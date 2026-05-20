Megvan az első két akkreditált szervezet: ők végezhetnek ESG tanúsítást

Fontos mérföldkőhöz érkezett az ESG tanúsítási keretrendszer Magyarországon, már két akkreditált és nyilvántartásba vett szervezet jogosult ESG tanúsítói tevékenység végzésére - áll az SZTFH közleményében.
Két szervezet sikeresen teljesítette a folyamatot, amelynek keretében akkreditációt szereztek a Nemzeti Akkreditáló Hatóságnál, valamint bekerültek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (SZTFH) által vezetett ESG Tanúsítók Névjegyzékébe.

Ezzel megteremtődtek azok a feltételek, amelyek lehetővé teszik az ESG tanúsítási folyamatok megkezdését és lefolytatását. Az elhúzódó akkreditációs folyamatot követően az SZTFH soron kívül vette nyilvántartásba az első két tanúsítót - írják.

A hatóság közleménye alapján "reményeik szerint hamarosan továbbiak is követik" az első két nyilvántartásba vett szervezetet, az Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft.-t és a Grant Thornton Consulting Kft.-t.

