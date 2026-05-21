A fevásárolt cégek láthatatlan költségei: a tőke szabadabban mozog, mint a felelősség

A működő tőke mellett ma már a környezeti és társadalmi tőke is helyet kér az asztalnál:
egy vállalat értékét egyre inkább meghatározza az is, milyen externáliák kísérik a működését, ezen belül kiemelten, hogy hogyan bánik a környezeti elemekkel, a munkavállalóival és a közösségekkel, amelyekkel kooperálni kényszerül.
A befektetőknek ezért nemcsak a jövőbeni bevételtermelő képességet kell árazniuk, hanem azokat a környezetvédelmi és munkavédelmi kitettségeket és kockázatokat is, amelyeket a céltársasággal együtt átvesznek.
Az angolszász tranzakciós gyakorlatban a környezeti és munkavédelmi due diligence régóta az akvizíciók szerves része. A nemzetközi befektetők számára ma már nem elegendő az engedélyek és dokumentációk formai áttekintése; legalább ilyen fontos annak vizsgálata, hogy a vállalat a gyakorlatban valóban megfelelt-e a hatósági előírásoknak, előfordultak-e ismétlődő munkabalesetek, veszélyesanyag-kezelési hiányosságok vagy rejtett környezetszennyezés, pazarlás. Az munka- és környezetvédelmi területre különösen jellemző lehet, hogy a legsúlyosabb problémák gyakran hosszú ideig láthatatlanok maradnak. Példaképp egy foglalkozási megbetegedés és annak kártérítési felelőssége vagy egy fel nem tárt talajszennyezés és kármentesítési kötelezettség sokáig nem jelenik meg a mérlegben.
A környezeti kitettség kapcsán továbbra is súlyosan alulértékelt terület a klímakockázatok vizsgálata a felvásárlások során. Egy vállalat földrajzi elhelyezkedése, vízigénye, energiafelhasználása vagy az adott iparág karbonintenzitása egyre közvetlenebb hatással van a jövőbeni működési költségekre és beruházási szükségletekre. Egy vízhiánynak kitett térségben működő ipari üzem vagy egy árvízveszélyes logisztikai központ esetében a klímakitettség már nem elméleti kérdés. Magas vízigényű technológia működtetése például - vagy akár maga a felvásárlás - gyorsan gazdaságtalanná válhat, ha a felszín alatti vízkészletek csökkenése miatt a napi működés kiszámíthatatlanná válik. A környezeti kérdések közül a klímakockázat is egyre inkább finanszírozási, biztosíthatósági és végső soron vállalatértékelési kérdéssé válik.
Jogfolytonos akvizíció esetén a múltbeli működésből eredő kötelezettségek, hiányosságok és mulasztások nem tűnnek el a tranzakció lezárásával.
A tőke mozgása sokkal gyorsabb, mint a felelősségé egy működő vállalat esetében. Az elmúlt években társadalmi és politikai környezet is jelentősen megváltozott. A gazdasági társaságok számára is világossá vált, hogy a helyi közösségek, a munkavállalók és a civil szereplők egyre aktívabban kérik számon a vállalatok jogszerű és felelős működését. Környezetkárosító vagy a dolgozók egészségét veszélyeztető működés ma már nem pusztán hatósági vagy compliance-kérdés, könnyen politikai és társadalmi üggyé válhat. A reputáció így fokozatosan vállalatértékelési tényezővé lépett elő. A rosszul előkészített akvizíció ma nemcsak költséget termelhet, hanem befektetői, fogyasztói, hatósági bizalomvesztést is.
A befektetői kérdés ezért ma már kevésbé az, hogy mit veszünk meg, sokkal inkább az, hogy milyen múltbeli döntések jövőbeli környezeti és társadalmi következményeit árazzuk be a tranzakcióval együtt.
