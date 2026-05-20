  • Megjelenítés
Vegyes hangulatban nyitott a magyar tőzsde
Üzlet

Vegyes hangulatban nyitott a magyar tőzsde

Portfolio
A blue chipek felemás képet festenek a nyitást követően, a kisebb kapitalizációjú részvények közül pedig a Nyomda pattant nagyobbat a nyitásban.

A kereskedés első perceiben emelkedik a magyar tőzsde, a BUX 0,1 százalékos pluszban van, így jelenleg 131 935 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg az 50 és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát közép- és hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, azonban a 20 napos mozgóátlaga alá került az index, ami a rövidtávú eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek ma vegyesen teljesítenek, az OTP árfolyama 0,3 százalékos pluszban áll, míg a Mol árfolyama 0,1 százalékot emelkedett az előző napi záróárfolyamához viszonyítva. Eközben a Richter árfolyama 0,2 százalékkal került lejjebb, míg a Magyar Telekom árfolyama 0,3 százalékot esett a legutolsó záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az ANY és az Opus teljesít, míg a leggyengébben a Rába és a Gránit Bank indítja a napot.

Még több Üzlet

Mi várható ma a tőzsdéken?

18 napos sztrájkra készülnek a Samsung dolgozói, az egész világ megérezheti

Bekövetkezett, amitől sokan féltek: tízezreket rúgnak ki, egyre többen akadnak ki a mesterséges intelligenciára

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Magyar Telekom, de az ANY is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?

Maradjon alapítványi fenntartású a Corvinus? – Interjú az egyetem rektorával

Milyen hatással van a turizmusra a BL döntő és a dupla Metallica? A Danubius Hotels vezetőjét kérdeztük

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Amazon-értékesítés Európában

Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu

Konferencia ajánló

AgroFuture 2026

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Magyar-kormány: egyre közelebb a magyar EU-források kiszabadítása; teljesítette egy ígéretét a miniszterelnök
Kisebb lefordulás az amerikai tőzsdéken
Jön a történelem legnagyobb tőzsdei bevezetése, de súlyos negatív következményei lehetnek a piacra nézve
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility