Döntött a Tisza-kormány, időt nyert Budapest

Debrecen Economic Forum 2026 Június 9-én jön a Debrecen Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régiós növekedés érdekében. Részletek a linken.

A most megadott fizetési haladék már a második a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban, az áprilisi választásokat követően ugyanis a főváros már kapott egy halasztást az áprilisban esedékes, 37,1 milliárd forintos részletre. A helyzetet tovább nehezíti egy újonnan felmerült tétel, a Területfejlesztési Alapba történő befizetés. Ennek értelmében Budapestnek május végéig további 10,3 milliárd forintot kellene átutalnia az államnak.

Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója szerint az előző kabinet által hátrahagyott kötelezettség egy politikai csapda. A forrásokat ugyanis most az új kormánynak kellene beszednie az önkormányzatoktól, sok esetben azonnali beszedési megbízás, vagyis inkasszó útján.

Bár a kormány átfogó egyeztetést kezdett a helyi önkormányzatok finanszírozásáról, rögzítették, hogy a felülvizsgálat automatikusan nem ad felmentést a hatályos fizetési kötelezettségek alól.

Magyar Péter miniszterelnök hangsúlyozta, hogy

nem céljuk a települések bedöntése, ugyanakkor elvárják a kiadások racionalizálását.

Ehhez a Tisza Párt fővárosi frakciója már konkrét javaslatokat is tett. A kormányfő jelezte, hogy a kabinet kész segíteni Karácsony Gergely főpolgármesternek a megoldás kidolgozásában.

A főpolgármester korábban egyértelművé tette, hogy Budapest idén nem tudja kifizetni a teljes szolidaritási hozzájárulást. A város számlaegyenlege már jelenleg is 46 milliárd forintos hiányt mutat, az idő pedig sürget. Június közepe és július közepe között ugyanis összesen 74,1 milliárd forintot kellene befizetni az államkasszába. Ezt az összeget a különböző esedékes és halasztott tételek, köztük a Területfejlesztési Alap és a szolidaritási hozzájárulás elmaradt, illetve új részletei teszik ki.

A válság áthidalására a városvezetés egy új javaslatcsomagot terjeszt a kormány elé.

Ez a tervezet nem terheli a 2026-os központi költségvetést, gyorsan lezárja a folyamatban lévő pereket, és biztosítja a főváros működőképességét. A tervek szerint 2027-től egy teljesen új, hosszú távon is fenntartható finanszírozási modell kidolgozására lesz szükség. A megegyezésre mutatkozik esély, mivel a kormány már hivatalosan is felkérte a fővárost a pontos pénzügyi helyzetének bemutatására, valamint a megoldási javaslatok ismertetésére.

Címlapkép forrása: MTI