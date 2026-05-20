  • Megjelenítés
Mi várható ma a tőzsdéken?
Üzlet

Mi várható ma a tőzsdéken?

Portfolio
Ma reggel esést láttunk az ázsiai paicokon, ezt követően pedig Európában, majd Amerikában is negatív hangulat jellemezheti a kereskedést. 

Piacmozgató események szempontjából az iráni eseményekre, illetve az esti piaczárást követően az Nvidia gyorsjelentésére ajánlott ma különösen figyelni.
Megosztás

Esés jöhet

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,6 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,7 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,6 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 1,29 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 0,97 százalékkal került lejjebb, míg a CSI 300 1,06 százalékos mínuszban áll.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,21 százalékot eshet, a CAC 0,71 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,43 százalék mínuszban nyithat.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,02 százalékot eshet, a S&P 500 0,07 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,16 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

A KSH a keresetek márciusi adatait teszi közzé ma reggel, míg az eurózónában az áprilisi inflációs adat érkezik. Összességében azonban a keddihez hasonlóan csendes napra számíthatunk hangulatalapú kereskedéssel.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 20,3 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,0 százalékos eséssel a PX index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 48,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén az OTP papírja áll 16,0 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 95,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 49 363,88 -0,6% -0,8% -0,2% 2,7% 15,4% 45,6%
S&P 500 7 353,61 -0,7% -0,6% 3,2% 7,4% 23,3% 78,7%
Nasdaq 28 818,84 -0,6% -0,8% 8,0% 14,1% 34,4% 117,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 60 550,59 -0,4% -3,5% 3,5% 20,3% 61,5% 115,9%
Hang Seng 25 797,85 0,5% -2,1% -1,4% 0,7% 10,6% -9,8%
CSI 300 4 852,88 0,4% -1,9% 2,6% 4,8% 25,2% -6,2%
Európai részvényindexek              
DAX 24 400,65 0,4% 1,9% -1,2% -0,4% 1,9% 61,4%
CAC 7 981,76 -0,1% 0,0% -5,3% -2,1% 1,2% 27,5%
FTSE 10 330,55 0,1% 0,6% -3,2% 4,0% 18,8% 48,6%
FTSE MIB 48 354,89 -0,6% -1,3% -1,1% 7,6% 20,4% 97,5%
IBEX 17 670,1 -0,5% 0,5% -4,4% 2,1% 25,3% 94,8%
Régiós részvényindexek              
BUX 131 773,41 -0,2% -0,5% -5,1% 18,7% 36,7% 192,0%
ATX 5 836,92 -0,6% -0,2% -2,0% 9,6% 32,1% 71,8%
PX 2 552,29 0,2% 2,0% -5,5% -5,0% 17,1% 124,8%
Magyar blue chipek              
OTP 40 710 -0,9% -2,3% -9,2% 16,0% 45,2% 175,0%
Mol 4 060 0,6% -1,0% -0,7% 38,1% 30,1% 80,4%
Richter 12 380 -0,6% 0,1% -5,9% 25,5% 18,1% 51,6%
Magyar Telekom 2 654 4,2% 9,8% 8,5% 48,1% 49,9% 539,5%
Nyersanyagok              
WTI 112,09 -0,1% 6,0% 30,5% 95,8% 75,2% 76,9%
Brent 111,55 -0,5% 3,3% 22,9% 83,3% 70,2% 67,2%
Arany 4 498,16 -0,9% -3,6% -7,6% 4,0% 39,0% 138,8%
Devizák              
EURHUF 363,0500 0,6% 1,4% 0,7% -5,4% -9,7% 3,8%
USDHUF 313,0686 1,0% 2,6% 2,6% -4,2% -12,4% 9,4%
GBPHUF 417,5400 0,5% 1,1% 0,5% -5,2% -12,6% 2,6%
EURUSD 1,1597 -0,4% -1,2% -1,8% -1,3% 3,0% -5,1%
USDJPY 158,8450 0,0% 0,8% 0,6% 1,3% 9,6% 46,2%
GBPUSD 1,3394 0,0% -1,0% -1,3% -0,4% 0,2% -5,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 76 757 -0,2% -4,6% -0,5% -13,5% -27,3% 108,7%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,66 1,2% 4,4% 9,8% 11,9% 4,6% 177,6%
10 éves német állampapírhozam 3,16 0,8% 2,9% 7,7% 10,3% 22,5% -2 919,6%
10 éves magyar állampapírhozam 5,66 -1,4% -1,6% -8,0% -17,6% -19,8% 72,0%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Kapcsolódó cikkünk

Befektetők, figyelem: kulcsszintre zuhant az egyik legfontosabb árfolyam!

Lehetőség vagy csapda? - Évek óta nem voltak ilyen olcsók a világ legnépszerűbb részvényei

Módosított idei várakozásain a Magyar Telekom: mutatjuk a főbb számokat

Címlapkép forrása: Savushkin

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Amazon-értékesítés Európában

Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu

Konferencia ajánló

AgroFuture 2026

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Magyar-kormány: egyre közelebb a magyar EU-források kiszabadítása; teljesítette egy ígéretét a miniszterelnök
Támadás indult Moszkva ellen, nukleáris hadgyakorlatoktól tart Kijev – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról kedden
Mészáros Lőrinc cége egymilliárdos tartozás miatt szolította fel Balásy Gyula ügynökségét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility