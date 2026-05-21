A befektetők egész egyszerűen hinni akarnak - Nagyot fordultak az amerikai tőzsdék

Mérsékelt emelkedéssel fejezték be a csütörtöki kereskedést a tengerentúli részvénypiacok, miután segített a befektetői hangulatnak az olajárak esése.

Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere azt nyilatkozta az újságíróknak, hogy „néhány jó jel” mutatkozott az Iránnal folytatott tárgyalásokon, azt is kijelentette, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti diplomáciai megállapodás megvalósíthatatlan lenne, ha Teherán díjbeszedési rendszert vezetne be a Hormuzi-szorosban, amely az olajszállítás kulcsfontosságú útvonala. Nap közben egy meg nem erősített béketerv vázlata is kiszivárgott.

Végül a Dow Jones mutatója 0,56%-ot emelkedett, az S&P 500 index 0,16%-ot, a Nasdaq 0,09%-ot erősödött.

Ezzel a Dow Jones február óta nem látott lokális magasságokba emelkedett.