. A Google bemutatta a Gemini Omnit, egy multimodális videógeneráló modellt; a Google Picset, az AI-alapú képszerkesztőt; a Daily Briefet, egy személyre szabott reggeli AI-összefoglalót; az Android XR platformra épülő okosszemüveget Warby Parker és Gentle Monster kivitelezésében; valamint a Docs Live hangvezérlésű dokumentumírási funkciót.

Az Indian Express összefoglalója szerint az okosszemüveg valós idejű fordításra, navigációra és kameraalapú AI-lekérdezésekre is képes, és Android és iOS eszközökkel egyaránt kompatibilis lesz. Ezek a funkciók fokozatosan, jellemzően idén nyáron és ősszel, elsősorban az Egyesült Államokban és a prémium előfizetők körében indulnak el.

Címlapkép forrása: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

AgroFuture 2026

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Egyezség kapujában az USA és Irán, nagyot mozdult a forint árfolyama
Tisza-kormány: új nemzetközi szövetségest szerzett Magyar Péter, fontos bejelentések érkeznek
Felpattantak a tőzsdék, beindultak a tech papírok az Nvidia jelentése előtt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility