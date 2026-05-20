  • Megjelenítés
Bekövetkezett, amitől sokan féltek: tízezreket rúgnak ki, egyre többen akadnak ki a mesterséges intelligenciára
Üzlet

Bekövetkezett, amitől sokan féltek: tízezreket rúgnak ki, egyre többen akadnak ki a mesterséges intelligenciára

Portfolio
A mesterséges intelligencia terjedése egyre erősebb ellenérzéseket vált ki a munkaerőpiacra most belépő fiatalok körében. Eközben a nagyvállalatok tömegesen építik le dolgozóikat az automatizálásra hivatkozva. A diplomaosztókon kifütyült technológiai vezetők és a romló közvélemény-kutatási adatok egyaránt világos üzenetet hordoznak. A Z generáció számára az AI nem a lehetőség, hanem a fenyegetés szinonimája.
AI in Energy 2026
Adatvezérelt, prediktív és automatizált energetikai rendszerek - erről szól az AI in Energy 2026 konferencia. Jöjjön el Ön is!
Információ és jelentkezés

Eric Schmidt, a Google korábbi vezérigazgatója az Arizonai Egyetem diplomaosztóján tartott beszédet. Úgy fogalmazott, hogy

a mesterséges intelligencia hatása nagyobb, gyorsabb és mélyrehatóbb lesz, mint bármi, amit eddig láttunk.

A végzősök erre kifütyülték. Hasonló fogadtatásban részesült Gloria Caulfield ingatlanipari vezető is a Közép-Floridai Egyetemen. Ő az AI-t az "újabb ipari forradalomnak" nevezte. A teremben kitörő fújolás azonban egyértelműen jelezte, hogy a hallgatóság nem osztja a lelkesedését.

Az elégedetlenség egyáltalán nem alaptalan:

Még több Üzlet

Nagy bejelentést tett a keleti techóriás: megérkezett az AI-chip, amivel szintet léphet Kína

Kisebb lefordulás az amerikai tőzsdéken

Jön a történelem legnagyobb tőzsdei bevezetése, de súlyos negatív következményei lehetnek a piacra nézve

  • A Standard Chartered kedden jelentette be, hogy több mint hétezer munkahely megszüntetését tervezi. A pénzintézet az "alacsonyabb hozzáadott értékű emberi munkaerőt" mesterséges intelligenciával váltaná ki.
  • A Meta világszerte tízszázalékos létszámleépítésbe kezd júniusban.
  • Az Amazon mintegy harmincezer irodai pozíciót szüntetett meg az elmúlt hónapokban.
  • A Block nevű fintech cég pedig februárban a munkatársainak közel felét bocsátotta el. Mindegyik vállalat az MI-re és a hatékonyságnövelésre hivatkozott.

A Gallup áprilisi felmérése számszerűsítette is a hangulatváltozást a Z generáció körében. A megkérdezettek csaknem fele szerint az AI kockázatai meghaladják az előnyeit. Mindössze 15 százalékuk látja úgy, hogy a technológia hatása összességében pozitív. Ez a kép jóval borúsabb, mint egy évvel korábban volt. A reménykedők és lelkesedők tábora lényegesen lecsökkent, míg a szorongás és a düh érezhetően felerősödött. A legtöbben elismerték ugyan, hogy az AI-készségek elsajátítása fontos. Ugyanakkor úgy vélték, hogy a technológia akadályozza a mélyebb tanulást és a kreativitást.

A jelentés szerzői szerint a pozitív hozzáállás a használat mértékével párhuzamosan nőtt. Akik rendszeresen használnak AI-eszközöket, kedvezőbben ítélik meg azokat. A felhasználás növekedése azonban kezd megtorpanni. Ez arra utal, hogy a szkeptikusokat egyre nehezebb meggyőzni.

Az ellenállás ráadásul nem csak az amerikai egyetemekről érkezik. Kínai bíróságok, dél-koreai autóipari szakszervezetek, hollywoodi forgatókönyvírók és az indiai filmipar is jelét adta annak, hogy nem fogadja fenntartások nélkül a technológia térhódítását. Schmidt és más technológiai vezetők ugyan "racionálisnak" nevezték a fiatalok félelmeit, de az alkalmazkodást elkerülhetetlennek állították be. Ez az üzenet azonban úgy tűnik, egyre kevesebb embert képes meggyőzni.

Kapcsolódó cikkünk

Az elmúlt 25 év legnagyobb változása jön a Google keresőjénél

Több ezer embert tesz utcára a Facebook anyacége, hogy mesterséges intelligenciára költhesse a pénzt

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Amazon-értékesítés Európában

Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

AgroFuture 2026

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megpattant a forint, egyre feszültebb a helyzet
Magyar-kormány: egyre közelebb a magyar EU-források kiszabadítása; teljesítette egy ígéretét a miniszterelnök
Mészáros Lőrinc cége egymilliárdos tartozás miatt szolította fel Balásy Gyula ügynökségét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility