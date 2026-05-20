Sokan csak sci-finek hitték, de Jeff Bezos kimondta: hihetetlen dolog készül az űrben

Egyesek két-három éves időtávról beszélnek, ami valószínűleg kissé túlzó

- mondta Bezzos szerdán a CNBC-nek. A Blue Origin alapítója szerint a legfőbb akadály az energiaellátás. Emellett a mikrochipek árának is csökkennie kell ahhoz, hogy a beruházási költségvetésben tér nyíljon az űrbeli infrastruktúra kiépítésére. Hozzátette, hogy a kilövési költségek várhatóan szintén tovább mérséklődnek majd.

Az orbitális adatközpontok támogatói szerint az űrben korlátlanul hozzáférhető napenergia megoldhatja a mesterséges intelligencia hatalmas energiaigényét. Ráadásul ehhez a megoldáshoz nincs szükség kiterjedt földterületekre sem. A koncepcióban nemcsak Bezos hisz. Elon Musk februárban azzal indokolta a SpaceX és az xAI összeolvasztását, hogy az egyik fő céljuk éppen az orbitális adatközpontok kiépítése.

A Blue Origin márciusban nyújtott be kérelmet az amerikai Szövetségi Távközlési Bizottsághoz (FCC). A vállalat 51 600 adatközpont-műholdat bocsátana alacsony Föld körüli pályára a "Project Sunrise" elnevezésű program keretében. Ezeket az egységeket a cég tervezett TeraWave műholdkonstellációja szolgálná ki, amelynek telepítését 2027 negyedik negyedévében szeretnék megkezdeni.

Bezos nyilatkozata különösen időszerű a SpaceX várható tőzsdei bevezetése (IPO) előtt. Az űripari részvények árfolyama már a bejelentés közeledtével is emelkedésnek indult. Ezt részben az IPO-val kapcsolatos várakozások, részben pedig a Donald Trump elnök "Golden Dome" védelmi rendszeréhez kötődő kormányzati megrendelések reménye fűti. A SpaceX legutóbbi, az xAI-val való egyesülés utáni cégértéke 1,25 billió dollár volt. A nyilvános kibocsátás során azonban akár 1,75 billió dolláros, vagy annál is magasabb piaci kapitalizációval számolnak.

A Blue Origin stratégiájában az is szerepel, hogy ipari termelést telepítsenek a Holdra. Bezos elképzelése szerint a Hold felszínén található anyagokból napelemeket gyártanának, amelyeket a kisebb gravitáció miatt sokkal könnyebb lenne az űrbe juttatni. A vállalat emellett a NASA-val és az amerikai kormánnyal közösen dolgozik egy állandó holdbázis létrehozásán, valamint az Egyesült Államok űrvédelmi képességeinek fejlesztésén.

Azt tanácsolnám azoknak, akik mindezt csupán tudományos fantasztikumnak tartják, hogy bánjanak óvatosan az ítéletekkel. Ez már a valóság, és éppen most történik

- fogalmazott Bezos.

