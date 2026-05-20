Sokan csak sci-finek hitték, de Jeff Bezos kimondta: hihetetlen dolog készül az űrben

Egyesek két-három éves időtávról beszélnek, ami valószínűleg kissé túlzó
- mondta Bezzos szerdán a CNBC-nek. A Blue Origin alapítója szerint a legfőbb akadály az energiaellátás. Emellett a mikrochipek árának is csökkennie kell ahhoz, hogy a beruházási költségvetésben tér nyíljon az űrbeli infrastruktúra kiépítésére. Hozzátette, hogy a kilövési költségek várhatóan szintén tovább mérséklődnek majd.
Az orbitális adatközpontok támogatói szerint az űrben korlátlanul hozzáférhető napenergia megoldhatja a mesterséges intelligencia hatalmas energiaigényét. Ráadásul ehhez a megoldáshoz nincs szükség kiterjedt földterületekre sem. A koncepcióban nemcsak Bezos hisz. Elon Musk februárban azzal indokolta a SpaceX és az xAI összeolvasztását, hogy az egyik fő céljuk éppen az orbitális adatközpontok kiépítése.
A Blue Origin márciusban nyújtott be kérelmet az amerikai Szövetségi Távközlési Bizottsághoz (FCC). A vállalat 51 600 adatközpont-műholdat bocsátana alacsony Föld körüli pályára a "Project Sunrise" elnevezésű program keretében. Ezeket az egységeket a cég tervezett TeraWave műholdkonstellációja szolgálná ki, amelynek telepítését 2027 negyedik negyedévében szeretnék megkezdeni.
Bezos nyilatkozata különösen időszerű a SpaceX várható tőzsdei bevezetése (IPO) előtt. Az űripari részvények árfolyama már a bejelentés közeledtével is emelkedésnek indult. Ezt részben az IPO-val kapcsolatos várakozások, részben pedig a Donald Trump elnök "Golden Dome" védelmi rendszeréhez kötődő kormányzati megrendelések reménye fűti. A SpaceX legutóbbi, az xAI-val való egyesülés utáni cégértéke 1,25 billió dollár volt. A nyilvános kibocsátás során azonban akár 1,75 billió dolláros, vagy annál is magasabb piaci kapitalizációval számolnak.
A Blue Origin stratégiájában az is szerepel, hogy ipari termelést telepítsenek a Holdra. Bezos elképzelése szerint a Hold felszínén található anyagokból napelemeket gyártanának, amelyeket a kisebb gravitáció miatt sokkal könnyebb lenne az űrbe juttatni. A vállalat emellett a NASA-val és az amerikai kormánnyal közösen dolgozik egy állandó holdbázis létrehozásán, valamint az Egyesült Államok űrvédelmi képességeinek fejlesztésén.
Azt tanácsolnám azoknak, akik mindezt csupán tudományos fantasztikumnak tartják, hogy bánjanak óvatosan az ítéletekkel. Ez már a valóság, és éppen most történik
- fogalmazott Bezos.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
A Google egyszerre alakította át a keresést, a munkát és a vásárlást
Az eltűnt linklista helyét AI-ügynökök veszik át, amelyek már fizetni is tudnak.
Kevesebb mint 24 óra maradt: most érdemes betárazni a legjobb állampapírokból
Állampapírok és a budapesti BL döntő a szerdai Checklistben.
Színre lépett az "Észak királya": ő az egyetlen, aki megmentheti a szakadék szélén táncoló kormánypártot?
Erre számíthatunk a politikustól, aki átveheti az európai nagyhatalom vezetését.
A magyarok többsége szerint mennie kell Sulyok Tamás köztársasági elnöknek
A lakosság a Fideszes kormánytagok végkielégítésének megvonását is támogatja.
Betelt a pohár Izraelben: egy többéves ígéret megszegése miatt omolhat össze Netanjahu kormánya
Egyre inkább úgy néz ki, hogy előrehozott választások lesznek.
Itt a bejelentés: több repülőgép is a Liszt Ferenc repülőtér 1-es termináljára érkezik és onnan indul a BL-döntő miatt
A Wizz Air londoni járatairól van szó.
Meg vannak számlálva a kommunista Kuba órái? – Trump célkeresztjébe került a még élő Castro fivér
Az amerikai külügyminiszter közben hatalmas segélyt ígért a szigetország népének.
Public CbCR: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
Életbiztosítás vagy megtakarítás? A kérdés, amin a családod jövője múlhat
Sokakban felmerül a kérdés: vajon nem lenne egyszerűbb és "kifizetődőbb" a biztosítási díjat inkább félretenni, és saját megtakarításból gondoskodni a család biztonságáról? Első rá
Fenntarthatatlan lehet a forint erősödése, már mindenki felült a vonatra
A piac történelmi fordulatot áraz Magyarországon, a forint új korszakba léphet, a magyar gazdaság mozgástere pedig jelentősen kitágulhat az EU-s forrásokkal. A hazai ingatlanpiac már... The pos
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk kamatvágásra, de legalábbis kivárásra van szükség. A magas energiaárak és lassuló gaz
Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák Megvan az álomlakás, a család is rábólintott, és s
Veszélyben a reggeli kávénk? A klímaváltozás potenciális hatásai a kávé elérhetőségére és árára
Az ültetvényektől a csészéig: így formálja át az éghajlatváltozás a kávépiacot.
Európai védelmi scaleupok: ki keres igazából a ReArm Europe 800 milliárd euróján?
A ReArm Europe és a NATO új védelmi vállalásai nemcsak a klasszikus hadiipari szereplőknek adhatnak lendületet. A következő kérdés az, hogy az európai AI-vezérelt védelmi scaleupok képesek-e
Magyarország középen ragadt az egyenlőtlenségi rangsorban
A BB tengely országai között továbbra is látványosak a jövedelmi különbségek. Miközben a régió egészében csökkent az egyenlőtlenség az elmúlt tíz évben, a szlovák és... The post Magy
Kevesebb mint 24 óra maradt: most érdemes betárazni a legjobb állampapírokból
Állampapírok és a budapesti BL döntő a szerdai Checklistben.
Vége az ingatlanárak vágtatásának, de mi jön most?
A vásárlók ennek biztosan örülnek.
Miért ment valójában Trump Pekingbe? És elérte a célját?
Kínán a világ szeme.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo