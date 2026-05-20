Mi várható ma a tőzsdéken?

Piacmozgató események szempontjából az iráni eseményekre, illetve az esti piaczárást követően az Nvidia gyorsjelentésére ajánlott ma különösen figyelni.
Esés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,7 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,29 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,97 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 1,06 százalékos mínuszban áll.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,21 százalékot eshet, a CAC 0,71 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,43 százalék mínuszban nyithat.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,02 százalékot eshet, a S&P 500 0,07 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,16 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
A KSH a keresetek márciusi adatait teszi közzé ma reggel, míg az eurózónában az áprilisi inflációs adat érkezik. Összességében azonban a keddihez hasonlóan csendes napra számíthatunk hangulatalapú kereskedéssel.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 20,3 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,0 százalékos eséssel a PX index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 48,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 16,0 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 95,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|49 363,88
|-0,6%
|-0,8%
|-0,2%
|2,7%
|15,4%
|45,6%
|S&P 500
|7 353,61
|-0,7%
|-0,6%
|3,2%
|7,4%
|23,3%
|78,7%
|Nasdaq
|28 818,84
|-0,6%
|-0,8%
|8,0%
|14,1%
|34,4%
|117,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|60 550,59
|-0,4%
|-3,5%
|3,5%
|20,3%
|61,5%
|115,9%
|Hang Seng
|25 797,85
|0,5%
|-2,1%
|-1,4%
|0,7%
|10,6%
|-9,8%
|CSI 300
|4 852,88
|0,4%
|-1,9%
|2,6%
|4,8%
|25,2%
|-6,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 400,65
|0,4%
|1,9%
|-1,2%
|-0,4%
|1,9%
|61,4%
|CAC
|7 981,76
|-0,1%
|0,0%
|-5,3%
|-2,1%
|1,2%
|27,5%
|FTSE
|10 330,55
|0,1%
|0,6%
|-3,2%
|4,0%
|18,8%
|48,6%
|FTSE MIB
|48 354,89
|-0,6%
|-1,3%
|-1,1%
|7,6%
|20,4%
|97,5%
|IBEX
|17 670,1
|-0,5%
|0,5%
|-4,4%
|2,1%
|25,3%
|94,8%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|131 773,41
|-0,2%
|-0,5%
|-5,1%
|18,7%
|36,7%
|192,0%
|ATX
|5 836,92
|-0,6%
|-0,2%
|-2,0%
|9,6%
|32,1%
|71,8%
|PX
|2 552,29
|0,2%
|2,0%
|-5,5%
|-5,0%
|17,1%
|124,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|40 710
|-0,9%
|-2,3%
|-9,2%
|16,0%
|45,2%
|175,0%
|Mol
|4 060
|0,6%
|-1,0%
|-0,7%
|38,1%
|30,1%
|80,4%
|Richter
|12 380
|-0,6%
|0,1%
|-5,9%
|25,5%
|18,1%
|51,6%
|Magyar Telekom
|2 654
|4,2%
|9,8%
|8,5%
|48,1%
|49,9%
|539,5%
|Nyersanyagok
|WTI
|112,09
|-0,1%
|6,0%
|30,5%
|95,8%
|75,2%
|76,9%
|Brent
|111,55
|-0,5%
|3,3%
|22,9%
|83,3%
|70,2%
|67,2%
|Arany
|4 498,16
|-0,9%
|-3,6%
|-7,6%
|4,0%
|39,0%
|138,8%
|Devizák
|EURHUF
|363,0500
|0,6%
|1,4%
|0,7%
|-5,4%
|-9,7%
|3,8%
|USDHUF
|313,0686
|1,0%
|2,6%
|2,6%
|-4,2%
|-12,4%
|9,4%
|GBPHUF
|417,5400
|0,5%
|1,1%
|0,5%
|-5,2%
|-12,6%
|2,6%
|EURUSD
|1,1597
|-0,4%
|-1,2%
|-1,8%
|-1,3%
|3,0%
|-5,1%
|USDJPY
|158,8450
|0,0%
|0,8%
|0,6%
|1,3%
|9,6%
|46,2%
|GBPUSD
|1,3394
|0,0%
|-1,0%
|-1,3%
|-0,4%
|0,2%
|-5,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|76 757
|-0,2%
|-4,6%
|-0,5%
|-13,5%
|-27,3%
|108,7%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,66
|1,2%
|4,4%
|9,8%
|11,9%
|4,6%
|177,6%
|10 éves német állampapírhozam
|3,16
|0,8%
|2,9%
|7,7%
|10,3%
|22,5%
|-2 919,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,66
|-1,4%
|-1,6%
|-8,0%
|-17,6%
|-19,8%
|72,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Savushkin
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
