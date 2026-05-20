Felpattantak a tőzsdék, beindultak a tech papírok az Nvidia jelentése előtt
Felpattantak a tőzsdék, beindultak a tech papírok az Nvidia jelentése előtt

Ma reggel esést láttunk az ázsiai piacokon, ezt követően pedig Európában is gyengébb hangulatban indult a nap, a déli órákra azonban megérkezett egy kisebb felpattanás, majd délutánra egyre nagyobb emelkedés alakult ki. Az amerikai tőzsdéken is jó a hangulat, különösen az elmúlt napokban gyengélkedő technológiai részvényeket veszik a befektetők. Piacmozgató események szempontjából az iráni eseményekre, illetve az esti piaczárást követően az Nvidia gyorsjelentésére ajánlott ma különösen figyelni.
Beindult az esés az olajpiacon

Jelentős mínuszbe kerültek az olajárak, miután Donald Trump amerikai elnök ismét azt hangoztatta, hogy az iráni háború "nagyon gyorsan" véget ér. A befektetők azonban továbbra is óvatosak a béketárgyalások kimenetelét illetően, miközben a közel-keleti kínálat zavartalanságáról szó sincs.

Alulteljesítő volt ma a magyar tőzsde

Miközben a nemzetközi piacokon óvatos optimizmus látszott a mai kereskedésben, a magyar tőzsde nem tudott menni a javuló hangulattal. A hazai blue chipek közül egyedül az OTP zárt pluszban.

Egyre nagyobb az optimizmus

A nyitás óta egyre feljebb kapaszkodtak az amerikai részvénypiacok, a Dow Jones és az S&P 500 már 0,6, a Nasdaq pedig 1,2 százalék pluszban áll. A tech túlsúlyos index azért emelkedik ki a mezőnyből, mert veszik ma az AI-kapcsolt sztorikat és a chipgyártókat, az Intel több mint 7 százalékot emelkedett, és a mai gyorsjelentés előtt már az Nvidia is közel 2 százalék pluszban áll.

Jön az Nvidia gyorsjelentése

Ma piaczárás után jön a világ legnagyobb tőzsdei cégének, az Nvidiának az első negyedéves gyorsjelentése, ami akár irányt adhat a következő napokban a tőkepiacoknak. Az elemzők 78,8 milliárd dollár bevétellel és 1,76 dolláros egy részvényre jutó profittal számolnak, ez 79 illetve 83 százalékos növekedés lenne. A befektetők egyelőre kivárnak, az Nvidia árfolyama 0,5 százalék pluszban áll.

Kis mozgás az indexekben

Mérsékelt elmozdulásokkal nyitottak a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones, az S&P 500 és a Nasdaq is a keddi záróértéke közelében áll.

Az elmúlt hónapok nagy sztárja, az Intel ma is nagyot megy, több mint 6 százalékot emelkedett, de több mint 2 százalékot emelkedett a Tesla is.

Újabb részletek derültek ki arról, hogy tőzsdéznek Trump pénzével

Miközben Donald Trump nyilvánosan támadta a Disneyt, a Netflixet vagy éppen a JPMorgant, a háttérben több millió dollár értékben kereskedtek ezeknek a cégeknek a részvényeivel a nevéhez kötődő számlán. Az új vagyonnyilatkozat ismét reflektorfénybe helyezte az amerikai elnök körüli összeférhetetlenségi kérdéseket, különösen úgy, hogy több érintett vállalat éppen szabályozási vagy jogi konfliktusban állt a Trump-adminisztrációval, írja a Yahoo Finance.

Kritikus nyersanyagoknál szigoríthat Kína

Újabb fronton szigoríthat Kína a stratégiai nyersanyagok piacán. Peking ezúttal nem exportkorlátozásról, hanem közvetlen kitermelési kontrollról döntött, ami tovább erősítheti az ország befolyását a globális kritikus ásványkincs-ellátási láncok felett. A lépés különösen érzékenyen érintheti a high-tech, akkumulátor- és hadiipari szektorokat.

Itt a kockázat, ami megakaszthatja a részvénypiaci ralit

Hiába tarja magát jól az amerikai részvénypiac és hiába hajtják rekordközeli profitokra a technológiai óriáscégeket az AI-beruházások, a háttérben egyre több jel utal arra, hogy az amerikai fogyasztó kifulladhat. A UBS vezető stratégája szerint a reáljövedelmek növekedése gyakorlatilag lenullázódik, miközben az állami támogatások kifutnak, ez pedig előbb-utóbb a gazdasági növekedésen és a részvénypiacokon is nyomot hagyhat, írja a Bloomberg.

Alulteljesítő a magyar tőzsde

Kora délután a vezető európai részvényindexek 0,5-0,7 százalék pluszban állnak, alapvetően jó a hangulat, annak ellenére, hogy világszerte egyre magasabbra emelkednek a kötvényhozamok és az iráni konfliktusnak még mindig nincs megoldása. A magyar piac lefelé lóg ki a mezőnyből, a BUX index 0,4 százalék mínuszan áll, az OTP stagnál, a többi blue chip viszont esik.

Fogyott a lendület, de még felülteljesítő a Nyomda

A déli órákban 0,3 százalékos mínuszban van a BUX. A blue chipek közül az OTP 0,2 százalékos pluszban van, miközben a Mol 0,6, a Richter 0,7, a Telekom pedig 1,1 százalékkal került lejjebb.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a hétfő esti gyorsjelentést követően kedden esett, majd aztán szerda reggel felpattantak a Nyomda részvényei, jelenleg 1,6 százalékos emelkedésben van az árfolyam.

Most éppen lefelé tart az olajár

Az olajárak mintegy 1 százalékkal estek szerdán, miután Donald Trump amerikai elnök ismét kijelentette, hogy az iráni háború „nagyon gyorsan” véget érhet. Ugyanakkor a befektetők továbbra is óvatosak a béketárgyalások kimenetelével kapcsolatban, miközben a közel-keleti kínálat fennakadásai továbbra is éreztetik hatásukat.

Fordul Európa

A CAC már 0,4, a DAX pedig 0,2 százalékos pluszban van.

Felpattant a Nyomda

1,9 százalékos pluszban van már a Nyomda árfolyama szerda reggel, amivel felülteljesítő a hazai átlaghoz viszonyítva.

Kis mozgások, többnyire lefelé

A német DAX stagnál a nyitás után, az angol FTSE 0,5, a francia CAC pedig mintegy 0,1 százalékos csökkenésben van.

Vegyes hangulatban nyitott a magyar tőzsde

A blue chipek felemás képet festenek a nyitást követően, a kisebb kapitalizációjú részvények közül pedig a Nyomda pattant nagyobbat a nyitásban.

Még csak most kezdődhet a nagy esés az aranyban

Gyűlnek a viharfelők a piacok felett, az utóbbi időben pedig az idei év egyik legkedveltebb befektetése, az arany is erősebb nyomás alá került. Most ráadásul egy olyan támasz esett el a fémben, amely igencsak begyorsíthatja az esést.

Esés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,7 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,29 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,97 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 1,06 százalékos mínuszban áll.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,21 százalékot eshet, a CAC 0,71 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,43 százalék mínuszban nyithat.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,02 százalékot eshet, a S&P 500 0,07 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,16 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

A KSH a keresetek márciusi adatait teszi közzé ma reggel, míg az eurózónában az áprilisi inflációs adat érkezik. Összességében azonban a keddihez hasonlóan csendes napra számíthatunk hangulatalapú kereskedéssel.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 20,3 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,0 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 48,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 16,0 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 95,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 363,88 -0,6% -0,8% -0,2% 2,7% 15,4% 45,6%
S&P 500 7 353,61 -0,7% -0,6% 3,2% 7,4% 23,3% 78,7%
Nasdaq 28 818,84 -0,6% -0,8% 8,0% 14,1% 34,4% 117,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 60 550,59 -0,4% -3,5% 3,5% 20,3% 61,5% 115,9%
Hang Seng 25 797,85 0,5% -2,1% -1,4% 0,7% 10,6% -9,8%
CSI 300 4 852,88 0,4% -1,9% 2,6% 4,8% 25,2% -6,2%
Európai részvényindexek              
DAX 24 400,65 0,4% 1,9% -1,2% -0,4% 1,9% 61,4%
CAC 7 981,76 -0,1% 0,0% -5,3% -2,1% 1,2% 27,5%
FTSE 10 330,55 0,1% 0,6% -3,2% 4,0% 18,8% 48,6%
FTSE MIB 48 354,89 -0,6% -1,3% -1,1% 7,6% 20,4% 97,5%
IBEX 17 670,1 -0,5% 0,5% -4,4% 2,1% 25,3% 94,8%
Régiós részvényindexek              
BUX 131 773,41 -0,2% -0,5% -5,1% 18,7% 36,7% 192,0%
ATX 5 836,92 -0,6% -0,2% -2,0% 9,6% 32,1% 71,8%
PX 2 552,29 0,2% 2,0% -5,5% -5,0% 17,1% 124,8%
Magyar blue chipek              
OTP 40 710 -0,9% -2,3% -9,2% 16,0% 45,2% 175,0%
Mol 4 060 0,6% -1,0% -0,7% 38,1% 30,1% 80,4%
Richter 12 380 -0,6% 0,1% -5,9% 25,5% 18,1% 51,6%
Magyar Telekom 2 654 4,2% 9,8% 8,5% 48,1% 49,9% 539,5%
Nyersanyagok              
WTI 112,09 -0,1% 6,0% 30,5% 95,8% 75,2% 76,9%
Brent 111,55 -0,5% 3,3% 22,9% 83,3% 70,2% 67,2%
Arany 4 498,16 -0,9% -3,6% -7,6% 4,0% 39,0% 138,8%
Devizák              
EURHUF 363,0500 0,6% 1,4% 0,7% -5,4% -9,7% 3,8%
USDHUF 313,0686 1,0% 2,6% 2,6% -4,2% -12,4% 9,4%
GBPHUF 417,5400 0,5% 1,1% 0,5% -5,2% -12,6% 2,6%
EURUSD 1,1597 -0,4% -1,2% -1,8% -1,3% 3,0% -5,1%
USDJPY 158,8450 0,0% 0,8% 0,6% 1,3% 9,6% 46,2%
GBPUSD 1,3394 0,0% -1,0% -1,3% -0,4% 0,2% -5,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 76 757 -0,2% -4,6% -0,5% -13,5% -27,3% 108,7%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,66 1,2% 4,4% 9,8% 11,9% 4,6% 177,6%
10 éves német állampapírhozam 3,16 0,8% 2,9% 7,7% 10,3% 22,5% -2 919,6%
10 éves magyar állampapírhozam 5,66 -1,4% -1,6% -8,0% -17,6% -19,8% 72,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
