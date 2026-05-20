Bekövetkezett, amitől sokan féltek: tízezreket rúgnak ki, egyre többen akadnak ki a mesterséges intelligenciára

A mesterséges intelligencia terjedése egyre erősebb ellenérzéseket vált ki a munkaerőpiacra most belépő fiatalok körében. Eközben a nagyvállalatok tömegesen építik le dolgozóikat az automatizálásra hivatkozva. A diplomaosztókon kifütyült technológiai vezetők és a romló közvélemény-kutatási adatok egyaránt világos üzenetet hordoznak. A Z generáció számára az AI nem a lehetőség, hanem a fenyegetés szinonimája.

Eric Schmidt, a Google korábbi vezérigazgatója az Arizonai Egyetem diplomaosztóján tartott beszédet. Úgy fogalmazott, hogy

a mesterséges intelligencia hatása nagyobb, gyorsabb és mélyrehatóbb lesz, mint bármi, amit eddig láttunk.

A végzősök erre kifütyülték. Hasonló fogadtatásban részesült Gloria Caulfield ingatlanipari vezető is a Közép-Floridai Egyetemen. Ő az AI-t az "újabb ipari forradalomnak" nevezte. A teremben kitörő fújolás azonban egyértelműen jelezte, hogy a hallgatóság nem osztja a lelkesedését.

Az elégedetlenség egyáltalán nem alaptalan:

A Standard Chartered kedden jelentette be, hogy több mint hétezer munkahely megszüntetését tervezi. A pénzintézet az "alacsonyabb hozzáadott értékű emberi munkaerőt" mesterséges intelligenciával váltaná ki.

A Meta világszerte tízszázalékos létszámleépítésbe kezd júniusban.

Az Amazon mintegy harmincezer irodai pozíciót szüntetett meg az elmúlt hónapokban.

A Block nevű fintech cég pedig februárban a munkatársainak közel felét bocsátotta el. Mindegyik vállalat az MI-re és a hatékonyságnövelésre hivatkozott.

A Gallup áprilisi felmérése számszerűsítette is a hangulatváltozást a Z generáció körében. A megkérdezettek csaknem fele szerint az AI kockázatai meghaladják az előnyeit. Mindössze 15 százalékuk látja úgy, hogy a technológia hatása összességében pozitív. Ez a kép jóval borúsabb, mint egy évvel korábban volt. A reménykedők és lelkesedők tábora lényegesen lecsökkent, míg a szorongás és a düh érezhetően felerősödött. A legtöbben elismerték ugyan, hogy az AI-készségek elsajátítása fontos. Ugyanakkor úgy vélték, hogy a technológia akadályozza a mélyebb tanulást és a kreativitást.

A jelentés szerzői szerint a pozitív hozzáállás a használat mértékével párhuzamosan nőtt. Akik rendszeresen használnak AI-eszközöket, kedvezőbben ítélik meg azokat. A felhasználás növekedése azonban kezd megtorpanni. Ez arra utal, hogy a szkeptikusokat egyre nehezebb meggyőzni.

Az ellenállás ráadásul nem csak az amerikai egyetemekről érkezik. Kínai bíróságok, dél-koreai autóipari szakszervezetek, hollywoodi forgatókönyvírók és az indiai filmipar is jelét adta annak, hogy nem fogadja fenntartások nélkül a technológia térhódítását. Schmidt és más technológiai vezetők ugyan "racionálisnak" nevezték a fiatalok félelmeit, de az alkalmazkodást elkerülhetetlennek állították be. Ez az üzenet azonban úgy tűnik, egyre kevesebb embert képes meggyőzni.

Forrás: Reuters

