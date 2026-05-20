Nagy bejelentést tett a keleti techóriás: megérkezett az AI-chip, amivel szintet léphet Kína
Üzlet

Az Alibaba bemutatta legújabb, saját fejlesztésű mesterségesintelligencia-chipjét. A Csenvu M890-nel a kínai technológiai óriás az amerikai exportkorlátozások alatt igyekszik csökkenteni a függőségét az Nvidia processzoraitól.
A félvezetőt az Alibaba chipfejlesztő leányvállalata, a T-Head tervezte.

A gyártó szerint az M890 háromszoros teljesítménynövekedést nyújt elődjéhez, a Csenvu 810E-hez képest.

A processzort kifejezetten az AI-ügynökök futtatására optimalizálták. Ezek olyan szoftverrendszerek, amelyek minimális emberi felügyelet mellett képesek összetett, többlépéses feladatok végrehajtására. Az Alibaba szerint a chip különösen jól kezeli az ilyen jellegű munkaterhelések magas memória- és adatátviteli igényeit. Itt a modelleknek nagy kontextusablakot kell kezelniük, és valós időben kell együttműködniük egymással.

A vállalat egy többéves chipfejlesztési ütemtervet is felvázolt. Az M890-et 2027 harmadik negyedévében a V900-as, majd 2028 harmadik negyedévében a J900-as jelzésű processzor követi. A V900 várhatóan szintén nagyjából háromszoros teljesítményugrást hoz az M890-hez viszonyítva.

A bejelentésre az éves Alibaba Cloud Summit rendezvényen került sor, ahol a cég egy új szerverrendszert is bemutatott. A Pancsiu AL128 egyetlen szerverszekrényben 128 gyorsítóprocesszort foglal magában.

A rendszer azonnal elérhető a kínai vállalati ügyfelek számára az Alibaba Cloud hazai modellfuttató platformján, a Pajlienen keresztül.

A T-Head közlése szerint eddig több mint 560 ezer Csenvu egységet szállítottak le. A chipeket az autóipartól a pénzügyi szektorig húsz különböző iparág több mint 400 külső ügyfele alkalmazza.

Az Alibaba emellett bemutatta a Qwen 3.7-Max modellt is, amely a vállalat nagy nyelvi modelljének legfrissebb verziója. Ezt kifejezetten fejlett kódolási és hosszan futó AI-ügynöki feladatokra tervezték. A vállalat szerint a modell akár 35 órán át képes folyamatosan működni bármiféle teljesítményromlás nélkül.

A mostani lépések jól illeszkednek az Alibaba tavaly bejelentett, 380 milliárd jüanos (mintegy 53 milliárd dolláros) felhő- és AI-infrastruktúra-fejlesztési programjába. Ez a cég eddigi legnagyobb ilyen jellegű befektetése.

Forrás: Reuters

