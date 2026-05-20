Kiszivárgott: hónapokon belül tőzsdére léphet az OpenAI

A több hónapja zajló előkészületekben a Morgan Stanley és a Goldman Sachs befektetési bankárai, valamint a Cooley ügyvédi iroda nyújt segítséget.

A tervek szerint az elsődleges részvénykibocsátást

legalább ezermilliárd dolláros cégértékelés mellett hajtanák végre.

A kibocsátási tájékoztató tervezetét akár már pénteken benyújthatják. Ez a lépés elindítaná a visszaszámlálást egy őszi, várhatóan szeptemberi tőzsdei bevezetés felé.

Az ütemezést ugyanakkor jelentősen befolyásolhatja az aktuális tőkepiaci környezet. Szintén hatással lehet rá Elon Musk űripari cégének, a SpaceX-nek a jövő hónapra várt tőzsdére lépése is, amely akár minden idők legnagyobb elsődleges részvénykibocsátása lehet.

Az OpenAI az elmúlt egy évben szisztematikusan elhárította a tőzsdére lépés előtt álló akadályokat. A vállalat tavaly profitorientált céggé alakult át, az utóbbi hónapokban pedig leépítette a költséges mellékprojekteket. Ezen a héten ráadásul megnyerték az Elon Musk által indított, régóta húzódó pert is.

A startup zártkörűen működő cégként eddig közel 200 milliárd dollárnyi tőkét gyűjtött, ami példátlanul magas összegnek számít. A vállalat most a tőzsdéről kíván további forrásokat bevonni annak érdekében, hogy állja a versenyt az Anthropic-kal és más, mesterséges intelligenciát fejlesztő vállalatokkal.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ