  • Megjelenítés
Kiszivárgott: hónapokon belül tőzsdére léphet az OpenAI
Üzlet

Kiszivárgott: hónapokon belül tőzsdére léphet az OpenAI

Portfolio
Az OpenAI akár már ezen a héten benyújthatja az elsődleges részvénykibocsátáshoz (IPO) kapcsolódó előzetes dokumentációját. Ősszel így már a tőzsdén is kereskedhetnek a papírjaival. A mesterségesintelligencia-fejlesztő cég ezzel a lépéssel az egyik legnagyobb technológiai tőzsdei debütálásra készül - írta meg a Financial Times.

A több hónapja zajló előkészületekben a Morgan Stanley és a Goldman Sachs befektetési bankárai, valamint a Cooley ügyvédi iroda nyújt segítséget.

A tervek szerint az elsődleges részvénykibocsátást

legalább ezermilliárd dolláros cégértékelés mellett hajtanák végre.

A kibocsátási tájékoztató tervezetét akár már pénteken benyújthatják. Ez a lépés elindítaná a visszaszámlálást egy őszi, várhatóan szeptemberi tőzsdei bevezetés felé.

Még több Üzlet

Felpattantak a tőzsdék, beindultak a tech papírok az Nvidia jelentése előtt

Sokan csak sci-finek hitték, de Jeff Bezos kimondta: hihetetlen dolog készül az űrben

Kútba eshet a Mol szerbiai üzlete, rossz hírt közölt a szerb elnök

Az ütemezést ugyanakkor jelentősen befolyásolhatja az aktuális tőkepiaci környezet. Szintén hatással lehet rá Elon Musk űripari cégének, a SpaceX-nek a jövő hónapra várt tőzsdére lépése is, amely akár minden idők legnagyobb elsődleges részvénykibocsátása lehet.

Az OpenAI az elmúlt egy évben szisztematikusan elhárította a tőzsdére lépés előtt álló akadályokat. A vállalat tavaly profitorientált céggé alakult át, az utóbbi hónapokban pedig leépítette a költséges mellékprojekteket. Ezen a héten ráadásul megnyerték az Elon Musk által indított, régóta húzódó pert is.

A startup zártkörűen működő cégként eddig közel 200 milliárd dollárnyi tőkét gyűjtött, ami példátlanul magas összegnek számít. A vállalat most a tőzsdéről kíván további forrásokat bevonni annak érdekében, hogy állja a versenyt az Anthropic-kal és más, mesterséges intelligenciát fejlesztő vállalatokkal.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Fórum

Konferencia ajánló

AgroFuture 2026

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Egyezség kapujában az USA és Irán, nagyot mozdult a forint árfolyama
Tisza-kormány: új nemzetközi szövetségest szerzett Magyar Péter, fontos bejelentések érkeznek
Felpattantak a tőzsdék, beindultak a tech papírok az Nvidia jelentése előtt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility