Bekövetkezett, amitől sokan féltek: tízezreket rúgnak ki, egyre többen akadnak ki a mesterséges intelligenciára

Eric Schmidt, a Google korábbi vezérigazgatója az Arizonai Egyetem diplomaosztóján tartott beszédet. Úgy fogalmazott, hogy
a mesterséges intelligencia hatása nagyobb, gyorsabb és mélyrehatóbb lesz, mint bármi, amit eddig láttunk.
A végzősök erre kifütyülték. Hasonló fogadtatásban részesült Gloria Caulfield ingatlanipari vezető is a Közép-Floridai Egyetemen. Ő az AI-t az "újabb ipari forradalomnak" nevezte. A teremben kitörő fújolás azonban egyértelműen jelezte, hogy a hallgatóság nem osztja a lelkesedését.
Az elégedetlenség egyáltalán nem alaptalan:
- A Standard Chartered kedden jelentette be, hogy több mint hétezer munkahely megszüntetését tervezi. A pénzintézet az "alacsonyabb hozzáadott értékű emberi munkaerőt" mesterséges intelligenciával váltaná ki.
- A Meta világszerte tízszázalékos létszámleépítésbe kezd júniusban.
- Az Amazon mintegy harmincezer irodai pozíciót szüntetett meg az elmúlt hónapokban.
- A Block nevű fintech cég pedig februárban a munkatársainak közel felét bocsátotta el. Mindegyik vállalat az MI-re és a hatékonyságnövelésre hivatkozott.
A Gallup áprilisi felmérése számszerűsítette is a hangulatváltozást a Z generáció körében. A megkérdezettek csaknem fele szerint az AI kockázatai meghaladják az előnyeit. Mindössze 15 százalékuk látja úgy, hogy a technológia hatása összességében pozitív. Ez a kép jóval borúsabb, mint egy évvel korábban volt. A reménykedők és lelkesedők tábora lényegesen lecsökkent, míg a szorongás és a düh érezhetően felerősödött. A legtöbben elismerték ugyan, hogy az AI-készségek elsajátítása fontos. Ugyanakkor úgy vélték, hogy a technológia akadályozza a mélyebb tanulást és a kreativitást.
A jelentés szerzői szerint a pozitív hozzáállás a használat mértékével párhuzamosan nőtt. Akik rendszeresen használnak AI-eszközöket, kedvezőbben ítélik meg azokat. A felhasználás növekedése azonban kezd megtorpanni. Ez arra utal, hogy a szkeptikusokat egyre nehezebb meggyőzni.
Az ellenállás ráadásul nem csak az amerikai egyetemekről érkezik. Kínai bíróságok, dél-koreai autóipari szakszervezetek, hollywoodi forgatókönyvírók és az indiai filmipar is jelét adta annak, hogy nem fogadja fenntartások nélkül a technológia térhódítását. Schmidt és más technológiai vezetők ugyan "racionálisnak" nevezték a fiatalok félelmeit, de az alkalmazkodást elkerülhetetlennek állították be. Ez az üzenet azonban úgy tűnik, egyre kevesebb embert képes meggyőzni.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció.
