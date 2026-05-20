Felpattantak a tőzsdék, beindultak a tech papírok az Nvidia jelentése előtt

Beindult az esés az olajpiacon
Jelentős mínuszbe kerültek az olajárak, miután Donald Trump amerikai elnök ismét azt hangoztatta, hogy az iráni háború "nagyon gyorsan" véget ér. A befektetők azonban továbbra is óvatosak a béketárgyalások kimenetelét illetően, miközben a közel-keleti kínálat zavartalanságáról szó sincs.
Alulteljesítő volt ma a magyar tőzsde
Miközben a nemzetközi piacokon óvatos optimizmus látszott a mai kereskedésben, a magyar tőzsde nem tudott menni a javuló hangulattal. A hazai blue chipek közül egyedül az OTP zárt pluszban.
Egyre nagyobb az optimizmus
A nyitás óta egyre feljebb kapaszkodtak az amerikai részvénypiacok, a Dow Jones és az S&P 500 már 0,6, a Nasdaq pedig 1,2 százalék pluszban áll. A tech túlsúlyos index azért emelkedik ki a mezőnyből, mert veszik ma az AI-kapcsolt sztorikat és a chipgyártókat, az Intel több mint 7 százalékot emelkedett, és a mai gyorsjelentés előtt már az Nvidia is közel 2 százalék pluszban áll.
Jön az Nvidia gyorsjelentése
Ma piaczárás után jön a világ legnagyobb tőzsdei cégének, az Nvidiának az első negyedéves gyorsjelentése, ami akár irányt adhat a következő napokban a tőkepiacoknak. Az elemzők 78,8 milliárd dollár bevétellel és 1,76 dolláros egy részvényre jutó profittal számolnak, ez 79 illetve 83 százalékos növekedés lenne. A befektetők egyelőre kivárnak, az Nvidia árfolyama 0,5 százalék pluszban áll.
Kis mozgás az indexekben
Mérsékelt elmozdulásokkal nyitottak a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq is a keddi záróértéke közelében áll.
Az elmúlt hónapok nagy sztárja, az Intel ma is nagyot megy, több mint 6 százalékot emelkedett, de több mint 2 százalékot emelkedett a Tesla is.
Újabb részletek derültek ki arról, hogy tőzsdéznek Trump pénzével
Miközben Donald Trump nyilvánosan támadta a Disneyt, a Netflixet vagy éppen a JPMorgant, a háttérben több millió dollár értékben kereskedtek ezeknek a cégeknek a részvényeivel a nevéhez kötődő számlán. Az új vagyonnyilatkozat ismét reflektorfénybe helyezte az amerikai elnök körüli összeférhetetlenségi kérdéseket, különösen úgy, hogy több érintett vállalat éppen szabályozási vagy jogi konfliktusban állt a Trump-adminisztrációval, írja a Yahoo Finance.
Kritikus nyersanyagoknál szigoríthat Kína
Újabb fronton szigoríthat Kína a stratégiai nyersanyagok piacán. Peking ezúttal nem exportkorlátozásról, hanem közvetlen kitermelési kontrollról döntött, ami tovább erősítheti az ország befolyását a globális kritikus ásványkincs-ellátási láncok felett. A lépés különösen érzékenyen érintheti a high-tech, akkumulátor- és hadiipari szektorokat.
Itt a kockázat, ami megakaszthatja a részvénypiaci ralit
Hiába tarja magát jól az amerikai részvénypiac és hiába hajtják rekordközeli profitokra a technológiai óriáscégeket az AI-beruházások, a háttérben egyre több jel utal arra, hogy az amerikai fogyasztó kifulladhat. A UBS vezető stratégája szerint a reáljövedelmek növekedése gyakorlatilag lenullázódik, miközben az állami támogatások kifutnak, ez pedig előbb-utóbb a gazdasági növekedésen és a részvénypiacokon is nyomot hagyhat, írja a Bloomberg.
Alulteljesítő a magyar tőzsde
Kora délután a vezető európai részvényindexek 0,5-0,7 százalék pluszban állnak, alapvetően jó a hangulat, annak ellenére, hogy világszerte egyre magasabbra emelkednek a kötvényhozamok és az iráni konfliktusnak még mindig nincs megoldása. A magyar piac lefelé lóg ki a mezőnyből, a BUX index 0,4 százalék mínuszan áll, az OTP stagnál, a többi blue chip viszont esik.
Fogyott a lendület, de még felülteljesítő a Nyomda
A déli órákban 0,3 százalékos mínuszban van a BUX. A blue chipek közül az OTP 0,2 százalékos pluszban van, miközben a Mol 0,6, a Richter 0,7, a Telekom pedig 1,1 százalékkal került lejjebb.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a hétfő esti gyorsjelentést követően kedden esett, majd aztán szerda reggel felpattantak a Nyomda részvényei, jelenleg 1,6 százalékos emelkedésben van az árfolyam.
Most éppen lefelé tart az olajár
Az olajárak mintegy 1 százalékkal estek szerdán, miután Donald Trump amerikai elnök ismét kijelentette, hogy az iráni háború „nagyon gyorsan” véget érhet. Ugyanakkor a befektetők továbbra is óvatosak a béketárgyalások kimenetelével kapcsolatban, miközben a közel-keleti kínálat fennakadásai továbbra is éreztetik hatásukat.
Fordul Európa
A CAC már 0,4, a DAX pedig 0,2 százalékos pluszban van.
Felpattant a Nyomda
1,9 százalékos pluszban van már a Nyomda árfolyama szerda reggel, amivel felülteljesítő a hazai átlaghoz viszonyítva.
Kis mozgások, többnyire lefelé
A német DAX stagnál a nyitás után, az angol FTSE 0,5, a francia CAC pedig mintegy 0,1 százalékos csökkenésben van.
Vegyes hangulatban nyitott a magyar tőzsde
A blue chipek felemás képet festenek a nyitást követően, a kisebb kapitalizációjú részvények közül pedig a Nyomda pattant nagyobbat a nyitásban.
Még csak most kezdődhet a nagy esés az aranyban
Gyűlnek a viharfelők a piacok felett, az utóbbi időben pedig az idei év egyik legkedveltebb befektetése, az arany is erősebb nyomás alá került. Most ráadásul egy olyan támasz esett el a fémben, amely igencsak begyorsíthatja az esést.
Esés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,7 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,29 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,97 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 1,06 százalékos mínuszban áll.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,21 százalékot eshet, a CAC 0,71 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,43 százalék mínuszban nyithat.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,02 százalékot eshet, a S&P 500 0,07 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,16 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
A KSH a keresetek márciusi adatait teszi közzé ma reggel, míg az eurózónában az áprilisi inflációs adat érkezik. Összességében azonban a keddihez hasonlóan csendes napra számíthatunk hangulatalapú kereskedéssel.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 20,3 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,0 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 48,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 16,0 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 95,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 363,88
|-0,6%
|-0,8%
|-0,2%
|2,7%
|15,4%
|45,6%
|S&P 500
|7 353,61
|-0,7%
|-0,6%
|3,2%
|7,4%
|23,3%
|78,7%
|Nasdaq
|28 818,84
|-0,6%
|-0,8%
|8,0%
|14,1%
|34,4%
|117,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|60 550,59
|-0,4%
|-3,5%
|3,5%
|20,3%
|61,5%
|115,9%
|Hang Seng
|25 797,85
|0,5%
|-2,1%
|-1,4%
|0,7%
|10,6%
|-9,8%
|CSI 300
|4 852,88
|0,4%
|-1,9%
|2,6%
|4,8%
|25,2%
|-6,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 400,65
|0,4%
|1,9%
|-1,2%
|-0,4%
|1,9%
|61,4%
|CAC
|7 981,76
|-0,1%
|0,0%
|-5,3%
|-2,1%
|1,2%
|27,5%
|FTSE
|10 330,55
|0,1%
|0,6%
|-3,2%
|4,0%
|18,8%
|48,6%
|FTSE MIB
|48 354,89
|-0,6%
|-1,3%
|-1,1%
|7,6%
|20,4%
|97,5%
|IBEX
|17 670,1
|-0,5%
|0,5%
|-4,4%
|2,1%
|25,3%
|94,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|131 773,41
|-0,2%
|-0,5%
|-5,1%
|18,7%
|36,7%
|192,0%
|ATX
|5 836,92
|-0,6%
|-0,2%
|-2,0%
|9,6%
|32,1%
|71,8%
|PX
|2 552,29
|0,2%
|2,0%
|-5,5%
|-5,0%
|17,1%
|124,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 710
|-0,9%
|-2,3%
|-9,2%
|16,0%
|45,2%
|175,0%
|Mol
|4 060
|0,6%
|-1,0%
|-0,7%
|38,1%
|30,1%
|80,4%
|Richter
|12 380
|-0,6%
|0,1%
|-5,9%
|25,5%
|18,1%
|51,6%
|Magyar Telekom
|2 654
|4,2%
|9,8%
|8,5%
|48,1%
|49,9%
|539,5%
|Nyersanyagok
|WTI
|112,09
|-0,1%
|6,0%
|30,5%
|95,8%
|75,2%
|76,9%
|Brent
|111,55
|-0,5%
|3,3%
|22,9%
|83,3%
|70,2%
|67,2%
|Arany
|4 498,16
|-0,9%
|-3,6%
|-7,6%
|4,0%
|39,0%
|138,8%
|Devizák
|EURHUF
|363,0500
|0,6%
|1,4%
|0,7%
|-5,4%
|-9,7%
|3,8%
|USDHUF
|313,0686
|1,0%
|2,6%
|2,6%
|-4,2%
|-12,4%
|9,4%
|GBPHUF
|417,5400
|0,5%
|1,1%
|0,5%
|-5,2%
|-12,6%
|2,6%
|EURUSD
|1,1597
|-0,4%
|-1,2%
|-1,8%
|-1,3%
|3,0%
|-5,1%
|USDJPY
|158,8450
|0,0%
|0,8%
|0,6%
|1,3%
|9,6%
|46,2%
|GBPUSD
|1,3394
|0,0%
|-1,0%
|-1,3%
|-0,4%
|0,2%
|-5,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|76 757
|-0,2%
|-4,6%
|-0,5%
|-13,5%
|-27,3%
|108,7%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,66
|1,2%
|4,4%
|9,8%
|11,9%
|4,6%
|177,6%
|10 éves német állampapírhozam
|3,16
|0,8%
|2,9%
|7,7%
|10,3%
|22,5%
|-2 919,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,66
|-1,4%
|-1,6%
|-8,0%
|-17,6%
|-19,8%
|72,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Savushkin
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
